Sąsiad może zgłosić, a konsekwencje będą kosztowne. Za te rzeczy na klatce schodowej grożą wysokie kary

1 sierpnia 2026 22:18 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rower, wózek dziecięcy, hulajnoga czy szafka pozostawione na klatce schodowej mogą skończyć się mandatem. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wymagają, aby drogi ewakuacyjne były całkowicie drożne, a zgłoszenie od sąsiada może skutkować kontrolą i nałożeniem kary.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Mieszkańcy bloków często wykorzystują korytarze i klatki schodowe jako dodatkowe miejsce do przechowywania różnych przedmiotów. Tymczasem obowiązujące przepisy przeciwpożarowe jasno wskazują, że części wspólne budynku nie mogą być zastawiane.

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Na drogach ewakuacyjnych nie powinny znajdować się m.in.:

  • rowery,
  • wózki dziecięce,
  • hulajnogi,
  • meble i szafki,
  • kartony,
  • donice oraz inne przedmioty ograniczające swobodne przejście.

Strażacy podkreślają, że nawet pozornie niewielka przeszkoda może utrudnić ewakuację mieszkańców podczas pożaru lub ograniczyć dostęp służbom ratunkowym.

Wystarczy zgłoszenie

Jeżeli jeden z mieszkańców zgłosi problem administracji, straży pożarnej lub innym właściwym służbom, może zostać przeprowadzona kontrola. W przypadku stwierdzenia naruszeń właściciel pozostawionych przedmiotów może zostać ukarany.

Za zagracanie dróg ewakuacyjnych mogą zostać nałożone sankcje przewidziane w przepisach. W niektórych przypadkach mandat może wynieść nawet 5 tys. zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może być znacznie wyższa.

Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo

Przepisy mają na celu zapewnienie bezpiecznej ewakuacji mieszkańców w razie pożaru lub innego zagrożenia. W zadymionym budynku każda przeszkoda może wydłużyć czas opuszczenia obiektu i zwiększyć ryzyko wypadku.

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Eksperci przypominają, że części wspólne budynków wielorodzinnych nie są miejscem do przechowywania prywatnych rzeczy. Najbezpieczniej trzymać rowery, hulajnogi czy wózki w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, takich jak rowerownie, wózkownie lub we własnym mieszkaniu.

Źródła: Państwowa Straż Pożarna, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Kodeks wykroczeń.

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