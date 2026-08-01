Sąsiad może zgłosić, a konsekwencje będą kosztowne. Za te rzeczy na klatce schodowej grożą wysokie kary
Rower, wózek dziecięcy, hulajnoga czy szafka pozostawione na klatce schodowej mogą skończyć się mandatem. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wymagają, aby drogi ewakuacyjne były całkowicie drożne, a zgłoszenie od sąsiada może skutkować kontrolą i nałożeniem kary.
Mieszkańcy bloków często wykorzystują korytarze i klatki schodowe jako dodatkowe miejsce do przechowywania różnych przedmiotów. Tymczasem obowiązujące przepisy przeciwpożarowe jasno wskazują, że części wspólne budynku nie mogą być zastawiane.
Czego nie wolno zostawiać na klatce?
Na drogach ewakuacyjnych nie powinny znajdować się m.in.:
- rowery,
- wózki dziecięce,
- hulajnogi,
- meble i szafki,
- kartony,
- donice oraz inne przedmioty ograniczające swobodne przejście.
Strażacy podkreślają, że nawet pozornie niewielka przeszkoda może utrudnić ewakuację mieszkańców podczas pożaru lub ograniczyć dostęp służbom ratunkowym.
Wystarczy zgłoszenie
Jeżeli jeden z mieszkańców zgłosi problem administracji, straży pożarnej lub innym właściwym służbom, może zostać przeprowadzona kontrola. W przypadku stwierdzenia naruszeń właściciel pozostawionych przedmiotów może zostać ukarany.
Za zagracanie dróg ewakuacyjnych mogą zostać nałożone sankcje przewidziane w przepisach. W niektórych przypadkach mandat może wynieść nawet 5 tys. zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może być znacznie wyższa.
Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo
Przepisy mają na celu zapewnienie bezpiecznej ewakuacji mieszkańców w razie pożaru lub innego zagrożenia. W zadymionym budynku każda przeszkoda może wydłużyć czas opuszczenia obiektu i zwiększyć ryzyko wypadku.
Eksperci przypominają, że części wspólne budynków wielorodzinnych nie są miejscem do przechowywania prywatnych rzeczy. Najbezpieczniej trzymać rowery, hulajnogi czy wózki w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, takich jak rowerownie, wózkownie lub we własnym mieszkaniu.
Źródła: Państwowa Straż Pożarna, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Kodeks wykroczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.