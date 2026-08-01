Tragedia przy Pałacu Kultury i Nauki. 31-latek zginął po upadku z 10-metrowego muru
Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowy wieczór w centrum Warszawy. W rejonie Placu Defilad 31-letni mężczyzna spadł z około 10-metrowego muru na podjazd garażu podziemnego. Pomimo długiej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii.
Do zdarzenia doszło około godziny 20 w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Jak poinformował TVN Warszawa, mężczyzna znajdował się na murze przy wjeździe do podziemnego parkingu.
– 31-letni mężczyzna wszedł na mur o wysokości około dziesięciu metrów przy Placu Defilad. Stracił równowagę i spadł na podjazd garażu podziemnego – przekazał w rozmowie z TVN Warszawa mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Długa reanimacja nie przyniosła efektu
Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz policjantów. Ratownicy przez dłuższy czas walczyli o życie poszkodowanego, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe.
– Niestety, pomimo długiej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować – poinformował mł. asp. Jakub Gontarek.
Wstępne ustalenia policji
Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 31-latek mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Na obecnym etapie śledztwa nie są znane wszystkie okoliczności zdarzenia.
Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające ustalić dokładny przebieg tragicznego wypadku i sprawdzić, jak doszło do upadku z wysokości.
Źródła: TVN Warszawa, Komenda Stołeczna Policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.