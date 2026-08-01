Tragedia przy Pałacu Kultury i Nauki. 31-latek zginął po upadku z 10-metrowego muru

1 sierpnia 2026 21:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowy wieczór w centrum Warszawy. W rejonie Placu Defilad 31-letni mężczyzna spadł z około 10-metrowego muru na podjazd garażu podziemnego. Pomimo długiej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii.

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Słoneczny dzień w centrum Warszawy. Na pierwszym planie Pałac Kultury i Nauki. W oddali wieżowce stolicy. Fot. Warszawa w Pigułce.
Słoneczny dzień w centrum Warszawy. Na pierwszym planie Pałac Kultury i Nauki. W oddali wieżowce stolicy. Fot. Warszawa w Pigułce.

Do zdarzenia doszło około godziny 20 w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Jak poinformował TVN Warszawa, mężczyzna znajdował się na murze przy wjeździe do podziemnego parkingu.

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31-letni mężczyzna wszedł na mur o wysokości około dziesięciu metrów przy Placu Defilad. Stracił równowagę i spadł na podjazd garażu podziemnego – przekazał w rozmowie z TVN Warszawa mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Długa reanimacja nie przyniosła efektu

Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz policjantów. Ratownicy przez dłuższy czas walczyli o życie poszkodowanego, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe.

Niestety, pomimo długiej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować – poinformował mł. asp. Jakub Gontarek.

Wstępne ustalenia policji

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 31-latek mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Na obecnym etapie śledztwa nie są znane wszystkie okoliczności zdarzenia.

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające ustalić dokładny przebieg tragicznego wypadku i sprawdzić, jak doszło do upadku z wysokości.

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Źródła: TVN Warszawa, Komenda Stołeczna Policji.

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