30 tys. dla pracujących – nawet 400 zł co miesiąc do końca życia. To nie nowy pomysł, a akcja ZUS, która już się dzieje
To nie przelew, nie wypłata i nie lokata. 1 czerwca 2026 roku ZUS automatycznie zwiększy wartość składek zapisanych na twoim koncie emerytalnym o prawie 10 proc. Dla osoby z kilkudziesięcioletnim stażem pracy i przeciętnymi zarobkami oznacza to dopisanie ponad 30 000 zł do wirtualnego kapitału, z którego za kilka lub kilkanaście lat zostanie wyliczona emerytura. Im dłużej pracowałeś i im więcej zarabiałeś – tym więcej urośnie twoje konto w czerwcu.
9,81 proc. na koncie głównym, 10,61 proc. na subkoncie – skąd te liczby?
Czerwcowa waloryzacja składek to coroczna operacja prowadzona przez ZUS na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.). Nie chodzi o podwyżkę emerytur – ta następuje w marcu i dotyczy osób już pobierających świadczenia. Czerwcowa waloryzacja to coś innego: zwiększenie wartości kapitału, który dopiero w przyszłości zostanie przeliczony na miesięczne wypłaty. Dotyczy wyłącznie osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę.
Wskaźniki na 2026 rok zostały ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie opublikowanym w Monitorze Polskim. Wynik: konto główne ubezpieczonego wzrośnie o 9,81 proc., a środki zgromadzone na subkoncie – o 10,61 proc. Dla porównania: w rekordowym 2025 roku wskaźniki wyniosły odpowiednio 14,41 i 9,49 proc. Tegoroczna waloryzacja jest niższa niż poprzednia, ale wciąż solidna – inflacja wyhamowała, ale wzrost płac i funduszu wynagrodzeń ciągnie wskaźniki w górę.
Skąd te konkretne liczby? Wskaźnik waloryzacji konta głównego zależy przede wszystkim od inflacji oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń i liczby ubezpieczonych w poprzednim roku. Wskaźnik dla subkonta jest powiązany z dynamiką wzrostu PKB w ujęciu 5-letnim. Oba wskaźniki nigdy nie mogą być ujemne – to gwarancja ustawowa, co odróżnia ZUS od rynków kapitałowych. Nawet w recesji twój kapitał emerytalny nie straci nominalnie na wartości.
Skąd 30 000 zł – i dla kogo to realna kwota?
Matematyka jest prosta. Jeśli na koncie głównym masz zgromadzone 200 000 zł, a na subkoncie 100 000 zł, to 1 czerwca 2026 roku twój łączny kapitał wzrośnie o: 200 000 × 9,81% = 19 620 zł z konta głównego oraz 100 000 × 10,61% = 10 610 zł z subkonta. Łącznie: 30 230 zł jednorazowo dopisanych do twojego konta – bez żadnych działań z twojej strony, automatycznie.
Konto główne o wartości 200 000 zł i subkonto o wartości 100 000 zł to realny poziom dla osoby, która pracuje od ok. 20-25 lat przy zarobkach zbliżonych do przeciętnego wynagrodzenia lub nieco wyższych. Dla lepiej zarabiających – inżynierów, lekarzy, prawników, menedżerów z kilkudziesięcioletnim stażem – konta są wyższe, a przyrost z waloryzacji może przekroczyć 50 000-60 000 zł. Dla osób pracujących krócej lub zarabiających mniej – kwoty będą niższe. To nie jest świadczenie wypłacane wszystkim w tej samej kwocie. To procentowy przyrost kapitału – im więcej zgromadzone, tym więcej urośnie.
Jak to przekłada się na miesięczną emeryturę? ZUS wylicza świadczenie, dzieląc zgromadzony kapitał przez średnie dalsze trwanie życia publikowane przez GUS w tablicach na dany rok. Dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) średnie dalsze trwanie życia to ok. 240-280 miesięcy. Dodatkowe 30 000 zł kapitału podzielone przez 250 miesięcy daje ok. 120 zł wyższej emerytury miesięcznie – dożywotnio. Przy typowych kontach osób z 30-40 letnim stażem pracy, gdzie waloryzacja dopisuje 40 000-60 000 zł, wzrost miesięcznej emerytury wynosi od 200 do nawet 400 zł.
Dwie waloryzacje, które Polacy nagminnie mylą
Tu pojawia się nieporozumienie, które generuje setki pytań na forach i infoliniach ZUS. W Polsce co roku odbywają się dwie zupełnie różne operacje o podobnej nazwie.
Marcowa waloryzacja świadczeń – dotyczy osób już pobierających emeryturę lub rentę. W 2026 roku wyniosła 5,82 proc. i zwiększyła kwotę comiesięcznych przelewów dla ok. 8 mln emerytów i rencistów. To ta waloryzacja, o której piszą media w marcu i którą odczuwają seniorzy.
Czerwcowa waloryzacja składek – dotyczy wyłącznie osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę. Nie zmienia żadnej bieżącej wypłaty. Zmienia wartość wirtualnego kapitału na indywidualnym koncie w ZUS. Większość aktywnych zawodowo Polaków nie ma pojęcia, że ta operacja właśnie nastąpiła – bo nie ma żadnego przelewu, żadnego listu, żadnego powiadomienia. Jedynym miejscem, gdzie można zobaczyć zmienione saldo, jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – stan konta powinien być zaktualizowany w czerwcu, po przeprowadzeniu waloryzacji. Polacy więc tego nie odczuwają, ale odczują, gdy przejdą na emeryturę.
Pułapka dla tych, którzy składają wniosek o emeryturę w maju
Czerwcowa waloryzacja ma konkretne i bardzo praktyczne znaczenie dla osób stojących na progu emerytury. Jeżeli złożysz wniosek o emeryturę przed 1 czerwca, ZUS wyliczy świadczenie na podstawie kapitału sprzed waloryzacji. Jeżeli poczekasz do lipca lub później – wyliczenie uwzględni już podwyższony kapitał. Różnica w miesięcznej emeryturze może wynosić od 200 do nawet 400 zł brutto dożywotnio, co przez 20 lat pobierania świadczenia oznacza od 48 000 do 96 000 zł łącznej różnicy.
To nie znaczy, że każdy powinien automatycznie odkładać złożenie wniosku. ZUS przy obliczaniu emerytury używa też tablic trwania życia obowiązujących w dniu złożenia wniosku. Tablice te są aktualizowane co roku – jeśli w nowych tablicach średnie dalsze trwanie życia wzrośnie (bo Polacy żyją coraz dłużej), mianownik wzrośnie i emerytura może być niższa pomimo wyższego kapitału. Optymalna decyzja zależy od indywidualnego stanu konta, daty urodzenia i aktualnych tablic GUS – warto skonsultować ją z doradcą lub skorzystać z kalkulatora na pue.zus.pl.
Subkonto: pieniądze, które można odziedziczyć – i większość Polaków o tym nie wie
Subkonto istnieje od 1 maja 2011 roku dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Trafia na nie część składki emerytalnej: 7,3 proc. podstawy wymiaru, jeśli ubezpieczony nie jest członkiem OFE (lub 4,38 proc., jeśli część składki wędruje do OFE). Subkonto nie jest rachunkiem bankowym – to zapis księgowy w ZUS. Ale ma jedną cechę, która odróżnia je od konta głównego: środki zgromadzone na subkoncie podlegają dziedziczeniu.
Jeśli ubezpieczony umrze przed przejściem na emeryturę lub w ciągu pierwszych 3 lat pobierania świadczenia, środki z subkonta trafiają do wskazanych beneficjentów lub – w braku wskazania – do spadkobierców ustawowych. To szczególnie ważne dla osób, które mają świadomość ryzyka przedwczesnej śmierci lub które chcą zadbać o finansowe zabezpieczenie partnera lub dzieci. Beneficjentów subkonta wskazuje się bezpośrednio w ZUS – przez PUE ZUS lub osobiście w oddziale. Większość ubezpieczonych tego nie zrobiła i nie wie, że taka możliwość w ogóle istnieje.
Ile urośnie twoje konto – przykładowa tabela
|Szacowany stan konta głównego
|Szacowany stan subkonta
|Przyrost z waloryzacji (łącznie)
|Szacowany wzrost emerytury miesięcznie
|100 000 zł
|50 000 zł
|ok. 15 100 zł
|ok. 60 zł
|200 000 zł
|100 000 zł
|ok. 30 230 zł
|ok. 120 zł
|350 000 zł
|170 000 zł
|ok. 52 290 zł
|ok. 210 zł
|500 000 zł
|250 000 zł
|ok. 75 600 zł
|ok. 300 zł
Obliczenia szacunkowe: konto główne ×9,81% + subkonto ×10,61%. Wzrost emerytury wyliczony przy założeniu 250 miesięcy średniego dalszego trwania życia. Rzeczywiste wartości zależą od indywidualnego stanu konta i tablic GUS obowiązujących w momencie złożenia wniosku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój kapitał, zanim ZUS go wyliczy za ciebie
1. Zaloguj się do PUE ZUS i sprawdź stan swojego konta. Adres: pue.zus.pl. Po zalogowaniu profilem zaufanym, e-Dowód lub bankowością elektroniczną zobaczysz dokładny stan konta głównego i subkonta. Po 1 czerwca saldo wzrośnie o odpowiednie wskaźniki. To jedyne miejsce, gdzie ta informacja jest dostępna – ZUS nie wysyła żadnych powiadomień o waloryzacji.
2. Jeśli planujesz przejść na emeryturę w najbliższych miesiącach – nie składaj wniosku przed 1 czerwca. Wniosek złożony w maju zostanie rozpatrzony na podstawie kapitału sprzed waloryzacji. Przy typowych kontach osób z wieloletnim stażem różnica w miesięcznej emeryturze wynosi od 200 do 400 zł brutto – dożywotnio. Poczekaj do lipca, sprawdź nowy stan konta po waloryzacji i dopiero wtedy podejmij decyzję.
3. Sprawdź, czy wskazałeś beneficjentów subkonta. Zrobisz to w PUE ZUS (zakładka „Ubezpieczenia” > „Subkonto”) lub osobiście w dowolnym oddziale ZUS. Jeśli umrzesz przed emeryturą lub w pierwszych 3 latach jej pobierania, środki z subkonta trafią do wskazanej osoby. Jeśli nie wskażesz nikogo – ZUS przeprowadzi postępowanie spadkowe, co trwa i kosztuje.
4. Im dłużej pracujesz, tym więcej daje ci waloryzacja. Każdy dodatkowy rok pracy to nie tylko kolejne składki, ale też wyższy kapitał, od którego liczone są przyszłe waloryzacje. Mechanizm procentu składanego sprawia, że opóźnienie przejścia na emeryturę o rok lub dwa może podnieść miesięczne świadczenie nieproporcjonalnie bardziej niż wynikałoby to z samych nowych składek.
5. Wylicz swoją przyszłą emeryturę kalkulatorem ZUS. Na pue.zus.pl dostępny jest kalkulator emerytalny, który pozwala symulować wysokość świadczenia przy różnych datach przejścia na emeryturę – z uwzględnieniem czerwcowej waloryzacji. Warto uruchomić go po 1 czerwca, gdy stan konta będzie już zaktualizowany, i porównać scenariusze „emeryt od lipca” vs „emeryt od przyszłego roku”.
