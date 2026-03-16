300 zł mniej do płacenia. Seniorzy mogą zapomnieć o opłatach, ale część z nich musi złożyć wniosek
Od stycznia 2026 roku stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego wzrosły. Jednocześnie wyższy jest próg dochodowy, który zwalnia emerytów z obowiązku płacenia. Część seniorów, którzy dotąd musieli płacić, teraz może legalnie przestać – pod warunkiem, że pójdą na pocztę i złożą oświadczenie.
Ile kosztuje abonament w 2026 roku
Na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. (Dz.U. 2025) od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe stawki. Za samo radio – 9,50 zł miesięcznie, czyli 114 zł rocznie. Za telewizor lub zestaw telewizor i radio – 30,50 zł miesięcznie, co daje 366 zł rocznie. Rok wcześniej opłata za telewizor wynosiła 27,30 zł miesięcznie. Podwyżka to niespełna 38 zł rocznie – nieduża, ale zawsze.
Wyższe stawki przekładają się automatycznie na wyższe kary. Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728) kara za niezarejestrowany lub nieopłacany odbiornik to 30-krotność miesięcznej stawki. W 2026 roku oznacza to 915 zł za telewizor i 285 zł za radio. Egzekucją zajmuje się urząd skarbowy – nie Poczta Polska.
Kto jest zwolniony z płacenia – pełna lista
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych z obowiązku płacenia zwolnieni są:
Seniorzy po 75. roku życia – zwolnienie działa z mocy prawa, automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów. Wystarczy ukończyć 75 lat i mieć zarejestrowany odbiornik.
Emeryci po 60. roku życia z niskim świadczeniem – zwolnienie przysługuje, jeśli miesięczna emerytura brutto nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł brutto – co oznacza, że w 2026 roku próg zwolnienia to 4451,78 zł brutto miesięcznie. To wzrost względem 2025 roku, gdy limit wynosił 4090,86 zł. Część emerytów, którzy dotąd przekraczali próg, od 2026 roku mieści się poniżej niego.
Poza emerytami zwolnione są też: osoby zaliczone do I grupy inwalidów lub z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby niesłyszące z orzeczoną całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu, osoby niewidome (ostrość wzroku do 15%), zarejestrowani bezrobotni oraz osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Jak uzyskać zwolnienie – konieczna wizyta na poczcie
Zwolnienie nie działa automatycznie – z wyjątkiem seniorów po 75. roku życia. Każda inna uprawniona osoba musi osobiście pojawić się w placówce Poczty Polskiej, złożyć oświadczenie i okazać dokumenty potwierdzające uprawnienie.
Emeryci po 60. roku życia powinni zabrać ze sobą dowód osobisty oraz decyzję ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego (KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biuro emerytalne) o wysokości emerytury w bieżącym roku. Co ważne: Poczta Polska zwolnienie nalicza od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów. Im wcześniej się zgłosimy, tym mniej zapłacimy.
Złożonego raz zwolnienia nie trzeba odnawiać co roku – działa bezterminowo, o ile nie zmieniają się okoliczności, które do niego uprawniają. Wyjątkiem jest zmiana wysokości świadczenia – jeśli emerytura wzrośnie ponad próg 4451,78 zł brutto, emeryt ma obowiązek zgłosić ten fakt na poczcie w ciągu 30 dni.
Abonament idzie do likwidacji – ale jeszcze nie
Od kilkunastu miesięcy trwają w rządzie prace nad reformą, która miałaby zastąpić abonament finansowaniem mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. Ministerstwo Kultury zapowiadało, że 2026 rok mógłby być ostatnim, w którym gospodarstwa domowe płacą abonament. W praktyce jednak projekt ustawy nie trafił jeszcze do Sejmu. Ministerstwo Finansów zakwestionowało możliwość udźwignięcia stałego wydatku rzędu 2,5 mld zł rocznie, wskazując, że w ciągu dekady mogłoby to obciążyć budżet nawet o 25 mld zł. Dopóki ustawa nie wejdzie w życie, abonament obowiązuje – a od 2027 roku na ewentualną zmianę przepisów raczej nie ma co liczyć w krótkim terminie.
Co zrobić, żeby nie przepłacać
Jeśli skończyłeś lub skończyłaś 60 lat i pobierasz emeryturę poniżej 4451,78 zł brutto miesięcznie – masz prawo do zwolnienia. Sprawdź decyzję ZUS z bieżącego roku i idź na pocztę z dowodem osobistym. Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
Jeśli skończyłeś lub skończyłaś 75 lat – nie musisz robić nic. Zwolnienie działa z mocy prawa.
Jeśli od lat nie płacisz abonamentu, choć formalnie powinieneś lub powinnaś – zaległość może wrócić. Urząd skarbowy ma prawo sięgnąć po zaległości nawet po kilku latach, a w skrajnych przypadkach potrącić je z emerytury. Warto sprawdzić swój status na stronie rtv.poczta-polska.pl lub w najbliższej placówce pocztowej.
