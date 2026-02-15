336 zł co miesiąc na rachunki za prąd. ZUS wyśle pieniądze od 1 marca
Od 1 marca ZUS wypłaci o 23,45 zł więcej na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Ryczałt energetyczny wzrośnie do 336,16 zł miesięcznie – tak wynika z komunikatu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 20 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (Monitor Polski 2026, poz. 104). To bezpośrednie wsparcie, które trafia na konto razem z emeryturą lub rentą. Jednak nie każdy senior je uzyska.
Dochody nie mają znaczenia, liczy się status
Ryczałt energetyczny różni się od większości świadczeń społecznych jedną kluczową cechą – nie zależy od wysokości dochodów ani od sytuacji majątkowej. Osoba uprawniona otrzymuje pełną kwotę niezależnie od tego, ile wynosi jej emerytura czy jakie ma inne źródła przychodu.
Jedynym kryterium jest posiadanie odpowiedniego statusu i pobieranie emerytury, renty lub podobnego świadczenia. Do grona uprawnionych należą:
Kombatanci oraz osoby o statusie osoby uprawnionej – ci, którzy walczyli o niepodległość Polski w różnych formacjach wojskowych lub podziemnych organizacjach.
Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu czy batalionach budowlanych – grupa szczególnie doświadczona przez represje komunistycznego systemu.
Wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych – pod warunkiem pobierania emerytury lub renty.
Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych – również otrzymujące świadczenie emerytalno-rentowe.
Jeden dokument otwiera drogę do świadczenia
Podstawą przyznania ryczałtu energetycznego jest decyzja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ten dokument potwierdza okres działalności kombatanckiej lub doznane represje.
W przypadku wdów i wdowców niezbędne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego status członka rodziny osoby uprawnionej. Żołnierze pełniący zastępczą służbę wojskową i przymusowo kierowani do pracy składają zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Wdowy po takich żołnierzach potrzebują dokumentu wydanego przez właściwy organ wojskowy.
Pieniądze wpłyną automatycznie bez składania wniosków
Osoby, które już pobierają ryczałt energetyczny, nie muszą nic robić. Podwyższona kwota pojawi się automatycznie przy marcowej wypłacie świadczenia. Do 28 lutego 2026 r. obowiązuje jeszcze stawka 312,71 zł, która funkcjonowała od marca ubiegłego roku.
W skali całego roku – licząc od marca do lutego następnego roku – uprawnieni otrzymają łącznie 4033,92 zł. To suma, która w wielu gospodarstwach domowych pokrywa kilka miesięcy rachunków za energię elektryczną.
Ryczałt energetyczny funkcjonuje jako dodatek do emerytury lub renty i posiada jedną istotną zaletę – nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że cała kwota 336,16 zł trafia do beneficjenta bez żadnych potrąceń.
Dodatkowo osoby uprawnione nie muszą rozliczać się z wydatkowania tych środków ani wykazywać, na co zostały przeznaczone. Pieniądze wpływają razem z emeryturą lub rentą, zgodnie z indywidualnym terminem wypłaty świadczenia – może to być 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.
Jak złożyć wniosek i otrzymać dopłatę
Procedura ubiegania się o ryczałt energetyczny rozpoczyna się od wypełnienia formularza ZUS-ERK. Ten sam druk służy zarówno do składania wniosków o emeryturę lub rentę, jak i o dodatki przysługujące kombatantom.
Formularz można pobrać ze strony ZUS w wersji elektronicznej lub otrzymać w dowolnej placówce. Do wypełnionego wniosku dołącza się wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia. Cały komplet można złożyć osobiście w ZUS (na piśmie lub ustnie do protokołu), wysłać pocztą, a osoby przebywające za granicą – przez polskie konsulaty.
ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu dostarczenia kompletnej dokumentacji. Świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu złożenia wniosku. Przepisy nie określają ostatecznego terminu składania wniosków – można to zrobić w dowolnym momencie.
Kombatanci mogą liczyć na więcej niż tylko dopłatę do prądu
Ryczałt energetyczny to jedno z kilku świadczeń dostępnych dla osób uprawnionych. Od 1 marca 2026 r. wzrosną również kwoty innych dodatków:
Dodatek kombatancki – z obecnych 330,07 zł do 347,56 zł miesięcznie.
Dodatek kompensacyjny – z 49,51 zł do 52,13 zł miesięcznie.
Świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – z 330,07 zł do 347,56 zł miesięcznie.
Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – w zależności od czasu deportacji i wykonywanej pracy wyniesie od 17,43 zł do 347,56 zł miesięcznie.
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewnia także inne formy wsparcia. Można ubiegać się o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji – zarówno domowej, jak i ambulatoryjnej. Istnieje również możliwość otrzymania pomocy finansowej w formie jednorazowej lub okresowej po spełnieniu określonych wymogów.
Co zrobić, żeby dostać ryczałt energetyczny – praktyczne wskazówki
- Sprawdź swoje uprawnienia – jeśli jesteś kombatantem, osobą represjonowaną lub członkiem rodziny takiej osoby i pobierasz emeryturę lub rentę, najprawdopodobniej masz prawo do ryczałtu energetycznego. Kluczowy jest dokument potwierdzający status wydany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
- Pobierz i wypełnij formularz ZUS-ERK – dostępny na stronie ZUS lub w każdej placówce. Nie spiesz się z wypełnianiem, dokładnie przeczytaj wszystkie pola i instrukcje.
- Zbierz wszystkie wymagane dokumenty – w zależności od sytuacji będzie to decyzja UdSKiOR, dokumenty wojskowe lub potwierdzenie statusu członka rodziny. Upewnij się, że dokumenty są aktualne i czytelne.
- Złóż kompletny wniosek – brak któregoś dokumentu wydłuży czas rozpatrywania sprawy. Zachowaj potwierdzenie złożenia wniosku.
- Nie martw się o termin – możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu otrzymania pełnej dokumentacji.
- Sprawdź swoje konto w PUE ZUS – po przyznaniu świadczenia będziesz mógł kontrolować wypłaty i sprawdzać wysokość otrzymywanych kwot.
- Pamiętaj o innych uprawnieniach – jeśli masz prawo do ryczałtu energetycznego, prawdopodobnie przysługują ci także inne dodatki. Zapytaj w ZUS o pełen zakres swoich uprawnień.
Ryczałt energetyczny to stałe wsparcie, które od marca będzie wyższe o ponad 23 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, więc można spodziewać się dalszych podwyżek w kolejnych latach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.