3,7 mln Polaków musi wymienić dokument w 2026 roku. Sprawdź datę – grozi kara do 5000 zł
Ministerstwo Cyfryzacji podało liczbę wprost: w 2026 roku ważność traci 3 mln 662 tys. dowodów osobistych. To najwyższy wynik od lat – efekt fali wniosków złożonych w 2016 roku, kiedy miliony Polaków wyrabiały nowy format dokumentu bez adresu zameldowania. Tamte dowody właśnie stają się nieważne. Za posługiwanie się przeterminowanym dokumentem grozi grzywna do 5000 zł – a sam urząd nie wyśle żadnego przypomnienia.
Kogo konkretnie dotyczy wymiana w 2026 roku
Dowód osobisty w Polsce jest ważny 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia. Oznacza to, że wymiany wymagają teraz przede wszystkim dwie grupy. Pierwsza to osoby urodzone w 1998 roku – te, które w 2016 roku skończyły 18 lat i wyrabiały swój pierwszy dowód osobisty jako pełnoletni obywatele. Druga to wszyscy, którzy z dowolnego powodu wymieniali dokument właśnie w 2016 roku – np. po ślubie, po zmianie nazwiska lub dlatego, że stary był zniszczony.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2026 roku obowiązek wymiany obejmie 3 mln 662 tys. osób. Dla porównania: w 2017 roku liczba ta sięgała ponad 5 milionów. Tegoroczna skala i tak jest bezprecedensowa – i oznacza jedno: urzędy urzędy będą przeżywać oblężenie, a ci którzy złożą wniosek w ostatniej chwili, mogą się zderzyć z kilkutygodniowym oczekiwaniem na termin wizyty.
Datę ważności dowodu osobistego znajdziesz na awersie dokumentu w prawym dolnym rogu. Możesz też sprawdzić status dokumentu przez aplikację mObywatel lub na profilu zaufanym – po zalogowaniu widoczna jest informacja o ważności dowodu i ewentualna data jego wygaśnięcia.
Kiedy wymiana jest obowiązkowa – nie tylko upływ terminu
Wygaśnięcie daty ważności to najbardziej oczywisty, ale nie jedyny obowiązek wymiany dokumentu. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.) wskazuje 5 sytuacji, w których złożenie wniosku o nowy dowód jest obowiązkowe:
Upływ terminu ważności – dokument traci ważność z dniem wskazanym na jego awersie.
- Zmiana danych osobowych – w szczególności zmiana nazwiska po ślubie lub po powrocie do nazwiska panieńskiego. Wniosek należy złożyć niezwłocznie, a stary dowód traci ważność z dniem doręczenia nowego. Prawo nie wyznacza tu konkretnej liczby dni, ale „niezwłocznie” w praktyce urzędniczej oznacza: w ciągu kilku dni, najdalej kilku tygodni od zmiany w dokumentach stanu cywilnego.
- Znaczna zmiana wyglądu utrudniająca lub uniemożliwiająca identyfikację – dotyczy m.in. poważnych zabiegów chirurgicznych, ale też osób, które wyrabiały dowód w dzieciństwie i ich wygląd zmienił się na tyle, że zdjęcie nie pozwala na identyfikację.
- Zniszczenie, zgubienie lub kradzież dokumentu – w przypadku utraty należy jak najszybciej zgłosić ten fakt i złożyć wniosek o nowy dokument. Zgubienie można zgłosić przez aplikację mObywatel, w dowolnym urzędzie gminy lub w banku.
- Unieważnienie certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu – sytuacja rzadsza, ale możliwa przy uszkodzeniu chipa elektronicznego.
Kluczowy termin: wniosek minimum 30 dni przed wygaśnięciem
Prawo nie nakazuje składać wniosku z miesięcznym wyprzedzeniem jako sztywnej granicy – ale gov.pl zaleca to jako minimum bezpieczeństwa, bo sam proces wyrobienia nowego dowodu zajmuje łącznie do 30 dni od momentu złożenia odcisków palców w urzędzie. Mechanizm działa tak:
Krok 1: Składasz wniosek – online przez gov.pl (wymaga Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-Dowodu) lub osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Co istotne: nie musisz iść do urzędu właściwego dla Twojego miejsca zameldowania – wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie w całej Polsce.
Krok 2: Wizyta w urzędzie w celu złożenia odcisków palców i wzoru podpisu. Ta wizyta jest obowiązkowa nawet przy wniosku złożonym online. Jeśli składasz wniosek przez internet, masz 30 dni od złożenia wniosku na wizytę w urzędzie – jeśli nie stawisz się w tym czasie, wniosek zostaje automatycznie anulowany i całą procedurę trzeba zaczynać od nowa. Przy wniosku złożonym osobiście – odciski są pobierane od razu.
Krok 3: Oczekiwanie na gotowy dokument – do 30 dni od momentu złożenia odcisków palców. W standardowych przypadkach bywa krócej, ale w szczytowych tygodniach termin może się wydłużać – szczególnie w 2026 roku, gdy przez urzędy przechodzi rekordowa fala wniosków.
Łącznie: jeśli złożysz wniosek online w momencie, gdy do końca ważności zostało 5 dni, a wizyta w urzędzie wypadnie za 3 tygodnie – przez ten czas możesz posługiwać się nieważnym dowodem, co jest wykroczeniem. Stąd zalecenie: złóż wniosek minimum 30 dni wcześniej.
Co grozi za posługiwanie się nieważnym dokumentem?
Podstawa prawna jest jednoznaczna. Art. 79 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych stanowi: kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze grzywny. Maksymalna wysokość grzywny wynosi 5 000 zł – i jest wymierzana przez sąd, nie przez urząd czy policję. W skrajnych przypadkach prawo przewiduje też karę ograniczenia wolności.
W praktyce do nałożenia kary dochodzi najczęściej przy okazji kontroli policyjnej lub rutynowej weryfikacji tożsamości – np. gdy policjant wzywa do okazania dokumentu podczas zdarzenia drogowego lub interwencji. Nieważny dowód w takim momencie to nie tylko mandat – to sprawa skierowana do sądu.
Ale kara to nie jedyna konsekwencja. Nieważny dowód uniemożliwia lub poważnie utrudnia: wypłatę gotówki w banku (banki coraz częściej wymagają weryfikacji dokumentu przez system), podpisanie umowy (najmu, zakupu nieruchomości, umowy kredytowej), odbiór przesyłki poleconej, załatwienie spraw w urzędzie, przekroczenie granicy w strefie Schengen (choć formalnie wymagany jest ważny paszport lub dowód), udział w wyborach oraz korzystanie z e-usług wymagających potwierdzenia tożsamości dokumentem fizycznym.
Ile to kosztuje? Dobra wiadomość na koniec
Wymiana dowodu osobistego w Polsce jest całkowicie bezpłatna. Nie ma opłaty skarbowej, administracyjnej ani żadnej innej – niezależnie od powodu wymiany, czy to upłynięcie ważności, zmiana nazwiska, zgubienie czy zniszczenie. Jedyny realny koszt to biometryczne zdjęcie do dowodu, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. U fotografa kosztuje 30-60 zł w zależności od miasta. Fotobudka w galerii handlowej to ok. 20-30 zł. Możliwe jest też zrobienie zdjęcia samodzielnie w mObywatelu. Aplikacja przy okazji sprawdzi czy zdjęcie nadaje się do użycia przez urząd.
Nowy dowód to e-dowód z chipem elektronicznym zawierającym dane biometryczne (odciski palców), warstwę elektroniczną z certyfikatami umożliwiającymi logowanie do e-usług i podpisywanie dokumentów (Profil Osobisty), a na lotniskach w UE – przyspieszoną odprawę przez bramki biometryczne.
Warszawa: urzędy przy rekordowym obłożeniu – zarezerwuj wizytę z wyprzedzeniem
Stołeczne urzędy dzielnicy obsługują setki tysięcy mieszkańców – i w 2026 roku do ich okienek trafią dziesiątki tysięcy wniosków o wymianę dowodu. Warszawa jest miastem o największym odpływie i napływie ludności w Polsce, co dodatkowo komplikuje skalę: znaczna część osób zameldowanych w stolicy w 2016 roku mieszka dziś zupełnie gdzie indziej – i odwrotnie. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce, co trochę odciąża stołeczne okienka, ale i tak skala jest bezprecedensowa.
Rezerwacji wizyty w urzędzie dzielnicy w Warszawie można dokonać przez stronę rezerwacje.um.warszawa.pl. W szczytowych miesiącach (maj-lipiec) najbliższe wolne terminy mogą być odległe o 3-4 tygodnie. Stołeczni urzędnicy zalecają składanie wniosków najpóźniej 6-8 tygodni przed datą wygaśnięcia dowodu – z uwagi na oblężenie, które już jest odczuwalne od pierwszego kwartału roku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź datę dziś, złóż wniosek jutro
1. Sprawdź datę ważności swojego dowodu teraz. Awersum dokumentu, prawy dolny róg – znajdziesz tam dokładną datę. Możesz też zalogować się do aplikacji mObywatel lub na gov.pl przez Profil Zaufany – status dokumentu jest widoczny od razu. Jeśli ważność upływa w 2026 roku – działaj bezzwłocznie.
2. Złóż wniosek minimum 30 dni przed upływem ważności. To absolutne minimum. Przy oblężeniu warszawskich urzędów w 2026 roku – bezpieczny margines to 6-8 tygodni. Termin złożenia wniosku nie jest tożsamy z terminem gotowości dokumentu – między złożeniem wniosku a odebraniem nowego dowodu mija od kilkunastu dni do miesiąca.
3. Złóż wniosek przez internet, jeśli chcesz uniknąć stania w kolejce. Wystarczy Profil Zaufany, mObywatel lub e-Dowód. Wniosek składasz przez gov.pl i umawiasz wizytę w urzędzie wyłącznie na pobranie odcisków palców – co jest szybsze niż pełna wizyta z wypełnianiem formularza na miejscu. Pamiętaj: po złożeniu wniosku online masz 30 dni na wizytę – nie odkładaj jej na ostatni dzień.
4. Wyrobione zdjęcie trzymaj aktualnym wzorem. Fotografia do dowodu musi być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, biometryczna, na jasnym tle, en face. Zdjęcie zrobione rok temu „na wszelki wypadek” może nie spełniać wymagania aktualności – urząd ma prawo je odrzucić.
5. Zmieniłeś nazwisko i masz ważny dowód? Wymień go mimo wszystko. Dowód z poprzednim nazwiskiem jest dokument ważny formalnie tylko do momentu, gdy nowe dane są już wpisane w rejestrach. W praktyce bank czy urząd może zakwestionować dokument, którego dane nie zgadzają się z aktualną ewidencją. Wniosek o wymianę po zmianie danych złóż niezwłocznie – nie czekaj do daty wygaśnięcia.
6. Nie masz Profilu Zaufanego – wychodząc po nowy dowód, od razu go załóż. Nowy e-dowód wyposażony w chip umożliwia samodzielne założenie Profilu Zaufanego w domu, bez dodatkowych kroków. To klucz do wszystkich e-usług administracyjnych – od rozliczeń PIT przez mObywatel po e-Doręczenia i składanie wniosków urzędowych bez wychodzenia z domu.
