Karambol w Ursusie. Zderzyło się 5 aut. Występują utrudnienia
W nocy z 25 na 26 marca doszło do poważnego wypadku na skrzyżowaniu ul. Michała Spisaka i Stanisława Bodycha. Zderzyło się 5 samochodów.
Jak relacjonują reporterzy Warszawskiej Grupy Luka&Maro, na miejsce przyjechały służby ratunkowe – straż pożarna, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.
Obecnie skrzyżowanie jest całkowicie zablokowane. Występują utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas.\
Jak relacjonują reporterzy, samochody mają poważne uszkodzenia: rozbite przody i tyły aut oraz zniszczone elementy karoserii, które leżą na jezdni. Jedno z aut to taksówka z mocno uszkodzonym tyłem.
Policja wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.