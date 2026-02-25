Karambol w Ursusie. Zderzyło się 5 aut. Występują utrudnienia

25 lutego 2026 23:42 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z 25 na 26 marca doszło do poważnego wypadku na skrzyżowaniu ul. Michała Spisaka i Stanisława Bodycha. Zderzyło się 5 samochodów.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Zobacz również:

Jak relacjonują reporterzy Warszawskiej Grupy Luka&Maro, na miejsce przyjechały służby ratunkowe – straż pożarna, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

Obecnie skrzyżowanie jest całkowicie zablokowane. Występują utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas.\

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Jak relacjonują reporterzy, samochody mają poważne uszkodzenia: rozbite przody i tyły aut oraz zniszczone elementy karoserii, które leżą na jezdni. Jedno z aut to taksówka z mocno uszkodzonym tyłem.

Policja wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Zobacz również:

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl