Utrudnienia dla pasażerów SKM i Kolei Mazowieckich. Problemy na trasie do Otwocka, uruchomiono wydłużoną komunikację zastępczą

4 lipca 2026 17:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie podróżujący między Warszawą a Otwockiem muszą przygotować się na utrudnienia. Z przyczyn technicznych występują problemy w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 oraz Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Wawer – Otwock.

SKM na Linii Otwockiej Fot. Warszawa w Pigułce
SKM na Linii Otwockiej Fot. Warszawa w Pigułce

Część pociągów kursuje z opóźnieniami, a przewoźnicy informują, że czas opóźnień może się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji. Osoby planujące podróż powinny na bieżąco śledzić komunikaty i sprawdzać aktualne godziny odjazdów.

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W związku z przedłużającymi się utrudnieniami podjęto decyzję o wydłużeniu trasy autobusowej linii zastępczej Z21. Obecnie autobusy kursują na odcinku:

Metro Stadion Narodowy 02 – Orla 02 w Otwocku.

To rozwiązanie ma ułatwić dojazd pasażerom korzystającym z połączeń kolejowych na trasie Warszawa – Otwock do czasu usunięcia awarii.

Jeżeli wybieracie się dziś w kierunku Otwocka lub do Warszawy, warto zaplanować podróż z dodatkowym zapasem czasu i sprawdzić aktualne informacje przewoźników przed wyjściem z domu.

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