Utrudnienia dla pasażerów SKM i Kolei Mazowieckich. Problemy na trasie do Otwocka, uruchomiono wydłużoną komunikację zastępczą
Pasażerowie podróżujący między Warszawą a Otwockiem muszą przygotować się na utrudnienia. Z przyczyn technicznych występują problemy w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 oraz Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Wawer – Otwock.
Część pociągów kursuje z opóźnieniami, a przewoźnicy informują, że czas opóźnień może się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji. Osoby planujące podróż powinny na bieżąco śledzić komunikaty i sprawdzać aktualne godziny odjazdów.
W związku z przedłużającymi się utrudnieniami podjęto decyzję o wydłużeniu trasy autobusowej linii zastępczej Z21. Obecnie autobusy kursują na odcinku:
Metro Stadion Narodowy 02 – Orla 02 w Otwocku.
To rozwiązanie ma ułatwić dojazd pasażerom korzystającym z połączeń kolejowych na trasie Warszawa – Otwock do czasu usunięcia awarii.
Jeżeli wybieracie się dziś w kierunku Otwocka lub do Warszawy, warto zaplanować podróż z dodatkowym zapasem czasu i sprawdzić aktualne informacje przewoźników przed wyjściem z domu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.