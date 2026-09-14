5 dni wolnego pod koniec grudnia 2026. Premier zdecydował o dodatkowym dniu wolnym
Końcówka grudnia 2026 roku będzie wyjątkowo korzystna dla części pracowników. Układ świąt sprawia, że można zyskać nawet 5 kolejnych dni bez pracy i bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. W przypadku członków korpusu służby cywilnej sprawa jest już przesądzona – premier Donald Tusk wskazał konkretny dodatkowy dzień wolny.
Boże Narodzenie 2026. Tak układają się święta
Boże Narodzenie w 2026 roku układa się w kalendarzu niemal idealnie dla osób pracujących od poniedziałku do piątku. Wszystko zaczyna się już w czwartek 24 grudnia.
Wigilia jest obecnie pełnoprawnym dniem ustawowo wolnym od pracy. Zmiana weszła w życie w 2025 roku, dlatego Boże Narodzenie 2026 będzie drugim, podczas którego 24 grudnia jest ustawowym świętem.
Kalendarz w ostatnim tygodniu grudnia wygląda wyjątkowo korzystnie.
|Data
|Dzień tygodnia
|Co przypada tego dnia?
|24 grudnia 2026
|czwartek
|Wigilia – dzień ustawowo wolny
|25 grudnia 2026
|piątek
|pierwszy dzień Bożego Narodzenia
|26 grudnia 2026
|sobota
|drugi dzień Bożego Narodzenia
|27 grudnia 2026
|niedziela
|niedziela
|28 grudnia 2026
|poniedziałek
|dodatkowy dzień wolny dla członków korpusu służby cywilnej
W praktyce oznacza to, że dla wielu osób zatrudnionych w służbie cywilnej i pracujących w standardowym systemie od poniedziałku do piątku rozpocznie się 5-dniowy okres wolny – od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia włącznie.
Nie będzie przy tym konieczne wykorzystywanie ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego.
Donald Tusk wyznaczył 28 grudnia dniem wolnym
Nie jest to już zapowiedź ani projekt. Decyzja została formalnie podjęta.
Premier Donald Tusk podpisał 5 stycznia 2026 roku Zarządzenie nr 2 w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy. Dokument został ogłoszony 9 stycznia 2026 roku w Monitorze Polskim pod pozycją 36.
Jednym z wyznaczonych terminów jest poniedziałek 28 grudnia 2026 roku.
Powód jest prosty. Drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, wypada w 2026 roku w sobotę.
Zgodnie z Kodeksem pracy święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. To właśnie ta zasada powoduje konieczność odpowiedniego rozliczenia święta przypadającego w sobotę. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza, że wynika to z art. 130 § 2 Kodeksu pracy.
Premier wskazał więc dla członków korpusu służby cywilnej 28 grudnia jako dzień rekompensujący święto przypadające 26 grudnia.
Nie każdy pracownik będzie miał wolny 28 grudnia
Tu pojawia się najważniejsze zastrzeżenie.
Zarządzenie Donalda Tuska nie oznacza, że 28 grudnia 2026 roku staje się ogólnopolskim dniem ustawowo wolnym od pracy. Decyzja premiera dotyczy członków korpusu służby cywilnej.
Chodzi między innymi o osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz części administracji skarbowej i innych jednostek administracji rządowej. Na koniec 2025 roku korpus służby cywilnej liczył około 123 tys. osób.
Dla tej grupy termin został wskazany odgórnie przez premiera. Pracownicy prywatnych firm znajdują się w innej sytuacji.
Prywatne firmy też muszą rozliczyć święto w sobotę
To, że zarządzenie premiera nie obowiązuje prywatnych pracodawców, nie oznacza jednak, że mogą oni całkowicie zignorować 26 grudnia.
Kodeks pracy działa także w przedsiębiorstwach prywatnych.
Zgodnie z art. 130 § 2 każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w dniu innym niż niedziela obniża obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy o 8 godzin.
W typowym systemie, w którym pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku, oznacza to najczęściej wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego.
Nie musi to jednak być 28 grudnia.
Termin ustala pracodawca, uwzględniając obowiązujący w firmie okres rozliczeniowy oraz rozkład czasu pracy. Firma może więc wybrać inny dzień, o ile prawidłowo obniży wymiar czasu pracy wynikający ze święta przypadającego w sobotę.
Możliwy wolny 23, 28 albo 31 grudnia
Pracodawca może zdecydować się na 28 grudnia i tym samym stworzyć pracownikom taki sam 5-dniowy blok wolnego, jaki będzie obowiązywał wielu członków służby cywilnej.
Może jednak wyznaczyć inny termin. W praktyce atrakcyjny może być na przykład 23 grudnia, dzięki czemu wolne rozpocznie się dzień przed Wigilią. Innym wariantem może być 31 grudnia, czyli Sylwester.
Warto przy tym sprostować pojawiającą się w niektórych publikacjach informację: 31 grudnia 2026 roku wypada w czwartek, a nie w piątek.
Ostateczny termin w prywatnym przedsiębiorstwie będzie zależał od decyzji pracodawcy oraz przyjętego systemu czasu pracy.
Czy pracownik może zażądać wolnego 28 grudnia?
Pracownik może zwrócić się do pracodawcy z propozycją, aby dzień wolny za 26 grudnia został wyznaczony właśnie na poniedziałek 28 grudnia.
Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi taką propozycję zaakceptować. Przepisy dają pracownikowi prawo do prawidłowego rozliczenia wymiaru czasu pracy. Nie dają natomiast ogólnego prawa do samodzielnego wyboru konkretnego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.
Dlatego w jednej firmie wolny może zostać wyznaczony na 28 grudnia, a w innej na zupełnie inny dzień.
Sytuacja może być jeszcze inna w przypadku pracy zmianowej, równoważnych systemów czasu pracy lub rozkładów obejmujących soboty. Kluczowe jest wtedy prawidłowe obliczenie wymiaru czasu pracy, a nie sam fakt wskazania konkretnego poniedziałku jako dnia wolnego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.