Policja szykuje dużą akcję na drogach. Mandaty do 5000 zł i utrata prawa jazdy

14 września 2026 09:34 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Kierowcy powinni przygotować się na wzmożone działania drogówki. Od 16 do 22 września 2026 r. w Europie odbędą się ROADPOL Safety Days, a jednym z najważniejszych dni będzie 17 września. Za poważne przekroczenie prędkości grozi nie tylko wysoki mandat i punkty, ale również zatrzymanie prawa jazdy.

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Radiowóz stojący z innymi służbami na drodze. | Fot. FotoDax / Shutterstock.
Radiowóz stojący z innymi służbami na drodze. | Fot. FotoDax / Shutterstock.

Mandat nawet 5000 zł. Tyle kosztuje przekroczenie prędkości

Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL potwierdziła, że tegoroczna kampania Safety Days potrwa od 16 do 22 września. Szczególny nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo pieszych, a 17 września wyznaczono jako dzień, w którym celem jest brak ofiar śmiertelnych na europejskich drogach.

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W Polsce w działania mają zaangażować się funkcjonariusze drogówki. Kontrole mają dotyczyć m.in. niebezpiecznych zachowań kierowców i przestrzegania ograniczeń prędkości.

Obowiązujący taryfikator przewiduje coraz wyższe kary wraz ze wzrostem przekroczenia prędkości. Przy najpoważniejszym wykroczeniu mandat wynosi 2500 zł, a w warunkach recydywy może wzrosnąć do 5000 zł.

Przekroczenie prędkości Mandat Punkty karne
do 10 km/h 50 zł 1 pkt
11-15 km/h 100 zł 2 pkt
16-20 km/h 200 zł 3 pkt
21-25 km/h 300 zł 5 pkt
26-30 km/h 400 zł 7 pkt
31-40 km/h 800 zł / 1600 zł przy recydywie 9 pkt
41-50 km/h 1000 zł / 2000 zł 11 pkt
51-60 km/h 1500 zł / 3000 zł 13 pkt
61-70 km/h 2000 zł / 4000 zł 14 pkt
ponad 70 km/h 2500 zł / 5000 zł 15 pkt

Podwójna stawka może zostać zastosowana przy ponownym popełnieniu określonego wykroczenia w ciągu 2 lat. W przypadku przekroczenia prędkości dotyczy to przedziałów od 31 km/h wzwyż.

Prawo jazdy można stracić także poza obszarem zabudowanym

Od 3 marca 2026 r. obowiązują rozszerzone przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy za rażące przekroczenie prędkości.

Prawo jazdy jest zatrzymywane na 3 miesiące nie tylko za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Przepisy objęły również drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym.

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Oznacza to, że kierowca jadący przykładowo 147 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h może stracić uprawnienia także poza terenem zabudowanym.

Punkty nie znikają od razu

Punkty karne co do zasady są usuwane po roku od opłacenia mandatu. Jeżeli sprawa kończy się wyrokiem sądu, termin liczony jest od jego uprawomocnienia.

Od 2026 r. ograniczono również możliwość zmniejszania liczby punktów poprzez szkolenia w WORD. Punktów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h nie można już zredukować w ten sposób.

Dla kierowców szczególnie istotny będzie więc okres 16-22 września. W ramach ROADPOL Safety Days policjanci mają prowadzić wzmożone działania na drogach, zwracając uwagę przede wszystkim na prędkość i zachowania zagrażające bezpieczeństwu.

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