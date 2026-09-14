Policja szykuje dużą akcję na drogach. Mandaty do 5000 zł i utrata prawa jazdy
Kierowcy powinni przygotować się na wzmożone działania drogówki. Od 16 do 22 września 2026 r. w Europie odbędą się ROADPOL Safety Days, a jednym z najważniejszych dni będzie 17 września. Za poważne przekroczenie prędkości grozi nie tylko wysoki mandat i punkty, ale również zatrzymanie prawa jazdy.
Mandat nawet 5000 zł. Tyle kosztuje przekroczenie prędkości
Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL potwierdziła, że tegoroczna kampania Safety Days potrwa od 16 do 22 września. Szczególny nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo pieszych, a 17 września wyznaczono jako dzień, w którym celem jest brak ofiar śmiertelnych na europejskich drogach.
W Polsce w działania mają zaangażować się funkcjonariusze drogówki. Kontrole mają dotyczyć m.in. niebezpiecznych zachowań kierowców i przestrzegania ograniczeń prędkości.
Obowiązujący taryfikator przewiduje coraz wyższe kary wraz ze wzrostem przekroczenia prędkości. Przy najpoważniejszym wykroczeniu mandat wynosi 2500 zł, a w warunkach recydywy może wzrosnąć do 5000 zł.
|Przekroczenie prędkości
|Mandat
|Punkty karne
|do 10 km/h
|50 zł
|1 pkt
|11-15 km/h
|100 zł
|2 pkt
|16-20 km/h
|200 zł
|3 pkt
|21-25 km/h
|300 zł
|5 pkt
|26-30 km/h
|400 zł
|7 pkt
|31-40 km/h
|800 zł / 1600 zł przy recydywie
|9 pkt
|41-50 km/h
|1000 zł / 2000 zł
|11 pkt
|51-60 km/h
|1500 zł / 3000 zł
|13 pkt
|61-70 km/h
|2000 zł / 4000 zł
|14 pkt
|ponad 70 km/h
|2500 zł / 5000 zł
|15 pkt
Podwójna stawka może zostać zastosowana przy ponownym popełnieniu określonego wykroczenia w ciągu 2 lat. W przypadku przekroczenia prędkości dotyczy to przedziałów od 31 km/h wzwyż.
Prawo jazdy można stracić także poza obszarem zabudowanym
Od 3 marca 2026 r. obowiązują rozszerzone przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy za rażące przekroczenie prędkości.
Prawo jazdy jest zatrzymywane na 3 miesiące nie tylko za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Przepisy objęły również drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym.
Oznacza to, że kierowca jadący przykładowo 147 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h może stracić uprawnienia także poza terenem zabudowanym.
Punkty nie znikają od razu
Punkty karne co do zasady są usuwane po roku od opłacenia mandatu. Jeżeli sprawa kończy się wyrokiem sądu, termin liczony jest od jego uprawomocnienia.
Od 2026 r. ograniczono również możliwość zmniejszania liczby punktów poprzez szkolenia w WORD. Punktów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h nie można już zredukować w ten sposób.
Dla kierowców szczególnie istotny będzie więc okres 16-22 września. W ramach ROADPOL Safety Days policjanci mają prowadzić wzmożone działania na drogach, zwracając uwagę przede wszystkim na prędkość i zachowania zagrażające bezpieczeństwu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.