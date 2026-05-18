50 milionów przelewów pod lupą inspektorów. Twój przelew może być jednym z nich. Wystarczy mała kwota
W 2024 roku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wpłynęło 50,34 miliona zgłoszeń o transakcjach ponadprogowych – o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej i o 37 proc. więcej niż w 2021 roku. Do tego banki i inne instytucje finansowe przesłały 8 129 osobnych zawiadomień o transakcjach podejrzanych, czyli o 71 proc. więcej niż w 2023 roku. GIIF na tej podstawie wszczął 4 765 postępowań analitycznych i skierował 757 zawiadomień do prokuratury. To nie jest system, który czeka na sygnał. To system, który już obserwuje – automatycznie, bez udziału człowieka i bez twojej wiedzy.
Skąd GIIF wie o twoim przelewie? Prawo nie daje bankowi wyboru
Obowiązek raportowania wynika z art. 72 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124). Każda instytucja finansowa – bank, SKOK, dom maklerski, kantor, biuro usług płatniczych – ma bezwzględny obowiązek zgłosić do GIIF każdą transakcję o wartości przekraczającej równowartość 15 000 euro. Przy obecnym kursie to ok. 65 000-70 000 zł. Zgłoszenie musi trafić do systemu w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji.
Próg ten działa na dwa sposoby jednocześnie. Po pierwsze, obejmuje każdą pojedynczą operację – przelew wychodzący, przychodzący, wpłatę gotówkową, wypłatę, zakup walut obcych. Po drugie, bank ma obowiązek analizować powiązane transakcje – jeśli kilka operacji przeprowadzonych w krótkim czasie przez tego samego klienta stanowi de facto jedną powiązaną operację, instytucja zgłasza je łącznie jako transakcję ponadprogową. To tzw. mechanizm agregacji, który od 2025 roku jest w Polsce wyraźniej egzekwowany.
Sam fakt trafienia do rejestru GIIF nie oznacza automatycznej kontroli skarbowej. Inspektor analizuje dane i kieruje sprawę do Krajowej Administracji Skarbowej tylko wtedy, gdy pojawiają się realne wątpliwości co do źródła środków. Przelew jest realizowany normalnie – ale zostaje zarejestrowany i przechowywany przez 5 lat. W dowolnym momencie przez ten czas może stać się podstawą do wszczęcia postępowania.
Poniżej progu też trafiasz do systemu. Jak działa mechanizm podejrzanej transakcji
Transakcja ponadprogowa to tylko jedna z dwóch ścieżek, którymi przelew trafia pod lupę. Druga – i w praktyce groźniejsza – to zawiadomienie o transakcji podejrzanej (SAR). Nie ma tu kwotowego progu. Bank może zgłosić transakcję wartości 500 zł, jeśli algorytm uzna, że okoliczności budzą wątpliwości.
Systemy AML banków działają na schematach behawioralnych, nie tylko kwotowych. Analizują odchylenia od typowego profilu rachunku: regularne przelewy przychodzące od wielu różnych nadawców na prywatne konto, cykliczne transfery na te same numery rachunków bez wyraźnej logiki, wpłaty gotówkowe tuż poniżej progu 15 000 euro powtarzane w regularnych odstępach (klasyczny „smurfing”), nagłe skokowe zwiększenie obrotów na rachunku osobistym bez wyjaśnienia w historii klienta. Każdy z tych wzorców – lub ich kombinacja – może automatycznie wygenerować alert bez udziału pracownika banku.
Statystyki GIIF za 2025 rok potwierdzają: liczba SAR-ów od instytucji obowiązanych wzrosła o kolejne 32 proc. rok do roku. Mniej postępowań analitycznych niż w 2024 roku – ale te, które wszczęto, zakończyły się większą liczbą blokad rachunków i skierowań do prokuratury. System staje się precyzyjniejszy, nie mniej aktywny.
Dla porządku: na podstawie art. 182 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 111) Krajowa Administracja Skarbowa może sięgnąć po historię rachunków bankowych podatnika bez wcześniejszego powiadomienia. Nie potrzebuje nakazu sądowego. Wystarczy wszczęcie postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej.
Tytuł przelewu jest dowodem – przez 5 lat. Co algorytm widzi w polu opisu
Analiza tytułu przelewu to element każdego systemu AML w polskich bankach. Algorytmy porównują opis transakcji z kwotą, profilem klienta i typowymi rynkowymi wartościami danej usługi. Ogólnikowy tytuł przy wysokiej kwocie – „za usługi”, „rozliczenie”, „zwrot” bez dodatkowych danych – automatycznie podnosi ryzykowny sygnał. Z kolei tytuł sugerujący nieformalny charakter transakcji lub próbę ukrycia prawdziwego celu operacji jest jednym z wzorców, na których trenowane są systemy AML.
Konkretny mechanizm: w 2023 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczyła się sprawa freelancera, który przez rok przyjmował zleceniodawców wyłącznie gotówką i przelewami z tytułami „pożyczka” lub „zwrot”. KAS weszła w historię rachunków po tym, jak GIIF zidentyfikował powtarzalny schemat wpłat. Łączna suma niezadeklarowanych przychodów przekroczyła 200 000 zł. Zastosowano stawkę 75 proc. z Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 628) od nieujawnionej nadwyżki – podatek wyniósł ok. 150 000 zł plus odsetki.
Tytuły, które statystycznie najczęściej generują alerty AML według typologii GIIF i rekomendacji Komitetu Bazylejskiego:
- brak tytułu lub tytuł jednowyrazowy przy kwocie powyżej 5 000 zł
- „pożyczka” lub „zwrot pożyczki” bez wskazania umowy, przy regularnych, cyklicznych wpłatach
- „za usługi” lub „wynagrodzenie” bez faktury, numeru umowy lub NIP wystawcy
- „darowizna” bez wskazania stron i stopnia pokrewieństwa, przy kwotach bliskich progu grupy podatkowej
- tytuły z elementami nieformalnego języka, które algorytm może skojarzyć z transakcją pozafinansową
Ile możesz przelać bez konsekwencji? Dwie tabele, które warto mieć pod ręką
Kluczowe progi i terminy wynikające z przepisów:
|Typ transakcji
|Próg automatycznego zgłoszenia do GIIF
|Kto zgłasza
|Termin zgłoszenia
|Przelew krajowy lub zagraniczny (jednorazowy lub powiązany)
|15 000 euro (ok. 65 000-70 000 zł)
|Bank, SKOK, instytucja płatnicza
|7 dni od transakcji
|Wpłata lub wypłata gotówkowa
|15 000 euro (ok. 65 000-70 000 zł)
|Bank, kantor, poczta
|7 dni od transakcji
|Zakup lub sprzedaż walut obcych
|15 000 euro w równowartości
|Kantor, bank, dom maklerski
|7 dni od transakcji
|Transakcja podejrzana (SAR) – bez progu kwotowego
|Brak progu – decyzja algorytmu lub pracownika
|Każda instytucja obowiązana
|Niezwłocznie
|Sporządzenie aktu notarialnego
|15 000 euro w równowartości
|Notariusz
|7 dni od daty aktu
Podstawa prawna: art. 72 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124). Przelicznik 15 000 euro według kursu NBP na dzień transakcji.
Odrębna kwestia to darowizny między osobami fizycznymi – tu kluczowe są progi podatkowe z ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2024 r. poz. 596):
|Grupa podatkowa
|Kto należy do grupy
|Kwota wolna od podatku (łącznie w 5 latach)
|Formularz
|Termin zgłoszenia
|Grupa zerowa
|Małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, ojczym, macocha, pasierb
|36 120 zł – zwolnienie pełne; powyżej tego progu wymagane zgłoszenie; brak podatku
|SD-Z2
|6 miesięcy od darowizny
|Grupa I
|Teść, teściowa, zięć, synowa, teściowie, szwagier, bratowa
|36 120 zł
|SD-3
|Miesiąc od przekroczenia progu
|Grupa II
|Rodzeństwo rodziców (wujkowie, ciocie), zstępni rodzeństwa (bratankowie, siostrzenice)
|27 090 zł
|SD-3
|Miesiąc od przekroczenia progu
|Grupa III
|Wszystkie pozostałe osoby: znajomi, partnerzy, współpracownicy
|5 733 zł
|SD-3
|Miesiąc od przekroczenia progu
Stawki kwot wolnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1226). Obowiązują bez zmian w 2026 roku. Darowizna gotówkowa powyżej 36 120 zł od grupy zerowej – wyłącznie przelew bankowy uprawnia do pełnego zwolnienia.
Jakie sankcje grożą za brak dokumentacji lub niezgłoszenie darowizny
Nieujawniona darowizna wykryta przez urząd skarbowy nie jest rozliczana według normalnych stawek podatku od darowizn. Zamiast progresywnej skali (3-20 proc. od nadwyżki ponad kwotę wolną) stosuje się stawkę sankcyjną 20 proc. od całej wartości darowizny – wynika to wprost z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Do tego dochodzą odsetki od zaległości podatkowej naliczane od dnia, w którym podatek powinien zostać zapłacony.
Przy kwocie 50 000 zł nieudokumentowanej darowizny od osoby spoza grupy zerowej sankcja wynosi 10 000 zł podatku, zanim jeszcze urząd doliczy odsetki. Jeśli urząd zidentyfikuje nieujawnione przychody z jakiegokolwiek tytułu – nie tylko darowizny – wchodzi art. 30d ustawy o PIT oraz przepisy Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 628), przewidujące stawkę 75 proc. od nieujawnionej nadwyżki. Przy 100 000 zł niezadeklarowanych przychodów to 75 000 zł podatku plus odsetki.
W praktyce KAS korzysta z tzw. analizy przyrostowej: jeśli deklarowane dochody podatnika nie wyjaśniają jego wydatków (zakup nieruchomości, wkład własny do kredytu, zakup pojazdu), urząd wchodzi z żądaniem wyjaśnienia źródła środków. Przelew bez dokumentacji to wtedy problem – nawet jeśli sam w sobie był legalną darowizną od rodzica.
Warszawa: wyższe kwoty, wyższe ryzyko. GIIF zgłasza wzrost transakcji zagranicznych
W 2024 roku 8,65 proc. wszystkich transakcji ponadprogowych zgłoszonych do GIIF stanowiły transakcje transgraniczne – to wzrost w stosunku do 8,10 proc. rok wcześniej i wyraźny trend wieloletni. Warszawa, jako centrum finansowe z dużym odsetkiem cudzoziemców, firm z zagranicznym kapitałem i freelancerów pracujących dla zagranicznych klientów, jest nadreprezentowana w tej statystyce.
Dla mieszkańców stolicy szczególnie istotne są dwa scenariusze. Pierwszy: regularne przelewy z zagranicy od pracodawcy lub klientów na konto prywatne bez formalnej umowy. System AML takie wpływy analizuje pod kątem nierejestrowanej działalności gospodarczej – szczególnie gdy kwoty są wyrównane lub cykliczne. Drugi: zakup mieszkania lub rynkowa transakcja nieruchomościowa w Warszawie, gdzie ceny jednostkowe sprawiają, że praktycznie każda transakcja przekracza próg GIIF. Notariusz ma ustawowy obowiązek zgłosić taką transakcję do GIIF w ciągu 7 dni. Jeśli środki na zakup pochodzą z przelewów, które sam system już wcześniej zidentyfikował jako podejrzane – ścieżka do KAS jest prosta.
GIIF w sprawozdaniu za 2024 rok odnotował, że 44 389 informacji transgranicznych dotyczyło polskich podmiotów lub transakcji powiązanych z Polską – wzrost o 68 proc. rok do roku. Większość napływa z Niderlandów (holenderskie organy są najbardziej aktywne w wymianie informacji w ramach Grupy Egmont). To oznacza, że transfery z kont w holenderskich bankach lub przez holenderskie systemy płatnicze (Adyen, Mollie, Tikkie) są szczególnie widoczne w polskim systemie.
Co to oznacza dla Ciebie? Dokumentacja i tytuł przelewu mogą oszczędzić ci miesięcy wyjaśnień
- Każdy przelew powyżej 65 000-70 000 zł ląduje automatycznie w rejestrze GIIF – bez wyjątków. Samo trafienie do rejestru niczego złego nie oznacza, ale jeśli urząd kiedykolwiek wszcznie postępowanie, ta transakcja będzie pierwszą, którą sprawdzi. Zadbaj z wyprzedzeniem o dokumentację: faktura, umowa, potwierdzenie wykonania usługi. Przechowuj te dokumenty przez co najmniej 5 lat – tyle samo co dane w systemie bankowym.
- Tytułuj przelewy precyzyjnie – zawsze. Minimalne wymaganie to: co jest przedmiotem transakcji, między jakimi stronami, jaka jest podstawa (numer faktury, umowy). Przy przelewach za usługi: „wynagrodzenie z umowy zlecenia nr 12/2026 z 1 maja 2026” jest bezpieczniejsze niż „za usługi”. Przy zwrotach między znajomymi: „zwrot za hotel Zakopane 10-12.05.2026” zamiast „zwrot”. Tytuł pozostaje w systemie przez 5 lat.
- Przy darowiźnie od rodziny – przelew i formularz SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy. Jeśli rodzic przesyła ci kwotę powyżej 36 120 zł (łącznie w ciągu 5 lat), warunkiem pełnego zwolnienia z podatku są dwa elementy jednocześnie: przelew bankowy na twój rachunek (gotówka nie uprawnia do zwolnienia powyżej tego progu) oraz formularz SD-Z2 złożony w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od daty przelewu. Tytuł przelewu powinien brzmieć: „darowizna od [imię i nazwisko darczyńcy] dla [imię i nazwisko obdarowanego]”.
- Jeśli przyjmujesz przelewy za usługi na konto prywatne – rozważ wyrejestrowanie z „szarej strefy”. Regularne przychody od różnych osób na rachunek prywatny to jeden z typowych wzorców, które system AML traktuje jako sygnał ostrzegawczy. Jeśli świadczysz usługi odpłatnie – nawet dorywczo – rejestracja działalności lub rozliczenie przez umowę zlecenia z wystawieniem rachunku rozwiązuje problem dokumentacyjny raz na zawsze.
- Przy zakupie nieruchomości – źródło środków musi być udokumentowane przed aktem. Notariusz raportuje transakcję do GIIF w ciągu 7 dni. Jeśli środki na wkład własny lub całą cenę pochodzą z darowizn lub przelewów, które nie mają pokrycia w historii rachunku i deklaracjach PIT – urząd może poprosić o wyjaśnienie. Lepiej mieć gotowe dokumenty przed podpisaniem aktu, nie po wezwaniu.
- Nie ignoruj pytań banku o źródło środków. Na podstawie przepisów AML bank ma prawo zażądać wyjaśnień przed zaksięgowaniem transakcji. Brak odpowiedzi lub odpowiedź niewystarczająca może skutkować zarówno wstrzymaniem transakcji (do 96 godzin, a na wniosek GIIF dłużej), jak i zgłoszeniem SAR do GIIF niezależnie od kwoty. Odpowiedz na pytanie banku konkretnie i dostarcz dokumenty – to rozwiązuje problem zazwyczaj szybciej niż milczenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.