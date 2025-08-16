500 złotych mandatu za nawigację w telefonie już obowiązuje
Kierowcy mylnie sądzą, że przepisy o mandatach za obsługę nawigacji w telefonie podczas jazdy dopiero wejdą w życie. Tymczasem regulacje te obowiązują już od września 2022 roku, a policja w 2025 roku znacznie zintensyfikowała kontrole. Za takie zachowanie grozi mandat 500 złotych i aż 12 punktów karnych – niezależnie od tego, czy rozmawiasz, czy tylko ustawiasz trasę.
Przepisy obowiązują już od trzech lat
Podstawą prawną zakazu jest artykuł 45 ustęp 2 punkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zabrania „korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”. Portal rankomat.pl potwierdza, że aktualny taryfikator mandatów obowiązuje od 17 września 2022 roku.
Mandat w wysokości 500 złotych nie jest kwotą maksymalną – to stała stawka za wykroczenie. Portal infor.pl wyjaśnia, że wcześniej kara wynosiła 200 złotych, ale od września 2022 roku wzrosła dwuipółkrotnie. Jednocześnie drastycznie zwiększono liczbę punktów karnych z 5 do 12.
Portal link4.pl przypomina, że przepis obejmuje wszelkie czynności wymagające trzymania telefonu w ręku, w tym obsługę nawigacji, pisanie wiadomości czy przeglądanie aplikacji. Nie ma znaczenia, czy kierowca faktycznie rozmawia – samo trzymanie urządzenia w dłoni już stanowi wykroczenie.
Intensywne kontrole w całej Polsce
W 2025 roku policja znacznie zintensyfikowała egzekwowanie przepisów dotyczących korzystania z telefonu za kierownicą. Portal punkta.pl informuje o ogólnokrajowej akcji „Łapki na kierownicy”, która trwała od marca do końca marca 2025 roku i była kontynuowana w kolejnych miesiącach.
Funkcjonariusze wykorzystują nowoczesne technologie do wykrywania wykroczeń. Portal kaizen-rent.pl wymienia drony, nieoznakowane radiowozy z kamerami oraz monitoring miejski. Szczególnie skuteczne okazują się fotoradary nowej generacji, które potrafią rejestrować kierowców trzymających telefon w ręku.
Portal interia.pl relacjonuje przypadek 34-letniego kierowcy z Mazowsza, który otrzymał mandat w wysokości 3000 złotych za wielokrotne korzystanie z telefonu podczas jazdy obwodnicą warszawską. Tak wysoka kara wynikała z nakładania się kilku wykroczeń w krótkim czasie.
Kiedy można, a kiedy nie wolno
Przepisy nie zakazują całkowicie korzystania z nawigacji – regulują jedynie sposób jej obsługi. Portal allianz.pl wyjaśnia, że dozwolone jest:
Korzystanie z telefonu zamontowanego w uchwycie samochodowym, pod warunkiem że kierowca nie zdejmuje rąk z kierownicy do jego obsługi. Ustawianie trasy przed rozpoczęciem jazdy i korzystanie z poleceń głosowych podczas podróży.
Rozmawianie przez zestaw głośnomówiący wbudowany w samochód lub słuchawki bezprzewodowe. Portal kaizen-rent.pl podkreśla, że nowoczesne aplikacje nawigacyjne obsługują sterowanie głosem, co eliminuje konieczność dotykania ekranu.
Zakazane jest natomiast trzymanie telefonu w ręku w jakimkolwiek celu – czy to do rozmowy, obsługi nawigacji, pisania wiadomości czy sprawdzania powiadomień. Portal mtu24.pl ostrzega, że wykroczenie można popełnić nawet podczas postoju na czerwonym świetle lub w korku.
Definicja jazdy obejmuje więcej niż myślisz
Wielu kierowców błędnie sądzi, że telefonu można używać podczas zatrzymania na czerwonym świetle lub w korku. Portal link4.pl wyjaśnia, że zgodnie z artykułem 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, postój to „unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę”.
Oznacza to, że kierowca stojący na czerwonym świetle, w korku czy podczas krótkiego zatrzymania nadal pozostaje w ruchu. Portal warta.pl potwierdza, że w takich sytuacjach policja może nałożyć mandat za korzystanie z telefonu.
Jedyną sytuacją, gdy można swobodnie używać telefonu, jest rzeczywisty postój pojazdu – na parkingu, przy krawężniku po zakończeniu jazdy czy podczas dłuższej przerwy w podróży z wyłączonym silnikiem.
Statystyki pokazują skalę problemu
Portal warta.pl cytuje dane policyjne za 2022 rok, według których funkcjonariusze ujawnili 52 307 przypadków korzystania z telefonu bez zestawu głośnomówiącego podczas jazdy. To jednak tylko wykroczenia stwierdzone bezpośrednio przez policjantów – rzeczywista skala problemu jest znacznie większa.
Instytut Transportu Samochodowy szacuje na podstawie analiz policyjnych, że nawet 25 procent wypadków drogowych może być spowodowanych używaniem telefonu podczas jazdy. Portal allianz.pl przytacza badania pokazujące, że aż 11 procent kierowców regularnie korzysta z telefonów komórkowych za kierownicą.
Osoby rozmawiające przez telefon podczas jazdy są czterokrotnie bardziej narażone na udział w wypadku, a ci którzy robią to często – dwukrotnie bardziej niż kierowcy korzystający z telefonu sporadycznie.
Międzynarodowe porównania
Portal rankomat.pl zwraca uwagę, że polskie przepisy są wciąż mniej restrykcyjne niż w krajach zachodnich. W Holandii mandat za używanie telefonu podczas jazdy wynosi 350 euro, co przekłada się na około 1500 złotych.
W Niemczech kierowca nie może używać telefonu, gdy silnik jest uruchomiony – nawet podczas postoju. Za złamanie tego przepisu grozi mandat 100 euro, a jeśli kierowca stworzy zagrożenie na drodze, kara wzrasta do 200 euro plus miesięczne zabranie prawa jazdy.
Portal allianz.pl podkreśla, że w wielu krajach europejskich obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla jakiegokolwiek korzystania z telefonu podczas prowadzenia pojazdu, niezależnie od sposobu jego użytkowania.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli regularnie korzystasz z nawigacji w telefonie podczas jazdy, musisz natychmiast zmienić swoje nawyki. Trzymanie telefonu w ręku do obsługi nawigacji to wykroczenie kosztujące 500 złotych i 12 punktów karnych – wystarczą dwa takie mandaty, aby praktycznie wyczerpać limit 24 punktów.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w uchwyt samochodowy i konfiguracja nawigacji przed rozpoczęciem podróży. Portal kaizen-rent.pl radzi programowanie trasy przed ruszeniem oraz korzystanie z poleceń głosowych do komunikacji z aplikacją.
Jeśli musisz wprowadzić zmiany w trasie podczas jazdy, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i dopiero wtedy obsługuj telefon. Portal infor.pl ostrzega, że policja nie będzie wykazywać pobłażliwości, szczególnie gdy nieprawidłowe korzystanie z telefonu zagraża innym uczestnikom ruchu.
Nowoczesne technologie kontroli
Portal interia.pl informuje, że zakończone zostały testy fotoradarów rejestrujących korzystanie z telefonu podczas jazdy. Pierwsi kierowcy już otrzymali mandaty na podstawie zdjęć z takich urządzeń, podobnie jak w przypadku przekroczenia prędkości.
Policja wykorzystuje również drony do dyskretnego monitorowania zachowań kierowców oraz nieoznakowane radiowozy z kamerami. Portal punkta.pl podkreśla, że nowoczesne technologie pozwalają na znacznie skuteczniejsze egzekwowanie przepisów niż tradycyjne patrole.
Kierowcy nie mogą liczyć na to, że ich wykroczenie pozostanie niezauważone. System automatycznego wykrywania naruszeń rozwija się dynamicznie, a kary są nakładane konsekwentnie i bez wyjątków.
Praktyczne rady dla kierowców
Aby uniknąć mandatu i zwiększyć bezpieczeństwo jazdy, eksperci radzą:
Zainstaluj telefon w stabilnym uchwycie samochodowym umieszczonym w zasięgu wzroku, ale nie wymagającym zdejmowania rąk z kierownicy. Skonfiguruj nawigację przed rozpoczęciem podróży, wprowadzając pełny adres docelowy i sprawdzając trasę.
Włącz instrukcje głosowe w aplikacji nawigacyjnej i zwiększ głośność, aby nie musieć patrzeć na ekran. Portal mtu24.pl radzi korzystanie z zestawów głośnomówiących wbudowanych w samochód lub słuchawek bezprzewodowych.
Jeśli potrzebujesz wprowadzić zmiany w trasie lub odebrać ważny telefon, znajdź bezpieczne miejsce do zatrzymania się. Pamiętaj, że żadna rozmowa ani nawigacja nie są warte ryzyka wypadku czy wysokiego mandatu.
Długoterminowe skutki dla branży
Rosnąca świadomość kierowców o ryzyku mandatów wpływa już na rynek motoryzacyjny. Portal rankomat.pl informuje o znacznym wzroście sprzedaży uchwytów do telefonów w ciągu ostatnich miesięcy.
Producenci samochodów coraz częściej wyposażają nowe modele w zaawansowane systemy infotainment z integracją smartphone’ów, co pozwala na bezpieczne korzystanie z nawigacji bez naruszania przepisów.
Rozwija się również rynek aplikacji z uproszczonym interfejsem samochodowym, dużymi przyciskami i zaawansowanym sterowaniem głosowym. Te trendy pokazują, że branża dostosowuje się do nowych realiów prawnych i oczekiwań bezpieczeństwa.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.