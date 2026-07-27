53 tys. zł dla singla i 106 tys. zł dla par? W rzeczywistości jest nieco inaczej. Wyjaśniamy
Rachunki za ogrzewanie starych domów wypchnęły termomodernizację na szczyt listy remontowych priorytetów, a ulga podatkowa opisywana jest zwykle jako sposób na odzyskanie sześciocyfrowej kwoty. To skrót myślowy, który kosztuje ludzi realne pieniądze, bo prowadzi do złego zaplanowania budżetu. W Wawrze, na Białołęce i w Wesołej, czyli tam, gdzie w Warszawie stoi najwięcej domów jednorodzinnych, różnica między obiegową wersją a stanem faktycznym potrafi wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Limit wynosi 53 000 zł na podatnika, a nie 50 000
Podstawą jest art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł na jednego podatnika, niezależnie od liczby realizowanych przedsięwzięć i liczby posiadanych budynków. Jeżeli dom jednorodzinny należy do dwóch osób, na przykład do małżonków będących współwłaścicielami, każde z nich ma własny limit i łączna kwota odliczenia sięga 106 000 zł. Warunkiem jest rzeczywista współwłasność, wpisana w księdze wieczystej, a nie samo pozostawanie w związku małżeńskim.
Odliczenie zmniejsza podstawę opodatkowania, a nie jest przelewem z urzędu
Tu leży najczęstsze nieporozumienie. Ulga termomodernizacyjna działa przez odjęcie wydatków od dochodu, a nie od podatku, więc podatnik nie dostaje odliczonej kwoty na konto. Realna korzyść zależy od stawki, w jakiej się rozlicza. Przy pierwszym progu skali, czyli 12 proc., pełne wykorzystanie limitu 53 000 zł daje oszczędność rzędu 6 360 zł. Przy stawce 32 proc. jest to 16 960 zł. Dla małżonków wykorzystujących oba limity mówimy odpowiednio o kwotach około 12 720 zł i 33 920 zł.
Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych odliczają od przychodu, a stawki ryczałtu są niższe, więc i efekt jest mniejszy. To rozróżnienie decyduje o tym, czy kredyt zaciągnięty na docieplenie da się spłacić z oszczędności podatkowej, czy tylko w niewielkiej części. Nagłówki mówiące o odzyskaniu 106 000 zł opisują limit odliczenia, a nie pieniądze, które wrócą do właściciela.
Warunków jest sześć, nie jeden
Prawo do ulgi zależy od spełnienia całego zestawu przesłanek naraz. Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przedsięwzięcie musi mieścić się w katalogu materiałów, urządzeń i usług określonym rozporządzeniem. Wydatki trzeba udokumentować fakturami VAT wystawionymi przez czynnego podatnika VAT. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczeniu nie podlegają kwoty sfinansowane z dotacji. Wydatki nie mogą też być jednocześnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.
Istotny jest również moment oceny prawa do ulgi. Bada się go w dniu składania zeznania, nie w dniu poniesienia wydatku. Sprzedaż albo darowizna domu przed złożeniem PIT może więc pozbawić prawa do odliczenia za rok, w którym remont faktycznie się odbył.
Kotły gazowe i olejowe wypadły z katalogu od 2025 roku
Wykaz wydatków znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489, ostatnia zmiana Dz.U. z 2024 r. poz. 1943, tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1128). Najważniejsza zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.: z katalogu wykreślono kotły gazowe i olejowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatki na te instalacje poniesione do 31 grudnia 2024 r. można nadal rozliczać na zasadzie praw nabytych, ale nowa instalacja gazowa założona w 2025 albo 2026 roku odliczeniu już nie podlega.
W katalogu pozostają natomiast materiały izolacyjne, stolarka okienna i drzwiowa, węzły cieplne, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii oraz systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także usługi montażu, audyt energetyczny i dokumentacja projektowa. Podatnicy po raz pierwszy stosowali nowy wykaz w zeznaniu za 2025 rok, składanym w 2026 roku.
Dotacja z Czystego Powietrza pomniejsza kwotę do odliczenia
Ulgi nie stosuje się do tej części wydatków, która została sfinansowana lub zwrócona ze środków publicznych. Dotacja z programu Czyste Powietrze albo Mój Prąd nie wyklucza więc ulgi, ale ogranicza ją do wkładu własnego. W praktyce oznacza to konieczność rozdzielenia kosztów na dwie części już na etapie faktur, bo urząd skarbowy porówna sumę odliczeń z kwotą przyznanego dofinansowania. Podatnicy, którzy najpierw odliczyli całość, a potem otrzymali dotację, muszą skorygować rozliczenie.
Dom w budowie nie daje prawa do ulgi
Odrębną pułapką jest status samego budynku. Ulga dotyczy budynku istniejącego i oddanego do użytkowania, a nie inwestycji w trakcie realizacji. Właściciele, którzy docieplili ściany i zamontowali pompę ciepła jeszcze przed formalnym zakończeniem budowy, bywają pozbawiani prawa do odliczenia. Sprawę tego typu rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w maju 2025 roku, w postępowaniu dotyczącym małżonków, którzy rozpoczęli budowę domu w lipcu 2020 roku. Praktyka urzędów bywa w tym punkcie restrykcyjna, mimo interpretacji sugerujących bardziej elastyczne podejście.
W Warszawie ulga omija wszystkich właścicieli mieszkań w blokach
Stołeczna specyfika sprowadza się do jednej bariery. Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie właścicielom domów jednorodzinnych, więc nie obejmuje mieszkań w budynkach wielorodzinnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ani lokali użytkowych. W mieście, w którym dominuje zabudowa wielorodzinna, wyklucza to zdecydowaną większość mieszkańców, nawet jeśli wymienili okna czy zamontowali fotowoltaikę na dachu bloku w ramach wspólnoty.
Realnie z odliczenia korzystają właściciele domów w dzielnicach peryferyjnych: Wawrze, Wesołej, Białołęce, Rembertowie, Ursusie i Włochach. Tam też najczęściej występuje sytuacja, w której ulga spotyka się z innymi obowiązkami właściciela domu, jak aktualizacja deklaracji CEEB po wymianie źródła ciepła. Wymiana kotła na pompę ciepła daje prawo do odliczenia, ale jednocześnie uruchamia 14-dniowy termin na zgłoszenie nowego źródła do ewidencji.
Trzy lata mijają szybciej niż remont, a niedokończona inwestycja oznacza zwrot ulgi
Konsekwencja przekroczenia terminu jest twarda i mało znana: jeżeli przedsięwzięcie nie zostanie zakończone w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, wcześniej odliczone kwoty trzeba doliczyć do dochodu za rok, w którym ten termin upłynął. Nie ma tu ani wezwania z urzędu, ani przypomnienia. Właściciel, który w 2024 roku kupił okna, ma czas do końca 2027 roku, i akurat ta arytmetyka bywa zaskoczeniem dla ludzi rozkładających remont na etapy w zależności od tego, ile uda się odłożyć w danym sezonie. Jeśli planujesz docieplenie w kilku turach, licz termin od pierwszej faktury, a nie od momentu, w którym prace nabiorą tempa.
Osobno warto policzyć, czy w ogóle masz z czego odliczać. Ulga nie działa, gdy dochód jest niższy niż poniesione wydatki, a jedynym ratunkiem jest wtedy przeniesienie niewykorzystanej części na kolejne lata, maksymalnie przez 6 lat od końca roku pierwszego wydatku. Przy limicie 53 000 zł i przeciętnym dochodzie oznacza to zwykle rozłożenie odliczenia na kilka zeznań. Emeryci i osoby o niskich dochodach często odzyskują znacznie mniej, niż zakłada nagłówek o stu tysiącach, i lepiej dowiedzieć się tego przed podpisaniem umowy z wykonawcą niż po niej.
Największy koszt zaniechania kryje się jednak w fakturach. Paragon, umowa z ekipą bez rejestracji VAT albo rozliczenie gotówkowe bez dokumentu przekreślają odliczenie w całości, niezależnie od tego, jak dobrze wykonano prace. Wymagana jest faktura VAT wystawiona przez czynnego podatnika VAT, z opisem pozycji odpowiadającym katalogowi z rozporządzenia. Zbieraj je od pierwszego dnia inwestycji i sprawdzaj status wykonawcy na białej liście przed zapłatą, bo poprawienie tego po fakcie jest niemożliwe, a stawką jest różnica rzędu kilkunastu tysięcy złotych na osobę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.