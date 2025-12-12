6500 kontroli, a to jeszcze nie koniec. Warszawska straż miejska ma tajną technologię. Już wyjechała na ulice
Straż Miejska w Warszawie wzmacnia swoje siły w walce o czyste powietrze. W piątek, 12 grudnia, oficjalnie zaprezentowano najnowszy nabytek formacji – w pełni elektryczne, mobilne laboratorium do analizy zanieczyszczeń. Pojazd nie czekał w garażu – tuż po prezentacji ruszył na pierwszą akcję.
Prezentacja odbyła się przy ulicy Sołtyka 8/10, gdzie stacjonuje Oddział Ochrony Środowiska. Nowy radiowóz to nie tylko środek transportu, ale naszpikowane elektroniką centrum dowodzenia, które pozwoli funkcjonariuszom jeszcze precyzyjniej namierzać „kopciuchy” i trucicieli powietrza.
Nowy sprzęt za unijne pieniądze
Nowy pojazd wyróżnia się nie tylko wyposażeniem, ale i napędem – jest w pełni elektryczny, co wpisuje się w strategię miasta dotyczącą redukcji emisji spalin. Zakup został sfinansowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027”.
To szóste tego typu mobilne laboratorium we flocie warszawskiej Straży Miejskiej. Jak podkreśla Krzysztof Kosiński, Naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska, sercem pojazdu jest zaawansowana aparatura:
„Najważniejszym elementem wyposażenia jest oczywiście czujnik pyłów zawieszonych w powietrzu. Jednak laboratorium posiada wiele innych, zaawansowanych technologicznie urządzeń, które pozwalają nam przeciwdziałać zanieczyszczaniu środowiska”.
6500 kontroli rocznie: Skala działań strażników
Wprowadzenie nowego pojazdu to element szerszej strategii. Straż Miejska dysponuje potężnymi zasobami kadrowymi dedykowanymi ochronie środowiska. Uprawnienia do kontroli posesji posiada blisko 200 funkcjonariuszy.
Każdego roku przeprowadzają oni około 6 500 interwencji i kontroli, sprawdzając, czym warszawiacy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów uchwały antysmogowej.
📉 Czy mandaty działają? Pozytywny trend
Statystyki i obserwacje strażników wskazują, że świadomość mieszkańców rośnie. Naczelnik Krzysztof Kosiński zauważa, że systematyczna praca przynosi efekty – wykroczeń jest coraz mniej, a nieprawidłowości na prywatnych posesjach zdarzają się rzadziej niż w latach ubiegłych.
Cel: Zdrowie mieszkańców
Władze Straży Miejskiej podkreślają, że inwestycja w nowoczesny sprzęt to inwestycja w zdrowie publiczne. Mobilne laboratoria pozwalają na szybką reakcję i precyzyjny pomiar w miejscu zgłoszenia, co jest kluczowe w gęstej zabudowie miejskiej.
– To kolejny krok w konsekwentnie realizowanej strategii miasta, zmierzającej do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. To inwestycja, która w praktyce przełoży się na skuteczniejszą walkę z nielegalnym spalaniem i lepszą ochronę zdrowia mieszkańców – zaznacza Grzegorz Staniszewski, p.o. II Zastępca Komendanta Straży Miejskiej.
Wtóruje mu rzecznik formacji, Sławomir Smyk, dodając, że nowoczesne technologie są narzędziem, które ma jeden cel: „by warszawiacy mogli oddychać jak najczystszym powietrzem”.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Nowy pojazd na ulicach oznacza, że kontrole mogą być przeprowadzane szybciej i w większej liczbie miejsc. Strażnicy dysponują teraz sześcioma specjalistycznymi wozami, co zwiększa szansę na wykrycie nielegalnego spalania odpadów czy używania niedozwolonych paliw, szczególnie w sezonie grzewczym.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.