73-latek wypadł z balkonu. Nie przeżył upadku. Poślizgnął się?
Tragiczne zdarzenie na Grochowie. W piątek, 26 grudnia, po godz. 13:00 przy ul. Kordeckiego 11 na Gocławku zginął 73-letni mężczyzna. Starszy mężczyzna spadł z balkonu mieszkania na I piętrze. Lekarze nie zdołali go uratować.
Poślizg na oblodzonym balkonie i upadek na chodnik
Policja dostała zgłoszenie o godzinie 13:16. Jak mówi w rozmowie z Warszawą w Pigułce mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stoecznej Policji doszło do wypadnięcia i upadku z balkonu na pierwszym piętrze. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.
Policja i prokurator badali sprawę do późnych godzin
Początkowo działania prowadzili ratownicy medyczni. Następnie teren zabezpieczyła policja. Czynności odbywają się pod nadzorem prokuratora i potrwają do późnych godzin wieczornych.
Policjanci ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Sprawdzane są wszystkie okoliczności, w tym stan balkonu oraz warunki pogodowe panujące w chwili wypadku. Nic nie wskazuje na udział osób trzecich, mężczyzna mógł po prostu poślizgnąć się na balkonie i wypaść za barierki. To czy rzeczywiście tak było wyjaśni policyjne śledztwo.
Służby apelują o ostrożność, zwłaszcza do osób starszych. W takich warunkach nawet krótki moment nieuwagi może skończyć się tragedią.
Ta tragedia pokazuje, że zagrożenie nie kończy się na jezdniach i chodnikach. Oblodzone balkony, tarasy i schody są równie niebezpieczne. Warto ograniczyć wychodzenie na zewnątrz do minimum i reagować na zagrożenia, nawet jeśli wydają się błahe.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.