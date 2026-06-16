8 lipca kontrole w warszawskich firmach. Te trzy rzeczy sprawdzi inspektor pracy – i może zmienić umowę
Od 8 lipca 2026 roku Państwowa Inspekcja Pracy dostaje narzędzie, którego przez dekady jej brakowało: prawo do administracyjnego przekształcenia umowy zlecenia lub kontraktu B2B w etat – bez wyroku sądu. Jedna kontrola, trzy pytania, jedno polecenie – i jeśli firma nie zareaguje, decyzja inspektora zamienia kontrakt w stosunek pracy z mocą natychmiastową. Warszawa – największy rynek umów B2B i cywilnoprawnych w Polsce – będzie pod szczególną lupą.
Trzy sygnały, po których inspektor uzna umowę za ukryty etat
Inspektor PIP nie przychodzi oceniać nazwy umowy. Przychodzi sprawdzić, jak praca jest faktycznie wykonywana. Podstawą oceny jest art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który definiuje stosunek pracy przez trzy kluczowe cechy. Jeśli współpraca je spełnia – nieważne, że na papierze stoi „umowa zlecenia” lub „kontrakt B2B”.
1. Wykonywanie pracy pod kierownictwem. Inspektor sprawdza, czy zleceniodawca lub zamawiający decyduje co, kiedy i jak ma być zrobione. Jeśli kontraktor codziennie dostaje zadania od przełożonego, uczestniczy w sprintach, odpowiada na standaryzowane polecenia i nie może odmówić konkretnego zlecenia – to cecha etatu, nie współpracy B2B.
2. Określone miejsce i czas pracy. Obowiązek przychodzenia do biura o konkretnych godzinach, zalogowania się do systemu między 9:00 a 17:00, obecności na spotkaniach w wyznaczonych terminach – to sygnały, że zleceniobiorca działa jak pracownik, a nie jak niezależny przedsiębiorca dysponujący własnym czasem.
3. Osobiste wykonywanie obowiązków. Prawdziwy przedsiębiorca może wysłać kogoś zamiast siebie albo podwykonawcę. Jeśli kontraktor nie może zastąpić się inną osobą, musi sam wykonać wszystkie zadania i nie może jednocześnie świadczyć podobnych usług dla konkurencji – granica między B2B a etatem rozmywa się w sposób widoczny dla inspektora.
Jak wygląda kontrola – dwuetapowa procedura
Nowe przepisy opisują ściśle zdefiniowaną sekwencję działań. Inspektor nie zaczyna od kary ani decyzji – zaczyna od polecenia.
Etap 1: Polecenie usunięcia naruszeń. Jeśli inspektor stwierdzi podczas kontroli, że umowa cywilnoprawna lub B2B spełnia cechy stosunku pracy, wydaje przedsiębiorcy polecenie doprowadzenia sytuacji do zgodności z prawem – jeszcze w trakcie kontroli lub bezpośrednio po niej. Firma może wtedy zawrzeć z kontraktorną umowę o pracę albo zmodyfikować warunki współpracy tak, by usunąć cechy etatu. Jeśli strony dostosują umowę podczas kontroli – sprawa się kończy.
Etap 2: Decyzja administracyjna. Jeśli firma zignoruje polecenie, okręgowy inspektor pracy wszczyna postępowanie i wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą istnienie stosunku pracy. To przełom: dotychczas PIP mogła jedynie skierować sprawę do sądu pracy i czekać na wyrok. Od 8 lipca decyzja inspektora ma moc natychmiastową – sąd jest dopiero instancją odwoławczą. Co ważne: wykonanie decyzji zostaje zawieszone, jeśli strona wniesie odwołanie do sądu pracy. Firma ma więc czas na obronę, ale musi działać.
12 miesięcy na dobrowolne dostosowanie – amnestia dla firm
Ustawodawca przewidział bufor dla firm, które działały w szarej strefie, ale chcą wyjść z niej bez kary. Przez 12 miesięcy od 8 lipca 2026 roku – czyli do 8 lipca 2027 roku – pracodawca, który dobrowolnie przekształci umowę cywilnoprawną spełniającą cechy etatu w umowę o pracę, nie będzie podlegał odpowiedzialności wykroczeniowej z Kodeksu pracy. To oznacza, że firmy, które samodzielnie dokonają przeglądu umów i uregulują je bez czekania na kontrolę, unikną mandatów i sankcji.
Składki opłacone dotychczas z tytułu umów cywilnoprawnych zaliczane są na poczet składek należnych z tytułu umowy o pracę – firma nie płaci podwójnie za miniony okres.
Nowe uprawnienia PIP: kontrole zdalne, dane z ZUS i KAS
Nowelizacja ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1503 t.j., zmieniona ustawą z 11 marca 2026 r.) wprowadza też zmiany operacyjne, które zwiększają efektywność inspekcji:
- Kontrole zdalne – inspektor może przeprowadzić kontrolę bez fizycznej wizyty w firmie, na podstawie dokumentów i informacji przekazanych elektronicznie,
- Wymiana danych z ZUS i KAS – PIP zyska bezpośredni dostęp do danych o odprowadzanych składkach i przychodach, co ułatwi wykrycie rozbieżności między formalną umową a faktycznym charakterem współpracy,
- Kontrola przez rok po ustaniu zatrudnienia – PIP może kontrolować podmioty, które utraciły status podmiotu zatrudniającego w ciągu 12 miesięcy przed kontrolą. Firma nie ukryje historii umów przez szybką likwidację,
- Wyższe grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym – szczegółowe kwoty zostaną określone w przepisach wykonawczych, ale zapowiedź dotyczy istotnego wzrostu.
Interpretacje indywidualne – jak firma może sprawdzić swój model współpracy
Nowelizacja wprowadza instrument, który dotychczas był dostępny wyłącznie w prawie podatkowym: interpretację indywidualną Głównego Inspektora Pracy. Firma może złożyć wniosek, opisać swój model współpracy z kontraktorami lub zleceniobiorcami i zapytać, czy PIP uzna go za zgodny z przepisami.
Interpretacja co do zasady wiąże organy PIP – ale nie wyłącza możliwości kontroli, jeśli rzeczywisty stan faktyczny różni się od opisanego we wniosku. Zastosowanie się do interpretacji chroni firmę przed sankcjami administracyjnymi i finansowymi w zakresie, który był przedmiotem wniosku. To narzędzie szczególnie cenne dla firm w sektorach IT, kreatywnym i konsultingowym, gdzie modele B2B są powszechne i zróżnicowane.
Warszawa: największy rynek B2B i kontraktorów w Polsce
Warszawa skupia największą w Polsce koncentrację firm zatrudniających na kontraktach B2B i umowach cywilnoprawnych. Sektor IT, fintech, doradztwo, marketing, media – to branże, które od lat budują modele współpracy oparte właśnie na tych formach zatrudnienia. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie jest największą jednostką PIP w kraju i dysponuje odpowiednimi zasobami do przeprowadzania masowych kontroli.
Szacuje się, że w Polsce na umowach B2B pracuje kilkaset tysięcy osób. Znaczna część z nich skupiona jest właśnie w stolicy. Część tych umów to autentyczna działalność gospodarcza – niezależni eksperci z wieloma klientami, pełna swoboda działania, własne narzędzia i ryzyko. Ale część – szczególnie w dużych korporacjach, gdzie kontraktor w praktyce pracuje jak etatowy pracownik, tyle że bez urlopu i zwolnienia lekarskiego – będzie teraz wyraźnie w zasięgu nowych uprawnień PIP.
Wiceprezes PIP i Okręgowy Inspektor Pracy sygnalizowali, że od 8 lipca kontrole planowane są przede wszystkim w sektorach o największej skali nadużyć umów cywilnoprawnych. Warszawa – jako centrum tych sektorów – będzie naturalnym priorytetem.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź umowę zanim zrobi to inspektor
- Prowadzisz firmę i zatrudniasz kontraktorów B2B lub zleceniobiorców? Zrób przegląd umów przed 8 lipca. Sprawdź, czy Twoi współpracownicy faktycznie działają jak niezależni przedsiębiorcy – czy mają wielu klientów, własne narzędzia, swobodę decydowania o czasie i miejscu pracy. Jeśli nie – masz czas do 8 lipca 2027 na dobrowolne przekształcenie umów bez sankcji wykroczeniowych.
- Pracujesz na B2B lub zleceniu, ale faktycznie działasz jak pracownik? Nowe przepisy dają Ci możliwość formalnego żądania uznania stosunku pracy. Stroną postępowania PIP będziesz Ty – nie tylko firma. To oznacza prawo do urlopu, zwolnienia lekarskiego i ochrony pracowniczej, jeśli Twoja sytuacja faktycznie spełnia warunki etatu.
- Chcesz się zabezpieczyć przed kontrolą? Od 8 lipca możesz złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Głównego Inspektora Pracy. Opisz w nim swój model współpracy i zapytaj, czy jest zgodny z przepisami. Interpretacja chroni przed sankcjami, jeśli Twój rzeczywisty stan faktyczny odpowiada opisanemu we wniosku.
- Trzy pytania do sprawdzenia teraz: (1) Czy kontraktor może odmówić konkretnego zlecenia bez konsekwencji? (2) Czy może wysłać zamiast siebie inną osobę? (3) Czy sam decyduje kiedy i skąd pracuje? Jeśli odpowiedź na wszystkie trzy jest „nie” – współpraca nosi cechy stosunku pracy.
- Prezydent skierował ustawę do TK – ale to nie wstrzymuje jej obowiązywania. Przepisy wchodzą w życie 8 lipca bez względu na postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, chyba że TK wyda postanowienie o zawieszeniu. Na dziś nie ma żadnych sygnałów, by tak się stało.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.