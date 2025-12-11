800 plus przestanie wpływać na konta tysięcy rodzin. Od lutego 2026 r. wchodzą drastyczne zmiany
Dla setek tysięcy beneficjentów programu 800 plus zaczął się wyścig z czasem. Zegar tyka: masz dokładnie trzy miesiące na przygotowanie się do nowej rzeczywistości. Od 1 lutego 2026 roku zasada „pieniądze należą się każdemu na dziecko” przestaje obowiązywać dla dużej grupy świadczeniobiorców. Rząd uszczelnia system, wprowadzając twarde wymogi: legalna praca z konkretnym progiem dochodowym i przymusowa polska szkoła. Kto nie złoży nowego wniosku na czas, straci tysiące złotych bezpowrotnie.
Kto straci przelewy? Wielki filtr od 1 lutego
Zacznijmy od najważniejszego rozróżnienia, które budzi najwięcej emocji.
Masz obywatelstwo? Możesz przestać się martwić. Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zasady pozostają niezmienne. Nie musisz składać nowych wniosków w lutym, nie musisz udowadniać dochodów ani przynosić zaświadczeń ze szkoły. Twoje świadczenie, przyznane na okres do 18. roku życia dziecka, jest bezpieczne. Zmiany Cię nie dotyczą.
Rewolucja obejmie konkretną grupę: cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej w Polsce. To właśnie ta grupa beneficjentów otrzymała jasny sygnał: państwo polskie pomaga, ale w zamian oczekuje włączenia się w rynek pracy i system edukacji.
To nie są plotki ani projekt ustawy, który utknął w sejmowej zamrażarce. Mowa o obowiązujących przepisach, które weszły w życie we wrześniu 2025 roku. Ustawodawca dał rodzicom okres przejściowy, który właśnie dobiega końca. Do 31 stycznia system działa „po staremu”. Od 1 lutego wchodzimy w nową erę, w której świadczenie socjalne staje się nagrodą za aktywność zawodową i integrację, a nie automatycznym dodatkiem.
⚠️ Ważne wyjaśnienie: Dlaczego luty, a nie maj?
Wielu rodziców pyta: „Przecież okres świadczeniowy kończy się dopiero 31 maja, dlaczego mam składać wniosek w lutym?”.
To prawda dla obywateli polskich – ich okres trwa do maja. Jednak dla cudzoziemców objętych specustawą wprowadzono specjalny termin. Wasze prawo do świadczeń na „starych zasadach” wygasa przedwcześnie – już 31 stycznia 2026 r. Dlatego, aby otrzymać pieniądze za luty, marzec, kwiecień i maj, musicie przejść nową weryfikację już teraz.
Aby utrzymać prawo do 800 plus po 1 lutego 2026 roku, cudzoziemiec musi spełnić trzy warunki jednocześnie. Brak któregokolwiek z nich oznacza zakręcenie kurka z pieniędzmi.
Warunek 1: Praca. Koniec z „szarą strefą”
To największa zmiana mentalna i prawna. Do tej pory status bezrobotnego nie wykluczał z pobierania 800 plus. Od lutego to się zmienia.
Przepisy wymagają nie tylko faktu posiadania pracy, ale też odpowiednich zarobków. Ustawodawca postawił poprzeczkę na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia krajowego. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ eliminuje to fikcyjne zatrudnienie na 1/16 etatu tylko po to, by dostać „papier”.
Ile konkretnie trzeba zarabiać w 2026 roku?
Matematyka jest nieubłagana:
- W 2026 roku płaca minimalna wyniesie prawdopodobnie ok. 4900–5000 zł brutto (dokładne dane zależą od ostatecznych wskaźników).
- Oznacza to, że aby zachować 800 plus, musisz zarabiać miesięcznie minimum 2450–2500 zł brutto.
Uwaga na pułapki:
- Brutto vs Netto: Liczy się kwota na umowie (brutto), a nie to, co dostajesz „na rękę”.
- Praca bez umowy nie przejdzie: Nawet jeśli zarabiasz 5000 zł do ręki, ale nie masz umowy zgłoszonej do ZUS – dla systemu jesteś bezrobotnym. Świadczenie przepadnie.
- Umowa o dzieło: To ryzykowna forma. Dzieło często nie podlega pełnemu oskładkowaniu, co może skutkować odmową przyznania świadczenia. Najbezpieczniejsza jest umowa o pracę lub „ozusowane” zlecenie.
Warunek 2: Edukacja. Koniec nauki online
Drugim filarem nowych zasad jest edukacja. Do tej pory wielu rodziców deklarowało, że ich dzieci uczą się zdalnie w systemie ukraińskim. Od lutego 2026 roku ta furtka zostaje zamknięta.
Dziecko w wieku szkolnym musi fizycznie chodzić do polskiej szkoły. Nie wystarczy samo zapisanie ucznia na listę – urząd może (i będzie) weryfikować faktyczną frekwencję.
Jak to wygląda w podziale na wiek?
- Niemowlęta i dzieci do 3 lat: Nie ma obowiązku posyłania malucha do żłobka. Wystarczy, że rodzic spełnia kryterium dochodowe.
- Dzieci przedszkolne (3-6 lat): Nie muszą chodzić do przedszkola (chyba że objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, tzw. zerówką).
- Dzieci 7 lat i starsze: Bezwzględny obowiązek szkolny w polskim systemie. Szkoła musi realizować polską podstawę programową. Ukraińska szkoła online czy nieformalne grupy edukacyjne nie będą uznawane.
Warunek 3: Nowy wniosek (Biurokracja)
Nawet jeśli pracujesz legalnie i Twoje dziecko jest wzorowym uczniem polskiej szkoły, pieniądze przestaną wpływać, jeśli nie dopełnisz formalności. Stare decyzje wygasają. Automatyzacja tutaj nie zadziała.
Musisz złożyć zupełnie nowy wniosek, dołączając komplet dokumentów:
- Zaświadczenie z pracy: Potwierdzające nie tylko fakt zatrudnienia, ale i wysokość zarobków (pamiętaj o progu 50% minimalnej!).
- Zaświadczenie ze szkoły: Potwierdzające status ucznia.
Gdzie złożyć papiery? Tradycyjnie: przez platformę Emp@tia, bankowość elektroniczną lub (w ostateczności) osobiście w ośrodku pomocy społecznej. Systemy ruszą na przełomie stycznia i lutego 2026 roku.
Kalendarz grozy: Nie przegap tych terminów
Dla domowego budżetu konsekwencje gapiostwa mogą być dewastujące. Jeśli masz dwoje dzieci, stawką jest 1600 zł miesięcznie. Przy trójce – to aż 2400 zł.
- Do 31 stycznia 2026: Ostatni przelew na starych zasadach.
- Luty 2026: Start weryfikacji. Kto nie złożył wniosku – nie dostaje pieniędzy.
- Złożenie wniosku po terminie (np. w maju): Otrzymasz świadczenie dopiero od maja. Pieniądze za luty, marzec i kwiecień przepadną bezpowrotnie. Nie ma wyrównania wstecz, jeśli wniosek wpłynął z opóźnieniem.
Wskazówka: Urzędy nie będą wysyłać indywidualnych powiadomień. Odpowiedzialność za pilnowanie terminów spada w 100% na Ciebie.
Lista zadań na „już”
Jeśli jesteś obcokrajowcem objętym zmianami, masz trzy miesiące na działanie. Czekanie do stycznia to ryzyko. Oto co powinieneś zrobić teraz:
- Audyt umowy: Sprawdź swoją umowę. Czy jest to umowa o pracę/zlecenie? Czy kwota brutto przekracza 2450 zł? Jeśli nie – masz czas na renegocjacje z szefem lub zmianę pracy.
- Wizyta w szkole: Upewnij się, że szkoła Twojego dziecka bez problemu wyda zaświadczenie o frekwencji w styczniu.
- Profil Zaufany: Sprawdź, czy masz do niego dostęp. Składanie wniosku online to najszybsza droga do pieniędzy.
- Budżet awaryjny: Licz się z tym, że przy nawale wniosków w lutym, decyzja może przyjść z opóźnieniem. Warto mieć zabezpieczone środki na marzec, gdyby przelew z urzędu się spóźnił.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.