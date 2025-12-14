800 plus tylko do końca roku. Tysiące rodzin mogą stracić świadczenie
Setki tysięcy rodzin w Polsce żyje w błogiej nieświadomości, że za niecałe trzy miesiące ich miesięczne przelewy od państwa mogą przestać wpływać. Od pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku rząd wprowadza nowe, twarde zasady przyznawania świadczenia osiemset plus dla określonej grupy beneficjentów. Nie wystarczy już samo posiadanie dziecka – trzeba pracować legalnie z konkretnym minimum zarobkowym i posyłać potomstwo do polskiej szkoły. Kto nie złoży kompletnego wniosku z wszystkimi wymaganymi dokumentami przed końcem stycznia, straci prawo do świadczenia bez możliwości odzyskania pieniędzy za utracone miesiące. Dla rodziny z dwójką dzieci to tysiąc sześćset złotych miesięcznie, które nagle znikną z domowego budżetu.
Polacy mogą spać spokojnie, ale nie wszyscy
Zacznijmy od najważniejszego rozróżnienia, które budzi najwięcej nieporozumień i paniki w mediach społecznościowych. Jeśli posiadasz polskie obywatelstwo, możesz odłożyć ten artykuł na bok. Zasady wypłaty osiemset plus dla obywateli Polski pozostają całkowicie niezmienione. Nie musisz składać żadnych nowych wniosków w lutym, udowadniać wysokości swoich dochodów ani przynosić zaświadczeń ze szkoły dziecka. Twoje świadczenie przyznane na okres do osiemnastego roku życia dziecka jest bezpieczne, a nadchodząca rewolucja cię nie dotyczy.
Prawdziwe trzęsienie ziemi czeka cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej w Polsce. To właśnie ta grupa beneficjentów otrzymała jasny sygnał od państwa polskiego: pomoc jest kontynuowana, ale w zamian oczekujemy aktywnego włączenia się w rynek pracy i system edukacji. To nie są plotki ani projekty ustaw czekające na rozpatrzenie w sejmie. To obowiązujące przepisy, które weszły w życie już we wrześniu dwa tysiące dwudziestego piątego roku, dając rodzicom pięciomiesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do nowych wymagań.
System działa na starych zasadach tylko do trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Od pierwszego lutego wchodzimy w nową erę, w której świadczenie socjalne przestaje być automatycznym dodatkiem, a staje się formą wsparcia dla tych, którzy aktywnie uczestniczą w polskim życiu zawodowym i edukacyjnym.
Matematyka, która boli – ile dokładnie trzeba zarabiać
Największa zmiana dotyczy wymogu pracy. Do tej pory status bezrobotnego nie wykluczał z pobierania osiemset plus. Od lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku to się radykalnie zmienia. Przepisy wymagają nie tylko faktu posiadania zatrudnienia, ale konkretnego progu zarobkowego ustawionego na poziomie pięćdziesięciu procent minimalnego wynagrodzenia krajowego.
W dwa tysiące dwudziestym szóstym roku płaca minimalna wyniesie według szacunków około czterech tysięcy dziewięciuset do pięciu tysięcy złotych brutto. Oznacza to, że aby zachować prawo do osiemset plus, cudzoziemiec musi zarabiać miesięcznie minimum dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt do dwa tysiące pięćset złotych brutto. To kwota na umowie przed potrąceniem składek i podatków, nie to, co wpływa na konto.
Tutaj kryje się pierwsza pułapka. Wielu ludzi myli kwotę brutto z netto i błędnie zakłada, że jeśli dostaną na rękę dwa tysiące złotych, to spełniają wymóg. Niestety system sprawdza wynagrodzenie zapisane w umowie, zanim zostanie od niego odjęty ZUS i podatek. Druga pułapka to praca bez oficjalnej umowy zgłoszonej do ZUS. Nawet jeśli faktycznie zarabiasz pięć tysięcy złotych miesięcznie, ale nie masz legalnego zatrudnienia potwierdzonego dokumentami, dla systemu jesteś bezrobotnym i świadczenie przepadnie.
Szczególnie ryzykowną formą zatrudnienia jest umowa o dzieło, która często nie podlega pełnemu oskładkowaniu w ZUS. To może skutkować odmową przyznania świadczenia. Najbezpieczniejsze są umowa o pracę lub umowa zlecenie z pełnymi składkami ZUS i podatkiem dochodowym.
Polska szkoła bez wyjątków i furtki
Drugim fundamentalnym wymogiem jest edukacja dziecka w polskim systemie szkolnym. Do tej pory wielu rodziców deklarowało, że ich dzieci uczą się zdalnie w systemie ukraińskim lub przez inne platformy edukacyjne z kraju pochodzenia. Od lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku ta furtka zostaje bezwzględnie zamknięta. Dziecko w wieku szkolnym musi fizycznie uczęszczać do polskiej placówki oświatowej.
Nie wystarczy samo zapisanie dziecka na listę uczniów. Urzędy będą weryfikować faktyczną frekwencję zgodnie z polskim prawem oświatowym. Jeśli dziecko systematycznie nie pojawia się na zajęciach, szkoła ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi, a ten z kolei może powiadomić odpowiednie instytucje kontrolujące prawo do świadczeń.
Podział według wieku jest jasny. Niemowlęta i dzieci do trzeciego roku życia nie muszą uczęszczać do żłobka – wystarczy, że rodzic spełnia kryterium dochodowe. Dzieci przedszkolne od trzech do sześciu lat również nie mają obowiązku chodzenia do przedszkola, chyba że są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, czyli zerówką. Natomiast dla dzieci siedmioletnich i starszych obowiązek szkolny w polskim systemie jest bezwzględny. Szkoła musi realizować polską podstawę programową. Ukraińska szkoła online, polsko-ukraińskie grupy edukacyjne czy jakiekolwiek nieformalne formy nauczania nie będą uznawane za spełnienie warunku.
Nowy wniosek albo koniec pieniędzy
Nawet jeśli pracujesz legalnie na pełnym etacie zarabiając trzy tysiące złotych brutto i twoje dziecko od września jest wzorowym uczniem polskiej szkoły podstawowej, pieniądze przestaną wpływać, jeśli nie dopełnisz kluczowej formalności. Stare decyzje o przyznaniu świadczenia wygasają trzydziestego pierwszego stycznia. Automatyzacja tutaj nie zadziała, nikt nie przedłuży ci prawa do osiemset plus z urzędu.
Musisz złożyć zupełnie nowy wniosek, dołączając komplet aktualnych dokumentów. Potrzebujesz zaświadczenia z pracy potwierdzającego nie tylko fakt zatrudnienia, ale przede wszystkim wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto. Drugi niezbędny dokument to zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia i jego regularną frekwencję na zajęciach. Bez tych papierów wniosek zostanie odrzucony, a ty stracisz prawo do świadczenia.
Wnioski można składać przez platformę Emp@tia, bankowość elektroniczną lub osobiście w ośrodku pomocy społecznej. Systemy informatyczne obsługujące nowe wnioski ruszają na przełomie stycznia i lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku, więc warto śledzić komunikaty z urzędu i być gotowym do złożenia dokumentów w pierwszych możliwych dniach.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś cudzoziemcem objętym zmianami i masz dwoje dzieci, stawką jest tysiąc sześćset złotych miesięcznie. Dla rodziny z trójką dzieci to już dwa tysiące czterysta złotych. Te kwoty mogą nagle zniknąć z twojego budżetu, jeśli nie podejmiesz natychmiastowych działań. Kluczowe daty, których nie możesz przegapić, to trzydziesty pierwszy stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku jako ostatni dzień wypłat na starych zasadach oraz luty jako start nowego systemu weryfikacji.
Jeśli złożysz wniosek spóźniony, na przykład dopiero w maju, otrzymasz świadczenie od maja. Pieniądze za luty, marzec i kwiecień przepadną bezpowrotnie. Nie ma mechanizmu wyrównania wstecz, jeśli wniosek wpłynął z opóźnieniem. Urzędy nie będą wysyłać indywidualnych powiadomień ani przypominać o terminach. Odpowiedzialność za pilnowanie dat i składanie dokumentów spada wyłącznie na ciebie.
Jeśli pracujesz, ale twoja umowa pokazuje wynagrodzenie poniżej progu dwóch tysięcy czterystu pięćdziesięciu złotych brutto, masz jeszcze czas na renegocjacje z pracodawcą lub znalezienie lepiej płatnej pracy. Jeśli twoje dziecko nie chodzi do polskiej szkoły, musisz natychmiast zapisać je do placówki i upewnić się, że regularnie uczęszcza na zajęcia. Zaświadczenie o frekwencji będzie konieczne przy składaniu wniosku.
Sprawdź już teraz, czy masz aktywny profil zaufany, bo składanie wniosku online to najszybsza i najbezpieczniejsza metoda. Przygotuj dokumenty z pracy i ze szkoły z wyprzedzeniem, żeby nie szukać ich w ostatniej chwili pod presją czasu. Zalecane jest także stworzenie budżetu awaryjnego na wypadek opóźnień w rozpatrzeniu wniosku – przy nawale dokumentów w lutym decyzja może przyjść z tygodniowym lub dłuższym opóźnieniem.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.