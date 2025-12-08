840 zł może zostać w kieszeni. Ale większość Polaków nie ma pojęcia o tej uldze. Sprawdź, jak oszczędzić [PORADNIK]
Od 2022 roku obowiązuje ulga na składki członkowskie w związkach zawodowych, o której niewiele osób wie. W 2026 roku maksymalna kwota odliczenia wyniesie osiem set czterdzieści złotych, ale uwaga – to nie jest kwota, którą dostaniesz zwrotu od fiskusa. Realna oszczędność zależy od tego, w którym progu podatkowym się rozliczasz i ile faktycznie wpłacasz na związek. Jeśli jesteś w pierwszym progu podatkowym i wpłaciłeś pełne osiem set czterdzieści złotych, zaoszczędzisz sto jeden złotych. Jeśli jesteś w drugim progu – dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego i co miesiąc odprowadzana jest ci z pensji składka członkowska, możesz odliczyć te wydatki w rozliczeniu rocznym PIT. Problem w tym, że większość ludzi nie ma pojęcia o istnieniu tej ulgi albo myśli, że dostanie osiem set czterdzieści złotych zwrotu na konto. To nieprawda. Ulga działa inaczej niż większość ludzi sobie wyobraża – nie odliczasz jej od podatku, tylko od dochodu, co oznacza, że realna korzyść jest znacznie niższa i zależy od twojego progu podatkowego. Jeśli zarabiasz niewiele i jesteś w pierwszym progu podatkowym dwanaście procent, realnie zaoszczędzisz maksymalnie około sto jeden złotych rocznie. Jeśli zarabiasz więcej i wpadasz w drugi próg trzydzieści dwa procent, możesz zaoszczędzić maksymalnie około dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych. To wciąż pieniądze, które warto odzyskać, ale trzeba wiedzieć, jak to działa.
Pani Ewa pracuje jako pielęgniarka w szpitalu w Warszawie i jest członkinią związku zawodowego od pięciu lat. Co miesiąc z jej wynagrodzenia potrącane jest siedemdziesiąt złotych składki na rzecz związku, co daje osiem set czterdzieści złotych rocznie. Przez trzy lata nie miała pojęcia, że może odliczyć te wydatki w rozliczeniu PIT. Dopiero koleżanka z pracy powiedziała jej o uldze. Pani Ewa myślała, że dostanie osiem set czterdzieści złotych zwrotu na konto. Kiedy wypełniała PIT za rok dwa tysiące dwadzieścia cztery, wpisała kwotę osiem set czterdzieści złotych w odpowiedniej rubryce i z niecierpliwością czekała na przelew. Ku jej zaskoczeniu na konto wpłynęło tylko sto jeden złotych. Zadzwoniła do urzędu skarbowego, myśląc że nastąpiła pomyłka. Urzędnik wyjaśnił jej, że ulga odliczana jest od dochodu, nie od podatku, więc realna oszczędność to osiem set czterdzieści złotych pomnożone przez dwanaście procent, czyli sto jeden złotych. Pani Ewa była rozczarowana, ale i tak cieszyła się, że odzyskała choć część pieniędzy.
Kto może skorzystać z ulgi na składki członkowskie?
Ulga została wprowadzona w ramach pakietu zmian nazywanych Polskim Ładem w dwa tysiące dwudziestym drugim roku. Celem było zachęcenie pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych i częściowe zwrócenie kosztów ponoszonych przez członków organizacji. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy zatrudnieni, którzy są członkami związków zawodowych – zarówno pracownicy na umowach o pracę, jak i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych typu zlecenie lub dzieło.
Kluczowy warunek: musisz się rozliczać według skali podatkowej, czyli standardowego PIT-37 lub PIT-36. Jeśli rozliczasz się podatkiem liniowym dziewiętnaście procent, ulga ci nie przysługuje. To ważne, bo wielu przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą wybiera podatek liniowy i automatycznie traci prawo do tej ulgi, nawet jeśli są członkami związku.
Ile faktycznie możesz odliczyć? W dwa tysiące dwudziestym piątym roku maksymalna kwota podlegająca odliczeniu wyniosła osiem set czterdzieści złotych. W dwa tysiące dwudziestym szóstym roku będzie tak samo – osiem set czterdzieści złotych. Jeśli wpłacasz mniejsze składki w ciągu roku, możesz odliczyć tylko tyle, ile faktycznie zapłaciłeś. Przykładowo, jeśli przez cały rok wpłaciłeś sześćset złotych na związek, możesz odliczyć sześćset złotych, nie więcej.
Jak działa mechanizm odliczenia i ile realnie zaoszczędzisz?
Tu jest największe nieporozumienie. Większość ludzi myśli, że ulga osiem set czterdzieści złotych oznacza, że dostanę osiem set czterdzieści złotych zwrotu od urzędu skarbowego. To błędne założenie. Ulga odliczana jest od dochodu, nie od podatku, co sprawia, że realna korzyść jest znacznie niższa i zależy od progu podatkowego, w którym się rozliczasz.
Jak to wygląda w praktyce? W Polsce mamy dwa progi podatkowe. Pierwszy próg to dwanaście procent – dotyczy dochodów do sto dwadzieścia tysięcy złotych rocznie. Drugi próg to trzydzieści dwa procent – dotyczy dochodów powyżej sto dwadzieścia tysięcy złotych rocznie. Jeśli jesteś w pierwszym progu i odliczasz osiem set czterdzieści złotych od dochodu, twój dochód do opodatkowania zmniejsza się o tę kwotę. Oznacza to, że zapłacisz niższy podatek o osiem set czterdzieści złotych pomnożone przez dwanaście procent, czyli sto jeden złotych. Jeśli jesteś w drugim progu, zapłacisz niższy podatek o osiem set czterdzieści złotych pomnożone przez trzydzieści dwa procent, czyli dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych.
Przykład pierwszy – niskie zarobki, pierwszy próg podatkowy: Pan Jacek pracuje jako magazynier i zarabia trzy tysiące pięćset złotych brutto miesięcznie, czyli czterdzieści dwa tysiące złotych rocznie. Jest członkiem związku zawodowego i płaci pięćdziesiąt złotych składki miesięcznie, co daje sześćset złotych rocznie. W rozliczeniu rocznym odlicza sześćset złotych od dochodu. Realna oszczędność: sześćset złotych razy dwanaście procent równa się siedemdziesiąt dwa złote. To nie jest dużo, ale zawsze lepsze niż nic.
Przykład drugi – wysokie zarobki, drugi próg podatkowy: Pani Anna pracuje jako lekarka specjalistka i zarabia czternaście tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych rocznie. Jest członkinią związku zawodowego lekarzy i płaci siedemdziesiąt złotych składki miesięcznie, co daje osiem set czterdzieści złotych rocznie. W rozliczeniu rocznym odlicza pełne osiem set czterdzieści złotych od dochodu. Realna oszczędność: osiem set czterdzieści złotych razy trzydzieści dwa procent równa się dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych. To już bardziej odczuwalna kwota.
Jak odliczyć ulgę w rozliczeniu rocznym?
Żeby skorzystać z ulgi, musisz przedstawić dowody wpłaty składek członkowskich. Jeśli płacisz składki samodzielnie przelewem lub gotówką, zachowaj wszystkie potwierdzenia wpłat. Muszą one zawierać twoje dane identyfikujące, nazwę organizacji związkowej, kwotę wpłaconych składek, tytuł wpłaty i daty. Bez tych dokumentów urząd skarbowy nie uzna odliczenia.
Jeśli składki są potrącane bezpośrednio przez pracodawcę z twojej wypłaty – a tak jest w większości przypadków – sprawa jest prostsza. Pracodawca ma obowiązek wykazać kwoty wpłacone na rzecz związku zawodowego w przekazywanym ci PIT-11. To jest standardowy formularz, który dostajesz na początku roku od pracodawcy z podsumowaniem twoich dochodów i potrąceń za poprzedni rok. W PIT-11 powinna być rubryka z kwotą składek związkowych. Ten dokument uprawnia cię do dokonania odliczenia w rozliczeniu rocznym.
Gdzie wpisać ulgę w PIT? W formularzu PIT-37 lub PIT-36 jest specjalna pozycja na odliczenia składek na rzecz związków zawodowych. Wpisujesz tam kwotę, którą faktycznie wpłaciłeś w danym roku podatkowym – maksymalnie osiem set czterdzieści złotych. Program do rozliczeń automatycznie obliczy, ile realnie zaoszczędzisz na podatku w zależności od twojego progu podatkowego.
Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, pamiętaj o odliczeniu składek w rozliczeniu rocznym PIT. Maksymalna kwota odliczenia w dwa tysiące dwudziestym szóstym roku to osiem set czterdzieści złotych, ale realna oszczędność zależy od twojego progu podatkowego – sto jeden złotych w pierwszym progu lub dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych w drugim progu. Potrzebujesz dowodów wpłaty lub informacji w PIT-11 od pracodawcy. Nie trać tych pieniędzy – to ulga, o której mało kto wie.
