87 proc. gospodarstw domowych objętych przymusowym podatkiem. Termin mija już jutro. Po 16 marca kary nawet 64 tys. złotych
Ci, którzy zwlekają do ostatniej chwili, powinni pamiętać o jednej ważnej zasadzie: liczy się data wpływu na konto urzędu, nie data zlecenia przelewu. Po 15 rosną odsetki, a dla zwlekających przewidziana jest drakońska kara.
Ustawowy termin, który co roku wraca jak bumerang
Według danych GUS, 87 proc. osób mieszkających w gospodarstwach domowych mieszka we własnym domu lub mieszkaniu. Oznacza to, że nieruchomość mają na własność albo oni, albo członkowie rodziny z którą mieszkają.
Obowiązek i harmonogram płatności wynika wprost z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej przepisami osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Ponieważ w 2026 roku 15 marca przypada w niedzielę, na podstawie przepisów ogólnych termin przesuwa się na pierwszy kolejny dzień roboczy – czyli poniedziałek 16 marca.
Wyjątek dotyczy tych, których roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł – oni nie dzielą płatności na raty, lecz regulują całość jednorazowo, właśnie do 16 marca.
Podstawą do zapłaty jest decyzja podatkowa (nakaz płatniczy), którą gminy doręczają na początku roku – zazwyczaj przez listonosza lub urzędnika, a w mniejszych miejscowościach przez sołtysa działającego jako inkasent. Ci, którzy jeszcze nie odebrali decyzji, mają ustawowo 14 dni na zapłatę od momentu fizycznego odbioru pisma – nawet jeśli termin 16 marca już minął. Brak decyzji w skrzynce nie zwalnia jednak z obowiązku jej pilnowania: jeśli awizo zostało odebrane lub pismo leży nieodebrane na poczcie, termin biegnie.
Stawki w 2026 roku poszły w górę o 4,5 proc.
Wysokość podatku zależy od gminy, ale górne limity co roku wyznacza Ministerstwo Finansów obwieszczeniem. Na 2026 rok Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. 2025 poz. 726) ustaliło, że stawki maksymalne wzrosły o 4,5% względem roku poprzedniego – w ślad za inflacją z pierwszego półrocza 2025 r.
Limity na 2026 rok wyglądają następująco:
- budynki mieszkalne – maksymalnie 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (w 2025 roku: 1,19 zł)
- budynki związane z działalnością gospodarczą – maksymalnie 35,53 zł za 1 m² (w 2025 roku: 34 zł)
- grunty związane z działalnością – maksymalnie 1,38 zł za 1 m²
Rada każdej gminy samodzielnie uchwala stawki obowiązujące na jej terenie – do powyższych limitów włącznie. W praktyce większość samorządów wybiera pułap maksymalny, bo podatek od nieruchomości to jedno z głównych źródeł zasilania lokalnych budżetów. Jeśli rada gminy do końca 2025 r. nie podjęła uchwały w sprawie stawek, obowiązują stawki z roku poprzedniego.
Co się dzieje, gdy nie zapłacisz na czas
Konsekwencje zaczynają się łagodnie, ale szybko eskalują. Już od następnego dnia po terminie urząd nalicza odsetki za zwłokę wynoszące 14,5% w skali roku – każdy dzień opóźnienia powiększa dług. Po ok. tygodniu do podatnika trafia upomnienie z dodatkową opłatą 16 zł. Jeśli i to zostanie zignorowane, gmina wystawia tytuł wykonawczy i kieruje sprawę do egzekucji administracyjnej – z dalszymi kosztami po stronie dłużnika.
W skrajnych przypadkach – gdy podatnik celowo uchyla się od opodatkowania, podaje nieprawdziwe dane lub ukrywa nieruchomości – wchodzą w grę przepisy Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930). Grzywna może sięgnąć 720 stawek dziennych, co w maksymalnym wymiarze oznacza karę do 64 080 zł. Wysokość sankcji zależy od rozmiaru zaległości i stopnia winy.
Kto ma przejściowe kłopoty finansowe, może złożyć do urzędu gminy wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty – wiąże się to jednak z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej.
Co warto zrobić przed jutrzejszym terminem
Jeśli masz jeszcze nieuregulowaną pierwszą ratę, nie zlecaj przelewu w ostatniej chwili – w systemach bankowych przelewy między różnymi bankami są zazwyczaj realizowane w ciągu jednego dnia roboczego, ale nie zawsze natychmiast. Środki muszą wpłynąć na konto urzędu do 16 marca, nie tylko opuścić Twój rachunek. Zapłacić można przelewem na numer rachunku wskazany w decyzji podatkowej, gotówką w kasie urzędu gminy lub u inkasenta (sołtysa).
Jeśli decyzja podatkowa w ogóle do Ciebie nie dotarła – nie zakładaj, że to zwalnia Cię z obowiązku. Skontaktuj się jak najszybciej z urzędem gminy właściwym dla lokalizacji nieruchomości i poproś o ponowne doręczenie lub podanie wysokości podatku. Obowiązek podatkowy istnieje niezależnie od tego, czy pismo fizycznie trafiło do Twojej skrzynki.
Pozostałe raty za 2026 rok przypadają na: 15 maja, 15 września i 15 listopada (przy czym 15 listopada to niedziela – termin przesunie się na poniedziałek 16 listopada).
