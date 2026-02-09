9 lutego to przełomowy dzień dla emerytów. To już pewne – tyle wyniosą emerytury po podwyżce

9 lutego 2026 17:59 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś ostatni element potrzebny do wyliczenia waloryzacji. Miliony seniorów mogą być zadowolone – wskaźnik jest wyższy od prognoz rządu, a to oznacza większe pieniądze na kontach.

Fot. Shutterstock

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w marcu 2026 roku wyniesie 5,3% – poinformował Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i przedstawiciel pracodawców w radzie nadzorczej ZUS. To dobra wiadomość dla seniorów, bo oznacza wyższą podwyżkę niż zakładano podczas prac nad budżetem państwa.

Rząd liczył, że waloryzacja osiągnie poziom 4,88%, ale rzeczywistość okazała się lepsza. Dlaczego? GUS podał dziś kluczowe dane: przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8 903,56 zł, a realny wzrost płac sięgnął 5,5%. To sporo więcej niż 4,4%, które wcześniej prognozował resort finansów.

Dlaczego emerytury rosną akurat o 5,3%?

Matematyka stojąca za waloryzacją jest prosta, ale składa się z dwóch elementów. Pierwszy to inflacja emerycka, która w 2025 roku wyniosła 4,2%. Drugi to udział we wzroście wynagrodzeń – zgodnie z przepisami musi to być co najmniej 20% realnego wzrostu płac. W praktyce z 5,5% wzrostu wynagrodzeń do wskaźnika waloryzacji trafia 1,1 punktu procentowego.

Po zsumowaniu: 4,2% (inflacja emerycka) + 1,1% (udział we wzroście płac) = 5,3%. Tyle właśnie wyniesie waloryzacja, która wejdzie w życie od 1 marca 2026 roku.

Konkretne kwoty: ile wyniesie emerytura po waloryzacji

Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł brutto do 1 978,49 zł brutto. To przyrost o 99,58 zł miesięcznie. Na rękę senior dostanie około 1 800,43 zł, czyli o 90,62 zł więcej niż dotychczas.

Przykładowe kwoty po waloryzacji (brutto):

  • Emerytura 2 000 zł → 2 106 zł (wzrost o 106 zł)
  • Emerytura 3 000 zł → 3 159 zł (wzrost o 159 zł)
  • Emerytura 4 000 zł → 4 212 zł (wzrost o 212 zł)
  • Emerytura 5 000 zł → 5 265 zł (wzrost o 265 zł)
  • Emerytura 7 000 zł → 7 371 zł (wzrost o 371 zł)
  • Emerytura 10 000 zł → 10 530 zł (wzrost o 530 zł)

Waloryzacja działa procentowo, więc im wyższe świadczenie, tym większa kwotowo podwyżka. Osoby z minimalną emeryturą dostaną niespełna 100 zł więcej, a ci z emeryturą rzędu 10 000 zł – ponad pół tysiąca złotych dodatkowo co miesiąc.

Kto zapłaci za wyższą waloryzację?

Wyższy wskaźnik to także wyższe koszty dla budżetu. Łukasz Kozłowski wskazał, że całkowity koszt waloryzacji wyniesie około 24,8 mld zł, czyli o 2 mld zł więcej niż zakładano przy tworzeniu budżetu na 2026 rok. Ale to nie koniec wydatków.

„Kolejne ok. 2 mld zł trzeba będzie dołożyć z budżetu na sfinansowanie wyższych 13. i 14. emerytur” – napisał Kozłowski na platformie X. Podkreślił jednak, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich latach dysponował rezerwami rzędu 15 mld zł, więc wyższa waloryzacja nie wymusi zwiększenia planowanej dotacji budżetowej.

Co z 13. i 14. emeryturą? Znamy nowe kwoty

Waloryzacja bezpośrednio wpływa na wysokość dodatkowych świadczeń. Zarówno 13., jak i 14. emerytura są równe minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca. To oznacza, że w 2026 roku obie wypłaty wyniosą 1 978,49 zł brutto.

Uwaga – to kwota brutto, a nie to, co trafi na konto. Trzynastka jest wypłacana razem z kwietniową emeryturą, więc łączny dochód w tym miesiącu będzie wyższy. To automatycznie oznacza większe potrącenia: składkę zdrowotną (9% od całości) i ewentualnie zaliczkę na PIT. W praktyce senior z minimalną emeryturą zobaczy na koncie około 1 800 zł netto z trzynastki, ale osoby z wyższymi świadczeniami dostaną mniej – nawet około 1 563 zł netto.

Ważne: 13. emerytura nie ma progu dochodowego – dostają ją wszyscy uprawnieni. 14. emerytura ma próg: pełną kwotę (1 978,49 zł brutto) otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Powyżej tego progu czternastka jest pomniejszana złotówka za złotówkę.

Trzynastka zostanie wypłacona w kwietniu 2026 roku, czternastka najprawdopodobniej we wrześniu.

Kiedy pieniądze trafią na konta?

Waloryzacja obowiązuje od 1 marca 2026 roku. Problem w tym, że 1 marca wypada w niedzielę. Zgodnie z zasadami ZUS, jeśli dzień wypłaty przypada na weekend lub święto, przelew trafia wcześniej – w ostatni dzień roboczy.

To oznacza, że część seniorów – ci z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca – dostanie zwaloryzowane świadczenia już pod koniec lutego. Pozostali otrzymają pieniądze w swoich standardowych terminach: 6., 10., 15., 20. lub 25. marca, zależnie od przypisanego harmonogramu ZUS.

Nie trzeba składać żadnych wniosków – waloryzacja następuje z urzędu. ZUS automatycznie podniesie wszystkie emerytury i renty, a także dodatki (np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych). Decyzje o nowej wysokości świadczenia ZUS wyśle pocztą w późniejszym terminie.

Najniższa waloryzacja od kilku lat

Choć 5,3% brzmi obiecująco, to wciąż najniższa waloryzacja od dłuższego czasu. Ostatni raz mniejszy wskaźnik obowiązywał w 2021 roku, kiedy wyniósł 4,24%. W latach 2023-2024 podwyżki przekraczały 14%, co było skutkiem wysokiej inflacji.

Niższa waloryzacja w 2026 roku to sygnał, że gospodarka się stabilizuje. Inflacja spadła, więc emerytury nie muszą tak drastycznie gonić rosnących cen. Dla seniorów oznacza to większą przewidywalność finansów – mniej szokujących podwyżek, ale też mniej szokujących rachunków w sklepach.

Co dalej z emeryturami? Rząd mówi o zmianach

Podczas prac nad ustawą budżetową na 2026 rok minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk po raz kolejny postulowała zmiany we wskaźniku waloryzacji. Chodziło o zwiększenie udziału wzrostu wynagrodzeń z obecnych 20% do nawet 50%.

Rząd jednak nie zdecydował się na ten krok, tłumacząc to trudną sytuacją gospodarczą i ograniczonymi możliwościami budżetu. Na razie więc obowiązuje mechanizm ustawowy: inflacja plus minimum 20% wzrostu płac. Tyle i ani grosza więcej.

Co musisz wiedzieć o waloryzacji 2026?

  • Kiedy wchodzi w życie? Od 1 marca 2026 roku. Część emerytów dostanie pieniądze już pod koniec lutego (termin wypłaty 1. dnia miesiąca).
  • Ile wyniesie minimalna emerytura? 1 978,49 zł brutto (około 1 800 zł netto). To wzrost o blisko 100 zł brutto miesięcznie.
  • Co z 13. i 14. emeryturą? Obie wyniosą 1 978,49 zł brutto. Trzynastka trafi na konta w kwietniu (bez progu dochodowego), czternastka we wrześniu (z progiem 2 900 zł brutto).
  • Czy trzeba składać wniosek? Nie. Waloryzacja następuje automatycznie. ZUS sam podniesie świadczenia i wyśle decyzję pocztą.
  • Ile dokładnie dostanę więcej? Pomnóż swoją obecną emeryturę brutto przez 1,053. To da ci nową kwotę po waloryzacji. Pamiętaj, że od kwoty brutto odejmowana jest składka zdrowotna (9%) i ewentualnie zaliczka na PIT.
  • Co zrobić, jeśli pieniądze nie wpłyną? Sprawdź, czy ZUS ma aktualne dane – numer konta lub adres zamieszkania (jeśli świadczenie dostarczane jest pocztą). Wszelkie zmiany zgłoś do ZUS jak najszybciej.
  • Czy waloryzacja obejmuje dodatki? Tak. Waloryzowane są nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki: pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, kombatancki i inne.

Dla milionów seniorów w Polsce 9 lutego 2026 roku to data, która zamyka kilkumiesięczne spekulacje. Znamy już wszystkie dane, wskaźnik waloryzacji jest oficjalny, a budżet państwa musi teraz znaleźć dodatkowe 4 mld zł na wyższe od planowanych podwyżki. Dla emerytów to jednak dobra wiadomość – portfele będą cięższe, a marcowa waloryzacja okaże się korzystniejsza niż pierwotnie zakładano.

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).
Inne źródła: Główny Urząd Statystyczny (komunikat z dnia 9 lutego 2026 roku o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w 2025 roku), Łukasz Kozłowski (Federacja Przedsiębiorców Polskich, rada nadzorcza ZUS), Dziennik Gazeta Prawna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa w Pigułce.
