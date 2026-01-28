Abonament RTV doliczony do emerytury? Poczta Polska ma uprawnienia do kontroli rejestracji odbiorników
Niepłacenie abonamentu RTV może skończyć się zajęciem części emerytury. Urząd skarbowy ma prawo ściągnąć zaległości bezpośrednio ze świadczenia – nawet bez zgody seniora. W styczniu 2026 roku termin płatności mija już 23 stycznia.
30,50 zł miesięcznie czy 915 zł kary jednorazowo
Od 1 stycznia 2026 roku abonament RTV kosztuje 30,50 zł miesięcznie za telewizor (lub zestaw telewizor + radio) oraz 9,50 zł za samo radio. To wzrost odpowiednio o 3,20 zł i 0,80 zł w porównaniu do 2025 roku. Opłatę trzeba uiścić do 25. dnia każdego miesiąca – a ponieważ w styczniu 2026 ta data przypada na niedzielę, ostateczny termin to piątek, 23 stycznia.
Co się stanie, jeśli ktoś zapomni lub zignoruje ten obowiązek? Poczta Polska wysyła upomnienie z terminem 7 dni na zapłatę. Jeśli to nie pomoże, sprawa ląduje w urzędzie skarbowym. Tam rozpoczyna się egzekucja administracyjna, która może objąć konto bankowe, nadpłatę podatku, wynagrodzenie, a w przypadku emerytów – część świadczenia z ZUS.
Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty. W 2026 roku to 915 zł za telewizor i 285 zł za radio. Do tego dochodzą zaległe opłaty i odsetki.
Kontrolerzy z tablety i bazą danych
Poczta Polska ma ustawowe uprawnienia do kontroli rejestracji odbiorników – zarówno w mieszkaniach, jak i w firmach. Pracownicy Centrum Obsługi Finansowej (nie zwykli listonosze) muszą posiadać legitymację służbową i upoważnienie, które pokazują na żądanie. W 2026 roku często mają przy sobie tablety z dostępem do centralnej bazy danych.
Co sprawdzają? Cztery rzeczy: obecność urządzenia, jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu, fakt rejestracji oraz okres używania. Nie ma znaczenia, czy ktoś faktycznie ogląda telewizję naziemną – liczy się techniczna możliwość odbioru sygnału. Każdy nowoczesny telewizor ze Smart TV posiada wbudowany tuner DVB-T2, więc podlega rejestracji.
Kontroler nie może wejść do mieszkania bez zgody właściciela. Jeśli ktoś nie wpuści go do środka, nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli. Kontrole najczęściej dotyczą przedsiębiorstw, rzadziej prywatnych mieszkań – ale prawo do ich przeprowadzania istnieje.
Fiskus zabiera część świadczenia bez pytania
Gdy Poczta Polska nie otrzyma zapłaty i wyśle upomnienie, a dłużnik nie zareaguje w ciągu 7 dni, wystawiany jest tytuł wykonawczy. Ten trafia do urzędu skarbowego, który może rozpocząć egzekucję bez zgody dłużnika.
Egzekucja z emerytury lub renty może wynieść maksymalnie 25% wysokości świadczenia (przed odliczeniem składki zdrowotnej i zaliczki na podatek). Istnieje jednak mechanizm ochronny – kwota wolna od potrąceń. Od 1 marca 2025 roku wynosi ona 1331,03 zł. To minimalna suma, która musi pozostać emerytowi po dokonaniu egzekucji na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.
W praktyce wygląda to tak: ZUS odlicza najpierw składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek. Dopiero potem – na zlecenie urzędu skarbowego – może potrącić część świadczenia na poczet długu abonamentowego. Całość nie może przekroczyć 25%, a emerytura po wszystkich potrąceniach nie może spaść poniżej kwoty wolnej.
Co ważne, urząd skarbowy może również zająć środki na koncie bankowym, na które wpływa emerytura. Teoretycznie powinien respektować kwotę wolną, ale w praktyce zdarzają się przypadki, gdy fiskus zajmuje zbyt wiele – co wymaga potem interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.
Kto nie musi płacić: wiek albo niska emerytura
Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV. Zwolnione są osoby, które:
- ukończyły 75 lat – zwolnienie automatyczne, wystarczy mieć zarejestrowany odbiornik i dane PESEL w systemie Poczty Polskiej
- mają 60 lat i więcej, a ich emerytura nie przekracza 4090,86 zł brutto miesięcznie (50% przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku) – trzeba zgłosić się do placówki pocztowej z dowodem osobistym i decyzją ZUS o wysokości emerytury
- są zaliczone do I grupy inwalidzkiej lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności
- są niewidome (ostrość wzroku do 15%) lub niesłyszące
- są bezrobotne i posiadają zaświadczenie z urzędu pracy
Zwolnienie dla emerytów po 60. roku życia trzeba odnawiać co roku, bo próg dochodowy jest uzależniony od przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku limit może wzrosnąć, jeśli średnia krajowa pensja będzie wyższa.
Osoby po 75. roku życia nie muszą składać żadnych wniosków – ich zwolnienie działa automatycznie z mocy prawa.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli masz zarejestrowany telewizor lub radio i nie płacisz abonamentu, ryzykujesz, że fiskus zajmie część twojej emerytury. Zajęcie następuje automatycznie – urząd skarbowy nie pyta o zgodę, tylko wystawia tytuł wykonawczy i zleca ZUS-owi potrącenie. Z twojego świadczenia może zniknąć do 25% kwoty, a jeśli masz również zadłużenie na koncie, możesz stracić jeszcze więcej.
Co możesz zrobić?
Po pierwsze, sprawdź, czy nie przysługuje ci zwolnienie. Jeśli masz 75 lat lub więcej – nie musisz nic robić, zwolnienie działa samo. Jeśli masz 60 lat i twoją emerytura jest niższa niż 4090,86 zł brutto – idź do placówki pocztowej z dowodem osobistym i decyzją z ZUS. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.
Po drugie, jeśli już dostajesz wezwanie z Poczty Polskiej – masz tylko 7 dni na reakcję. Zignorowanie go oznacza automatyczne skierowanie sprawy do urzędu skarbowego. Lepiej zapłacić zaległości od razu niż czekać na zajęcie emerytury.
Po trzecie, jeśli nie masz telewizora ani radia – wyrejestruj odbiornik. Samo wyrzucenie sprzętu nie wystarczy. Trzeba zgłosić się na pocztę i wypełnić odpowiedni formularz. Jeśli tego nie zrobisz, system nadal będzie cię traktować jako abonenta, a zaległości będą rosły.
I najważniejsze: nawet jeśli używasz telewizora tylko do Netflixa albo jako monitor do konsoli – w świetle prawa nadal musisz płacić abonament. Liczy się techniczna możliwość odbioru sygnału, a nie to, czy faktycznie włączasz TVP. Jeśli twój telewizor ma wbudowany tuner (a prawie wszystkie nowe mają), podlega rejestracji.
Kontrole w mieszkaniach są rzadkie, ale możliwe. Kontroler nie może wejść bez twojej zgody – możesz nie wpuścić go do środka. Jednak jeśli masz zarejestrowany odbiornik i nie płacisz, to tylko kwestia czasu, aż Poczta Polska wyśle upomnienie, a potem urząd skarbowy zajmie część emerytury.
Lepiej zapłacić 30,50 zł miesięcznie niż stracić 915 zł kary plus zaległości z odsetkami.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.