Kontrolerzy pukają do drzwi mieszkańców Warszawy i pytają się o smartfony. Tak będzie w całej Polsce
Na koniec 2024 r. abonament RTV regularne płaciło zaledwie ok. 700 tys. gospodarstw domowych spośród 12,5 mln, w których stoi sprzęt podlegający rejestracji. Ma to zmienić wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r. (sygn. II GSK 94/20), który rozszerza definicję odbiornika RTV na komputery, smartfony i tablety.
Skąd wziął się wyrok, który wszystko zmienił
Sprawa zaczęła się banalnie. W lutym 2018 r. kontrolerzy Poczty Polskiej weszli do pewnej firmy i zauważyli monitor LCD podłączony do komputera, wyświetlający program telewizyjny. Stwierdzili naruszenie – brak rejestracji odbiornika – i nałożyli karę 681 zł. Firma odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wygrała: WSA uznał, że ustawa o abonamencie RTV nie przewiduje rejestracji urządzeń powstałych „w wyniku ekspansji nowych technologii”. Poczta Polska się nie poddała i złożyła skargę kasacyjną do NSA.
5 lat od wejścia kontrolerów do tej firmy – 7 marca 2023 r. – NSA odwrócił wyrok WSA. Sąd stwierdził, że ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005 r. nr 85, poz. 728) definiuje odbiornik wyłącznie przez jedno kryterium: zdolność do natychmiastowego odbioru programu, bez względu na źródło sygnału. To, że komputer nie był projektowany jako telewizor, nie ma znaczenia prawnego. Liczy się to, co potrafi robić – a każdy laptop z dostępem do internetu potrafi odbierać programy TVP czy Polskiego Radia.
Ta wykładnia jest teraz oficjalnie zamieszczona na stronie Poczty Polskiej. Nie jako przypis, nie jako ostrzeżenie – jako obowiązująca zasada.
Ile konkretnie musisz zapłacić – i dlaczego tego nie wiesz
KRRiT rozporządzeniem z 27 czerwca 2025 r. ustaliła na 2026 rok tylko 2 stawki abonamentowe:
|Typ odbiornika
|Miesięcznie
|Rocznie
|Telewizor (lub telewizor i radio)
|30,50 zł
|366 zł
|Wyłącznie radio
|9,50 zł
|114 zł
W katalogu nie ma osobnej pozycji dla komputera, smartfona ani tabletu. To rodzi pytanie: którą stawkę stosować za laptop, na którym można oglądać telewizję i słuchać radia? Redakcja Interia Biznes zapytała o to zarówno Pocztę Polską, jak i KRRiT.
Poczta Polska odesłała do KRRiT, wskazując, że to rada ustala stawki. KRRiT – po 3 mailach – odpisała przez rzeczniczkę Annę Ostrowską, że kwestie kwalifikowania odbiorników i naliczania stawek należą do kompetencji Poczty Polskiej. Żadna z instytucji nie odpowiedziała wprost na pytanie, ile wynosi opłata za komputer.
W praktyce odpowiedź wynika z logiki samych przepisów. Komputer pozwala odbierać zarówno telewizję, jak i radio – co odpowiada opisowi pierwszej, wyższej stawki. Bez wyraźnego przepisu szczególnego, najbezpieczniejsza – i prawdopodobnie jedyna defensywna – interpretacja to 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł rocznie. Przy jednoczesnym posiadaniu telewizora nic się nie zmienia: osoby fizyczne w gospodarstwach domowych płacą tylko 1 opłatę, niezależnie od liczby urządzeń.
Kara jest wyższa niż roczny abonament – i wzrosła od 2026 r.
Za używanie niezarejestrowanego odbiornika grozi opłata karna w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki. Od 2026 r. oznacza to:
|Sytuacja
|Kara w 2026 r.
|Kara w 2024/2025 r.
|Niezarejestrowany telewizor lub TV+radio
|915 zł
|819 zł
|Niezarejestrowane wyłącznie radio
|285 zł
|261 zł
Kary wzrosły razem ze stawkami – od początku 2026 r. są wyższe o ok. 12 proc. niż w poprzednich 2 latach. Dla firmy ze stanowiskami komputerowymi, na których pracownicy logują się do mediów publicznych, konsekwencje mogą się multiplikować: każde nieoznakowane urządzenie to osobne naruszenie.
Warszawa na celowniku – gdzie kontrolerzy chodzą najchętniej i kiedy pukają
Poczta Polska nie publikuje statystyk regionalnych, więc nie ma oficjalnej liczby kontroli przeprowadzonych w samej Warszawie. Sporo jest jednak głosów tych, którzy zostali skontrolowani właśnie w Warszawie. Logika rozkładu jest prosta: stolica skupia największą w Polsce liczbę firm, biur, hoteli, restauracji i salonów usługowych – a to właśnie one są głównym celem kontrolerów, nie prywatne mieszkania. Według danych z 2024 roku 80% wszystkich kontroli dotyczy przedsiębiorców, a tylko 20% osób fizycznych. Dla warszawskich firm oznacza to realne ryzyko niespodziewanej wizyty.
Kontrolerzy pracują wyłącznie w dni robocze, w godzinach 7:00-15:00 – ta informacja wyciekła przy okazji ogłoszenia rekrutacyjnego wrocławskiego oddziału Poczty Polskiej. W weekendy i po piętnastej prawdopodobieństwo kontroli jest znikome. W praktyce firma, która nie ma zarejestrowanych odbiorników, jest najbardziej narażona w standardowych godzinach otwarcia.
Kontrolerów jest w całej Polsce łącznie „nie więcej niż kilkudziesięciu” – tak oficjalnie ujawniła Poczta Polska. Przy 38 mln mieszkańców i ponad 2 mln przedsiębiorstw to znikoma liczba, która tłumaczy, dlaczego przez lata system funkcjonował na zasadzie de facto bezkarności. Mimo to w 2024 roku Poczta wysłała ponad 118 tysięcy wezwań do zapłaty.
Kontrola nie może wejść bez Twojej zgody – ale ma prawo zapytać
Uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej mogą przeprowadzić kontrolę wyłącznie za zgodą właściciela i po okazaniu upoważnienia. Nie mogą wejść bez zaproszenia. Jednak jeśli wpuścisz kontrolera i w trakcie kontroli okaże się, że na komputerze wyświetlana jest TVP, a sprzęt nie jest zarejestrowany – masz problem. Kontroler może też sprawdzić samochód: radio w aucie widoczne przez szybę może zostać sfotografowane jako dowód.
Kluczowe zastrzeżenie, które NSA zawarł w wyroku: samo posiadanie komputera czy smartfona nie jest podstawą do naliczenia abonamentu. Konieczne jest wykazanie, że urządzenie jest faktycznie używane do odbioru programów publicznych nadawców. To ważne rozróżnienie – komputer, który nigdy nie odtworzył TVP ani Polskiego Radia, technicznie mieści się poza hipotezą wyroku. W praktyce jednak udowodnienie „nieużywania” jest trudne, a interpretacja tego warunku należy do kontrolera.
90 proc. płacić powinno, płaci 5,6 proc.
Przepaść między teorią a praktyką jest gigantyczna. Sprzęt podlegający rejestracji ma ok. 90 proc. polskich gospodarstw domowych – czyli ponad 11 mln z 12,5 mln. Abonament płaci ok. 700 tys. z nich. To mniej niż 1 na 16 zobowiązanych. Przez lata systemem rządziła de facto bezkarność: egzekucja była iluzoryczna, a społeczne przyzwolenie na niepłacenie – powszechne.
Wyrok NSA i jego oficjalne przyjęcie przez Pocztę Polską formalnie rozszerza pulę osób zobowiązanych o tych, którzy nie mają telewizora ani radia, ale korzystają z TVP czy Polskiego Radia przez internet. W liczbach bezwzględnych to potencjalnie miliony kolejnych gospodarstw domowych – choć bez realnej zmiany w egzekwowaniu, samo rozszerzenie prawnej definicji niewiele zmienia w praktyce.
Czy abonament RTV zniknie? Trwają prace nad nową ustawą medialną
Całej dyskusji towarzyszy fakt, że abonament RTV w jego obecnej formie może nie istnieć zbyt długo. Od lat toczą się prace nad nową ustawą medialną, która miałaby zastąpić archaiczny model finansowania mediów publicznych oparty na rejestracji fizycznych odbiorników – modelu stworzonym w erze, kiedy telewizor był dobrem rzadkim, a internet nie istniał. Żaden projekt nie trafił jednak dotąd do finału legislacyjnego, a abonament trwa – z nowymi stawkami, nowymi karami i nowymi kategoriami urządzeń, za które można zostać ukaranym.
Co to oznacza dla Ciebie? Twój laptop może być już odbiorniki RTV – sprawdź, zanim zapuka kontroler
Jeśli masz w domu telewizor i już płacisz abonament – w 2026 r. stawka wynosi 30,50 zł miesięcznie (366 zł rocznie). Dodatkowe urządzenia – komputer, tablet, smartfon – nie generują kolejnych opłat: w gospodarstwach domowych płaci się tylko jedną stawkę, niezależnie od liczby sprzętów.
- Jeśli nie masz telewizora ani radia, ale oglądasz TVP lub słuchasz Polskiego Radia przez internet – według wykładni NSA i Poczty Polskiej powinieneś zarejestrować urządzenie i płacić abonament. Rejestracji dokonuje się w dowolnym urzędzie pocztowym. Po zakupie nowego odbiornika masz na to 14 dni – po tym czasie naliczane są zaległości.
- Jeśli zgłosi się do Ciebie kontroler – masz prawo nie wpuścić go bez zgody. Kontrola wymaga Twojej zgody oraz okazania upoważnienia przez pracownika Poczty Polskiej. Jeśli jednak wpuścisz go i na ekranie będzie włączona TVP, a sprzęt nie jest zarejestrowany, kara wyniesie 915 zł – ponad 2,5-krotność rocznego abonamentu.
- Jeśli prowadzisz firmę – ryzyko jest wyższe. Każde stanowisko komputerowe, na którym pracownicy oglądają lub słuchają mediów publicznych, może być traktowane jako osobny niezarejestrowany odbiornik. Warto sprawdzić, czy firmowy sprzęt jest zarejestrowany, zanim pojawi się kontrola.
Nota redakcyjna: Dane o liczbie płacących abonament (700 tys.) i ogólnej liczbie gospodarstw (12,5 mln) na podstawie Interia Biznes. Stawki i kary na 2026 r. – rozporządzenie KRRiT z 27 czerwca 2025 r. oraz infor.pl. Wyrok NSA: sygn. II GSK 94/20 z 7 marca 2023 r. Artykuł: ok. 8 100 znaków ze spacjami.
