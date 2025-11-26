Abp. Marek Jędraszewski zakończył posługę. Papież mianował nowego metropolitę
W Archidiecezji Krakowskiej doszło dziś do jednej z najważniejszych zmian personalnych ostatnich lat. Nuncjatura Apostolska poinformowała, że papież Leon XIV mianował nowym metropolitą krakowskim kard. Grzegorza Rysia. Tym samym zakończyła się blisko ośmioletnia posługa abp. Marka Jędraszewskiego, który pełnił funkcję ordynariusza od 2017 roku.
Nowy metropolita: profesor, historyk i doświadczony hierarcha
Kard. Grzegorz Ryś to duchowny od lat związany z Kościołem krakowskim, zarówno jako kapłan, jak i naukowiec. Urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Formację kapłańską odbywał w krakowskim seminarium, po czym kontynuował edukację na Papieskiej Akademii Teologicznej, zdobywając wykształcenie teologiczne i historyczne.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku w Katedrze Wawelskiej. Początkowo pracował jako wikariusz, następnie rozpoczął drogę akademicką. Obronił doktorat w 1994 roku, a osiem lat później habilitację z historii. Od lat kieruje Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.
Jest znany z licznych wystąpień, rekolekcji i działalności duszpasterskiej. Regularnie uczestniczy w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę. W życiu duchowym pozostaje związany z Drogą Neokatechumenalną.
W latach 2011–2017 pełnił funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. W 2017 roku został przeniesiony do Łodzi, gdzie objął urząd metropolity łódzkiego. W 2023 roku papież wyniósł go do godności kardynalskiej.
Dlaczego nastąpiła zmiana w archidiecezji?
Dotychczasowy metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, ukończył 75 lat w lipcu 2024 roku, co zgodnie z prawem kanonicznym wiąże się ze złożeniem rezygnacji z urzędu. Już wcześniej przekazał papieżowi swoją decyzję o odejściu.
Choć Ojciec Święty poprosił go jeszcze o kontynuowanie posługi – co arcybiskup potwierdził w komunikacie do diecezjan – ostatecznie zapadła decyzja o mianowaniu nowego ordynariusza.
Abp Jędraszewski kierował archidiecezją krakowską od stycznia 2017 roku. Jego ingres w Katedrze Wawelskiej odbył się 28 stycznia 2017 r., przejmując urząd od kard. Stanisława Dziwisza.
Przed kard. Rysiem nowy etap odpowiedzialności
Zmiana na stanowisku metropolity oznacza początek nowego rozdziału dla jednej z najważniejszych archidiecezji w Polsce. Kraków to miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym i symbolicznym – związane z Janem Pawłem II, bogatą tradycją teologiczną oraz silnymi środowiskami akademickimi.
Objęcie urzędu przez kard. Grzegorza Rysia będzie wiązało się zarówno z obowiązkami duszpasterskimi, jak i administracyjnymi. Termin ingresu nowego metropolity zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.
