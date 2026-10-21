Action przecenił hit dla kierowców. Kosztuje teraz tylko 6,99 zł. Promocja już ruszyła
W sklepach Action pojawiła się nowa promocja, która może zainteresować kierowców. Sieć obniżyła cenę nocnych okularów fotochromowych, przeznaczonych do jazdy samochodem po zmroku i w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Produkt kosztuje teraz zaledwie 6,99 zł. Oferta obowiązuje tylko przez tydzień.
Jesienią dni stają się coraz krótsze, a kierowcy coraz częściej podróżują po zmroku. Deszcz, odbicia świateł i reflektory nadjeżdżających samochodów mogą utrudniać widoczność. Właśnie na takie sytuacje producent proponuje specjalne okulary z żółtymi soczewkami. Teraz można je kupić w Action w promocyjnej cenie.
Action obniża cenę. Zaledwie 6,99 zł za okulary dla kierowców
W ramach promocji tygodnia, obowiązującej od 21 do 27 października 2026 roku, sieć Action oferuje nocne okulary fotochromowe za 6,99 zł.
Wcześniejsza cena referencyjna wynosiła 8,95 zł, co oznacza obniżkę o 21 procent.
Okulary dostępne są w różnych wariantach. Mają ciemne oprawki oraz charakterystyczne żółte soczewki.
Według opisu zamieszczonego przez sieć Action produkt ma pomagać w ograniczaniu uciążliwych odblasków podczas prowadzenia samochodu. Producent deklaruje również, że soczewki fotochromowe dostosowują swój odcień do światła otoczenia.
Żółte soczewki mają ograniczać odblaski. Jest jednak ważne zastrzeżenie
Action reklamuje okulary jako rozwiązanie dla osób podróżujących po zmroku, o zmierzchu oraz w zmiennych warunkach oświetleniowych.
Warto jednak pamiętać, że deklaracje producenta nie oznaczają potwierdzonej poprawy bezpieczeństwa. Żółte soczewki ograniczają ilość światła docierającego do oczu, dlatego mogą pogarszać widoczność podczas jazdy nocą. Nie należy traktować ich jako sprawdzonego sposobu na bezpieczniejsze prowadzenie samochodu po ciemku.
Przed zakupem warto również sprawdzić oznaczenia produktu oraz informacje dotyczące jego przeznaczenia do prowadzenia pojazdów.
Promocja tylko do 27 października
Okulary znalazły się w ofercie promocyjnej Action na okres od środy 21 października do wtorku 27 października 2026 roku.
Cena wynosi 6,99 zł za sztukę. Dostępność poszczególnych wariantów może zależeć od konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.