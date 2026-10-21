Lidl szykuje wielką promocję od czwartku. Ludzie pobiegną na zakupy. Aż 60 proc. taniej na drugi produkt.
Od czwartku, 22 października, w sklepach Lidl rusza nowa promocja, która może zainteresować miłośników kawy. Popularna sieć przygotowała obniżkę sięgającą aż 60 procent na drugi, tańszy produkt. Oferta obejmuje kawy znanej marki Lavazza, ale żeby skorzystać z rabatu, trzeba pamiętać o jednym ważnym warunku. Promocja potrwa tylko trzy dni.
Wielbiciele aromatycznej kawy mają powód, aby zajrzeć do Lidla. Sieć zapowiedziała specjalną akcję promocyjną obejmującą różne warianty kaw Lavazza. To propozycja dla osób, które regularnie kupują kawę do domu i chcą uzupełnić zapasy przed końcem miesiąca.
Promocja rozpocznie się w czwartek, 22 października, i potrwa do soboty, 24 października 2026 roku.
Lidl obniża ceny kawy Lavazza. Drugi produkt aż 60 proc. taniej
W ramach nowej akcji klienci mogą kupić dwa produkty marki Lavazza i otrzymać 60-procentowy rabat na tańszy z nich.
Promocja obejmuje wszystkie kawy Lavazza dostępne w ofercie sklepu. Na materiałach reklamowych sieci można zobaczyć między innymi popularne warianty Qualità Oro, Caffè Crema oraz Crema e Gusto.
Co istotne, Lidl pozwala na dowolne łączenie produktów objętych promocją. Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych opakowań. Można zestawić różne rodzaje kawy, dopasowując zakup do własnych preferencji.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa opakowania kawy po 40 zł każde, za drugie zapłaci 16 zł. Łączny rachunek wyniesie wówczas 56 zł zamiast 80 zł.
To przykładowa kalkulacja pokazująca mechanizm rabatu, a nie cena konkretnej kawy w Lidlu.
Jest jeden ważny warunek. Bez aplikacji rabat nie zadziała
Aby skorzystać z promocji, nie wystarczy włożyć dwóch opakowań kawy do koszyka.
Konieczne jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanowanie aplikacji przy kasie.
Sieć wprowadziła również limit zakupowy. Zgodnie z informacjami zawartymi w gazetce promocyjnej obowiązuje limit czterech opakowań na kupon.
Oznacza to, że przed zakupami warto sprawdzić, czy kupon został prawidłowo aktywowany. W przeciwnym razie rabat może nie zostać naliczony.
Tylko trzy dni na skorzystanie z oferty
Promocja rozpoczyna się 22 października i kończy 24 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady akcji:
- Rabat wynosi 60 proc. na drugi, tańszy produkt.
- Promocja obejmuje wszystkie kawy Lavazza.
- Produkty można dowolnie łączyć.
- Obowiązuje limit czterech opakowań na kupon.
- Należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
- Oferta trwa od czwartku do soboty.
Dla osób regularnie kupujących kawę to okazja do uzupełnienia domowych zapasów. Warto jednak porównać ceny poszczególnych opakowań, ponieważ największą oszczędność w przeliczeniu na dwa produkty można uzyskać przy zakupie kaw o zbliżonej cenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.