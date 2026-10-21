Od czwartku wielka wyprzedaż w Biedronce. Piękne wyposażenie kuchni już od 12,99 zł. Klienci mogą ruszyć po nową kolekcję
Biedronka przygotowała nową ofertę, która może przyciągnąć klientów planujących odświeżenie kuchni. Od czwartku, 22 października, do sklepów trafi kolekcja emaliowanych garnków, misek i akcesoriów kuchennych w charakterystyczne niebiesko-białe wzory. Ceny zaczynają się już od 12,99 zł, a oferta obejmuje zarówno niewielkie naczynia, jak i duże garnki do gotowania dla całej rodziny.
Jesienna oferta Biedronki to propozycja dla osób, które lubią praktyczne wyposażenie kuchni, ale zwracają również uwagę na wygląd naczyń. Tym razem sieć postawiła na kolekcję marki Smukee, inspirowaną tradycyjną emaliowaną zastawą.
Dominują dwa wzory: klasyczny granat oraz biało-niebieskie motywy kwiatowe. W sprzedaży pojawią się między innymi garnki, miski, kubki, rondle i akcesoria kuchenne.
Biedronka rusza z nową ofertą. Garnki za 59,90 zł
Jednym z głównych produktów nowej kolekcji jest emaliowany garnek z pokrywką marki Smukee.
W gazetce promocyjnej jego cenę ustalono na 59,90 zł za sztukę.
Do wyboru będą dwa warianty:
- Niższy garnek o średnicy około 25 cm i pojemności 5 litrów.
- Wyższy garnek o średnicy około 20 cm i pojemności 4 litrów.
Oba modele wyposażono w pokrywki i ozdobne uchwyty. Dostępne będą w różnych wzorach.
To propozycja dla osób przygotowujących zupy, gulasze i większe porcje domowych posiłków.
Miski, kubki i mniejsze naczynia. Ceny zaczynają się od 12,99 zł
W nowej ofercie znalazły się również mniejsze produkty, które mogą uzupełnić wyposażenie kuchni.
Emaliowane miski z pokrywkami będą kosztować 29,99 zł za zestaw trzech sztuk. W zależności od wariantu ich pojemności wynoszą około 300, 600 i 900 ml albo 360, 600 i 900 ml.
Za 12,99 zł będzie można kupić emaliowany kubek z pokrywką o pojemności około 450 ml.
Biedronka przygotowała także naczynia emaliowane za 29,99 zł za sztukę. Wśród dostępnych produktów znajdą się między innymi niewielkie rondle, kubki i patelnie.
Wszystkie utrzymane są w podobnej stylistyce, dzięki czemu można stworzyć dopasowany komplet.
Akcesoria kuchenne za 19,99 zł. Nowa kolekcja w dwóch wzorach
Ofertę uzupełniają akcesoria kuchenne kosztujące 19,99 zł za sztukę lub zestaw, w zależności od wybranego produktu.
Na zdjęciach z gazetki widać między innymi deski kuchenne, nożyczki, przybory do gotowania oraz tekstylia kuchenne.
W kolekcji pojawiają się niebiesko-białe wzory kwiatowe, a także warianty z jasnym marmurkowym motywem.
To rozwiązanie dla osób, które chcą odświeżyć wygląd kuchni bez konieczności kupowania całego nowego wyposażenia.
Nowości od 22 października. Oferta potrwa niemal dwa tygodnie
Nowa kolekcja Smukee będzie dostępna w Biedronce od czwartku, 22 października, do środy, 4 listopada 2026 roku.
Część produktów oznaczono w gazetce jako supercenę. Sieć zastrzega również, że wybrane artykuły mogą być dostępne tylko w niektórych sklepach.
Osoby zainteresowane konkretnym wzorem lub rozmiarem powinny sprawdzić dostępność produktów w swojej placówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.