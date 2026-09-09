Action przecenił perełkę na jesień. Ma aż 3 metry i kosztuje mniej niż 70 zł
Action wystawił produkt, który idealnie trafia w początek chłodniejszego sezonu. Ogromny pled Studio Home ma aż 300 na 280 cm, czyli jest znacznie większy od standardowego koca. W ramach nowej Promocji Tygodnia jego cena spadła do 69,95 zł. Oferta obowiązuje tylko do 15 września.
Jesień zbliża się coraz większymi krokami, a sieci handlowe zaczynają zmieniać asortyment na typowo jesienny. Na półkach pojawiają się koce, narzuty, świece, ciepłe tekstylia i wyposażenie domu.
W Action szczególnie wyróżnia się jeden produkt. Nie ze względu na skomplikowane funkcje czy znane logo, ale przede wszystkim z powodu gigantycznego rozmiaru.
Pled XXL Studio Home ma aż 3 metry długości i 2,8 metra szerokości.
Gigantyczny pled w Action za 69,95 zł
Produkt znalazł się w obowiązującej od 9 do 15 września Promocji Tygodnia.
Regularna, a dokładniej najniższa cena z 30 dni przed obniżką wskazana przez Action wynosi 79,95 zł. Teraz za pled trzeba zapłacić 69,95 zł.
To obniżka o 10 zł, czyli według oznaczenia sieci o 12 proc.
Action przelicza cenę również na powierzchnię. Wynosi ona 8,33 zł za metr kwadratowy.
I właśnie powierzchnia jest tutaj najciekawsza.
300 na 280 cm. Pod jednym kocem zmieści się cała rodzina
Wymiary produktu wynoszą dokładnie 300 × 280 cm.
Dla porównania popularne pledy dostępne w sklepach często mają około 130 × 160, 150 × 200 czy 200 × 220 cm.
Ten jest znacznie większy.
Jego całkowita powierzchnia wynosi aż:
3 m × 2,8 m = 8,4 m².
To ponad osiem metrów kwadratowych materiału.
Sam Action przedstawia go jako koc rodzinny i wskazuje, że może sprawdzić się podczas wspólnego wieczoru filmowego. Przy takich wymiarach bez problemu można wykorzystać go również jako dużą narzutę.
Jest większy od wielu narzut na łóżko
Dopiero porównanie pokazuje, jak duży jest ten produkt.
W tej samej marce Studio Home Action sprzedaje obecnie również pled XL o wymiarach 200 × 220 cm. Ma on powierzchnię 4,4 m².
Wersja XXL ma 8,4 m².
Oznacza to, że powierzchnia materiału w promocyjnym modelu jest prawie dwukrotnie większa niż w pledzie XL.
W ofercie sieci znajduje się także aksamitna narzuta o wymiarach 220 × 240 cm. Ona również jest wyraźnie mniejsza od przecenionego modelu XXL.
Miękka flanela i dwa jesienne kolory
Rozmiar nie jest jedynym elementem, na który Action zwraca uwagę.
Według informacji sieci pled wykonany jest z wyjątkowo miękkiej i ciepłej flaneli.
Materiał stanowi w 100 proc. poliester pochodzący z recyklingu.
W polskiej ofercie produkt prezentowany jest w różnych wariantach kolorystycznych, a w specyfikacji Action wskazuje brązowy i szary.
To neutralne kolory, które łatwo dopasować zarówno do salonu, jak i sypialni.
Można wrzucić go do pralki
Przy tak dużym kocu ważna jest również możliwość czyszczenia.
Producent przewiduje pranie w pralce w temperaturze do 30 stopni Celsjusza.
Pledu nie należy natomiast prasować ani suszyć w suszarce bębnowej.
Przy wymiarach 300 × 280 cm przed praniem warto też sprawdzić maksymalny wsad własnej pralki – po nasiąknięciu wodą tak duża ilość materiału może być ciężka.
Action mocno wchodzi w jesienne tekstylia
Pled XXL nie jest jedynym jesiennym produktem, który pojawił się obecnie w ofercie sieci.
Action ma całą kategorię koców i pledów. Można w niej znaleźć m.in. pledy 140 × 180 cm, modele 150 × 200 cm, pled XL Studio Home 200 × 220 cm, a także narzuty.
Sieć promuje obecnie także jesienne urządzanie wnętrz – obok koców pojawiają się świece, poduszki, oświetlenie i inne dodatki.
To pokazuje, że sklepy zaczęły już przechodzić z oferty letniej na produkty przeznaczone na chłodniejszą część roku.
W tej samej promocji jest ponad 100 produktów
Pled jest tylko jednym z produktów objętych aktualną akcją.
Promocja Tygodnia obowiązująca od 9 do 15 września obejmuje obecnie 115 produktów.
Wśród nich znajdują się m.in. artykuły wyposażenia domu, ubrania i obuwie, kosmetyki oraz produkty codziennego użytku.
W tej samej akcji znalazły się m.in. ciepłe buty do kostki za 29,95 zł, mata łazienkowa za 24,95 zł czy suszarka do butów za 74,95 zł.
Cena obowiązuje do 15 września
Promocyjna cena ogromnego pledu Studio Home wynosi 69,95 zł i według aktualnej oferty Action obowiązuje od 9 do 15 września.
Najniższa cena produktu w ciągu 30 dni przed obniżką wynosiła 79,95 zł.
Najmocniejszym argumentem pozostaje jednak rozmiar: 300 × 280 cm, czyli aż 8,4 m² materiału.
To produkt, którym można przykryć dużą część łóżka lub kanapy, a podczas jesiennego wieczoru zmieścić pod nim więcej niż jedną osobę.
Przy cenie poniżej 70 zł może więc zwrócić uwagę klientów szukających jesiennych tekstyliów bez wydawania kilkuset złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.