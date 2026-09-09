Koniec ze swobodnymi wypłatami gotówki z bankomatów. Nowy limit już obowiązuje. Takiej kwoty nie wypłacisz
Klienci korzystający z bankomatów Euronet muszą uważać na istotne ograniczenie. Przy wypłacie pieniędzy BLIKIEM jednorazowo można otrzymać maksymalnie 200 zł. Wcześniej limit wynosił 800 zł, został więc zmniejszony aż o 75 procent. Ograniczenie obowiązuje w całej Polsce i – jak informuje operator – pozostaje w mocy do odwołania. Nie oznacza jednak, że Polacy mogą wypłacać z bankomatów najwyżej 200 zł. Zasada dotyczy konkretnej sieci i konkretnego sposobu wypłaty.
Zmiana weszła w życie 19 lutego 2026 roku, ale wciąż może zaskakiwać osoby, które rzadko korzystają z bankomatów.
Euronet Polska zdecydował o wprowadzeniu maksymalnego limitu 200 zł dla pojedynczej wypłaty realizowanej kodem BLIK.
To ogromna różnica w stosunku do wcześniejszych zasad.
Przed zmianą użytkownik mógł podczas pojedynczej operacji wypłacić BLIKIEM do 800 zł. Obniżenie limitu do 200 zł oznacza więc redukcję maksymalnej jednorazowej kwoty o 600 zł, czyli 75 procent.
Chcesz wypłacić 500 zł? Jedna operacja nie wystarczy
W praktyce ograniczenie jest najbardziej odczuwalne przy wypłacaniu większych kwot.
Jeżeli ktoś chce pobrać BLIKIEM 500 zł z własnego bankomatu Euronet, nie zrobi tego podczas jednej operacji.
Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty wynosi 200 zł.
Przy 600 zł potrzebne byłyby więc trzy wypłaty po 200 zł.
Przy 800 zł – cztery.
A przy 1000 zł byłoby to już pięć oddzielnych operacji, o ile na ich wykonanie pozwalają pozostałe limity i zasady obowiązujące użytkownika.
To właśnie dlatego decyzja Euronetu wywołała sprzeciw operatora BLIKA.
BLIK skrytykował zmianę
Polski Standard Płatności, czyli operator systemu BLIK, po ogłoszeniu decyzji Euronetu wydał własne stanowisko.
Spółka podkreśliła, że obniżenie maksymalnej kwoty pojedynczej wypłaty z 800 do 200 zł jest autonomiczną decyzją Euronet Polska.
Operator BLIKA ocenił również, że takie ograniczenie zmniejsza komfort korzystania z bankomatów.
Jednocześnie uspokajał użytkowników, że limit Euronetu nie oznacza wprowadzenia podobnej zasady we wszystkich bankomatach w Polsce.
Limit 200 zł nie obowiązuje we wszystkich bankomatach
To najważniejsze rozróżnienie.
Nie istnieje ogólnopolski limit 200 zł dla wypłat BLIKIEM.
Ograniczenie wprowadził Euronet Polska i dotyczy ono wypłat kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do tej sieci.
Według Polskiego Standardu Płatności użytkownicy BLIKA nadal mają dostęp do ponad 13 tysięcy bankomatów w Polsce, w których wypłaty odbywają się na innych zasadach.
Ponad 8 tysięcy z nich stanowią urządzenia należące do własnych sieci banków.
Na liście wskazywanej przez operatora BLIKA znajdują się m.in. bankomaty:
- PKO Banku Polskiego,
- Banku Pekao,
- ING,
- mBanku,
- Santander Bank Polska,
- Banku Millennium,
- BNP Paribas,
- SGB,
- Grupy BPS,
a także urządzenia Planet Cash.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny wyjątek
Samo logo Euronetu związane z obsługą urządzenia nie zawsze oznacza, że limit musi mieć zastosowanie.
Euronet wyjaśnia, że ograniczenie nie obejmuje urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet, które są oznaczone logo danego banku.
Dlatego przed wypłatą większej kwoty warto zwrócić uwagę na to, z jakiego urządzenia rzeczywiście korzystamy.
Wypłata kartą? Tego ograniczenia nie dotyczy
Równie ważny jest sposób wypłacania pieniędzy.
Limit 200 zł został wprowadzony dla pojedynczych wypłat realizowanych kodem BLIK.
Nie jest to zatem ogólny limit wypłaty gotówki z bankomatu.
Euronet zaznacza, że pozostałe zasady dotyczące wypłat i wpłat realizowanych BLIKIEM pozostają bez zmian.
Nie należy więc interpretować tej decyzji jako zakazu wypłacania z bankomatu kwot przekraczających 200 zł.
Dlaczego Euronet wprowadził tak niski limit?
Operator tłumaczy decyzję ekonomią.
Euronet twierdzi, że stawki otrzymywane za obsługę wypłat BLIKIEM nie pokrywają rzeczywistych kosztów świadczenia tej usługi.
Według spółki transakcje gotówkowe realizowane są przez operatorów bankomatów przy stawkach około dwukrotnie niższych od kosztów, jakie ponoszą oni w związku z obsługą usługi.
Firma uznała więc ograniczenie pojedynczej wypłaty za sposób na zmniejszenie generowanych strat.
Euronet jednocześnie deklarował gotowość do dalszych rozmów z uczestnikami rynku i regulatorami.
Polacy bardzo często wypłacają pieniądze BLIKIEM
Skala sprawy jest duża.
Według danych Polskiego Standardu Płatności tylko w 2025 roku Polacy wykonali w bankomatach 79 milionów operacji BLIKIEM.
Stanowiły one 2,7 proc. wszystkich transakcji wykonanych BLIKIEM w ciągu roku.
Wypłata bez użycia fizycznej karty stała się więc dla milionów użytkowników zwykłą codzienną czynnością.
Dlatego zmniejszenie limitu z 800 do 200 zł w jednej z największych sieci bankomatowych może być zauważalne dla klientów.
To nie jest koniec gotówki. Ale w 2027 roku pojawi się zupełnie inny limit
Wokół ograniczenia Euronetu pojawia się jeszcze jeden temat – unijne przepisy dotyczące gotówki.
Nie należy jednak łączyć obu spraw.
Limit 200 zł w bankomatach Euronet jest decyzją operatora i dotyczy wypłat BLIKIEM.
Natomiast od 10 lipca 2027 roku zastosowanie znajdą nowe unijne regulacje przeciwdziałające praniu pieniędzy.
W całej Unii Europejskiej wprowadzony zostanie maksymalny limit dużych płatności gotówkowych za towary i usługi wynoszący 10 tys. euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
Państwa członkowskie będą mogły stosować niższe limity.
To jednak limit dotyczący określonych płatności gotówką, a nie maksymalnej kwoty pieniędzy, którą obywatel może posiadać na koncie czy wypłacić ze swojego banku.
Limit obowiązuje do odwołania
Dla klientów najważniejsze są więc cztery informacje.
200 zł – tyle maksymalnie wynosi pojedyncza wypłata BLIKIEM w objętych zmianą urządzeniach Euronet.
800 zł – taki był wcześniejszy maksymalny limit pojedynczej wypłaty.
75 proc. – o tyle został zmniejszony.
Do odwołania – taki termin obowiązywania ograniczenia wskazał Euronet.
Jeżeli więc bankomat Euronet odrzuci próbę jednorazowej wypłaty BLIKIEM większej niż 200 zł, nie musi to oznaczać problemu z kontem, aplikacją bankową ani samym BLIKIEM.
To zasada wprowadzona przez operatora konkretnej sieci bankomatów.
Jednocześnie klienci nadal mogą korzystać z tysięcy innych urządzeń, w których limit Euronetu nie obowiązuje.
Źródła: Euronet Polska, Polski Standard Płatności/BLIK, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.