W czwartek ruszą do Biedronki. Sieć wystawia trzy nowe kolekcje, a ceny zaczynają się od 9,99 zł
Czwartek 10 września może być jednym z tych dni, kiedy łowcy okazji od rana będą zaglądać do Biedronki. Sieć przygotowała jednocześnie trzy nowe oferty artykułów przemysłowych. W sklepach pojawią się produkty do kuchni, rzeczy dla dzieci oraz akcesoria remontowe i ogrodowe. Ceny zaczynają się już od 9,99 zł, ale największą uwagę może przyciągnąć frytownica beztłuszczowa Hoffen za 99 zł.
Biedronka potwierdza na swojej oficjalnej stronie, że 10 września wystartują jednocześnie trzy nowe kolekcje „Okazji tygodnia”. Wszystkie mają obowiązywać do 23 września 2026 roku.
Przejrzeliśmy produkty, które sieć przygotowała na czwartek. Rozpiętość cen jest ogromna – od drobnych akcesoriów za mniej niż 10 zł aż po większe wyposażenie kuchni.
Frytownica beztłuszczowa za 99 zł. To może być hit czwartku
Najmocniejszą pozycją nowej dostawy wydaje się frytownica beztłuszczowa Hoffen za 99 zł.
Urządzenia typu air fryer stały się w ostatnich latach jednym z najpopularniejszych małych sprzętów AGD. Pozwalają przygotowywać m.in. frytki, mięso i warzywa przy wykorzystaniu gorącego powietrza.
Właśnie dlatego cena wynosząca mniej niż 100 zł może zwrócić uwagę klientów.
To jednak niejedyny sprzęt AGD, który Biedronka wystawi w czwartek.
Opiekacz za 29,99 zł
Drugą bardzo mocną cenowo pozycją jest opiekacz do kanapek Hoffen za 29,99 zł.
W tej samej kolekcji znajdziemy również:
- wagę kuchenną Hoffen – 19,99 zł,
- butelkę lub pojemnik na lunch – 14,99 zł,
- czajnik z gwizdkiem – 39,99 zł,
- naczynia żeliwne MG Home – od 69,90 zł,
- naczynia żeliwne z pokrywkami MG Home – 119 zł,
- zestaw 10 garnków MG Home – 149 zł.
Jest też produkt, którego cena może zaskoczyć.
Komplet sztućców kosztuje zaledwie 5,99 zł.
To oznacza, że w części kuchennej najtańsze produkty nowej dostawy kosztują nawet mniej niż 10 zł.
Druga wielka dostawa jest dla dzieci
Równocześnie 10 września wystartuje zupełnie inna kolekcja.
Biedronka przygotowała dużą ofertę dla dzieci, łącząc zabawki, ubrania, tekstylia oraz produkty z licencjonowanymi motywami.
Jednymi z najtańszych pozycji będą 5-paki skarpet dziecięcych z licencją za 14,95 zł.
Za 24,95 zł będzie można kupić 5-pak dziecięcych majtek z licencją.
Pluszaki, klocki i slime
Znacznie ciekawiej robi się jednak w części zabawkowej.
W czwartek na półkach mają pojawić się m.in.:
- pluszowe breloczki – 24,99 zł,
- pluszaki – 24,99 zł,
- breloczki – 24,99 zł,
- klocki EleFun – od 29,99 zł,
- większe zestawy klocków EleFun – 49,99 zł,
- zestaw do tworzenia slime’a – 59,99 zł,
- pluszowa figurka niespodzianka – 69,90 zł.
Dostępne będą także pluszaki z magnesem za 24,99 zł.
To właśnie zabawki i produkty licencjonowane mogą być drugą – obok taniego AGD – kategorią, która najmocniej przyciągnie klientów.
Piżamy, buty i pościel
Biedronka przygotowała również sporą grupę produktów dziecięcych przeznaczonych do codziennego użytku.
Piżama dziecięca z licencją będzie kosztowała 27,99 zł, natomiast jednoczęściowa piżama z kapturem – 49,99 zł.
Buty dziecięce z licencjonowanymi motywami wyceniono na 44,99 zł za parę.
Do tego dochodzą rzeczy do dziecięcego pokoju:
- prześcieradło bawełniane z licencją – 29,99 zł,
- poduszka dekoracyjna – 29,99 zł,
- koc z licencją – 39,99 zł,
- komplet pościeli bawełnianej z licencją – 79,90 zł.
W praktyce jedna z trzech nowych kolekcji jest więc niemal kompletną dostawą produktów dziecięcych – od skarpet i bielizny przez ubrania i buty aż po zabawki oraz wyposażenie pokoju.
Trzecia kolekcja dla właścicieli domów i działek
Trzecia oferta, która pojawi się 10 września, skierowana jest przede wszystkim do osób wykonujących jesienne prace w domu i ogrodzie.
I właśnie tutaj znajduje się najniższa cena spośród trzech sprawdzonych przez nas nowych ofert.
Akcesoria do prac remontowych i ogrodowych będą dostępne w kilku grupach cenowych:
9,99 zł, 19,99 zł oraz 29,99 zł za sztukę lub zestaw.
Do sprzedaży trafi również siekiera Niteo za 34,99 zł.
Plandeki ochronne będą kosztowały 24,99 zł za sztukę lub zestaw, w zależności od wariantu.
Termin nie jest przypadkowy. Wrzesień to okres jesiennych porządków w ogrodach i na działkach oraz przygotowywania posesji przed chłodniejszą częścią roku.
Jeszcze jedna markowa kolekcja. Pierre Cardin w Biedronce
To jednak nie wszystko, co 10 września może przyciągnąć klientów do sklepów.
Wśród zapowiadanych na ten termin produktów znalazły się również akcesoria marki Pierre Cardin.
Najbardziej efektowną pozycją są damskie torebki w kilku wariantach, wycenione na 99 zł za sztukę.
Do wyboru mają być m.in. modele czarne, szare oraz ciemnobordowe. Szczególnie ten ostatni kolor wpisuje się w jesienną ofertę.
Znacznie taniej kupimy drobniejsze produkty tej marki.
Trzypak męskich skarpet Pierre Cardin ma kosztować 15,99 zł, natomiast dwupak bokserek – 34,99 zł.
Oznacza to, że 10 września w Biedronce spotkają się właściwie cztery bardzo różne grupy zakupowe: osoby polujące na tanie AGD, rodzice, właściciele domów i ogrodów oraz klienci zainteresowani markowymi dodatkami.
Trzy kolekcje wystartują tego samego dnia
Oficjalna strona Biedronki pokazuje obecnie trzy nowe sekcje „Okazji tygodnia” oznaczone datą 10.09–23.09.2026.
Są to kolekcje:
„Dla dzieci”, „Do kuchni” oraz „Do ogrodu”.
W każdej z nich znajduje się kilkanaście lub kilka różnych produktów i wariantów.
Najniższa znaleziona przez nas cena to 5,99 zł za komplet sztućców, natomiast akcesoria remontowo-ogrodowe zaczynają się od 9,99 zł. Produkty dziecięce startują od 14,95 zł.
Co może zniknąć najszybciej?
Największy potencjał zakupowy mają naszym zdaniem trzy grupy produktów.
Pierwsza to frytownica beztłuszczowa Hoffen za 99 zł. Druga – tanie produkty licencjonowane dla dzieci, zwłaszcza tekstylia, pluszaki i klocki. Trzecia – produkty Pierre Cardin, w szczególności torebki za 99 zł.
Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy. Artykuły przemysłowe w dyskontach są ofertą rotacyjną, a dostępność poszczególnych produktów może różnić się między placówkami. Sama Biedronka umożliwia na stronie wybór konkretnego sklepu w celu sprawdzenia jego aktualnej oferty.
Dlatego osoby polujące na konkretny model, rozmiar lub wzór powinny brać pod uwagę, że nie każdy wariant musi być dostępny w każdym sklepie przez cały okres akcji.
Start już w czwartek
Nowa oferta rusza w czwartek 10 września i według zapowiedzi Biedronki będzie obowiązywać do 23 września 2026 roku.
Tym razem trudno wskazać jedną grupę klientów, do której skierowana jest dostawa. Sieć jednego dnia wystawia produkty dla dzieci, zabawki, małe AGD, wyposażenie kuchni oraz artykuły do domu i ogrodu.
A ceny rzeczywiście zaczynają się bardzo nisko: 5,99 zł za komplet sztućców, 9,99 zł za wybrane akcesoria remontowe i ogrodowe, 14,95 zł za pięciopak dziecięcych skarpet oraz 14,99 zł za butelkę lub pojemnik na lunch.
Największym magnesem może jednak okazać się sprzęt, którego cena zatrzymuje się dokładnie złotówkę poniżej psychologicznej granicy 100 zł – frytownica beztłuszczowa Hoffen za 99 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.