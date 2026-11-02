Afera o TK trafiła do prokuratury. Wpłynęło już kilka zawiadomień
Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło kilka zawiadomień związanych z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Informację potwierdził rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Z dostępnych informacji wynika, że zawiadomienia pochodzą od obu stron politycznego sporu, ale na razie nie ujawniono ich dokładnej treści.
To kolejny etap konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który w ostatnich dniach przeniósł się z poziomu sporów prawnych i politycznych także na grunt postępowań prowadzonych przez organy ścigania.
Prokuratura potwierdza kilka zawiadomień
Pierwsze nieoficjalne informacje o wpływających zawiadomieniach podało Radio Eska.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał, że do jednostki wpłynęło już kilka zawiadomień dotyczących wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym.
Na tym etapie prokuratura nie podała jednak, ilu dokładnie zawiadomień dotyczy sprawa ani jakie czyny zostały w nich wskazane.
Zawiadomienia mają pochodzić z obu stron konfliktu
Według informacji przekazanych przez Interię zawiadomienia mają pochodzić od obu stron trwającego sporu politycznego.
To istotne, ponieważ w ostatnich dniach każda ze stron formułowała bardzo poważne zarzuty wobec swoich przeciwników.
Bogdan Święczkowski kwestionował legalność działań Anny Korwin-Piotrowskiej i osób znajdujących się w budynku TK.
Z kolei przedstawiciele drugiej strony sporu wskazywali na własne argumenty dotyczące funkcjonowania Trybunału i podejmowanych tam decyzji.
Same polityczne oskarżenia nie przesądzają jednak o odpowiedzialności karnej.
Kancelaria Prezydenta zapowiadała własne zawiadomienia
Jeszcze wcześniej rzecznik prezydenta zapowiadał działania prawne po wydarzeniach związanych z wejściem Karola Nawrockiego do siedziby TK.
Kancelaria Prezydenta informowała o zamiarze skierowania zawiadomień do prokuratury w związku z przebiegiem nocnych wydarzeń przy wejściu do budynku.
Strona prezydencka twierdziła, że doszło do naruszenia nietykalności prezydenta. Była to jednak ocena przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, a strony sporu przedstawiały różne wersje tego zdarzenia.
Wokół TK już wcześniej toczyły się postępowania
Obecne zawiadomienia nie są pierwszym przypadkiem zainteresowania prokuratury wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.
W październiku Prokuratura Krajowa prowadziła czynności dotyczące m.in. niedopuszczania części sędziów do wykonywania obowiązków.
W ramach tego postępowania zabezpieczano dokumenty i nagrania z monitoringu w siedzibie TK.
W odrębnej sprawie przedstawiono też zarzuty związane z niedopuszczaniem sędziów do orzekania i poruszania się po budynku Trybunału.
Co dalej z nowymi zawiadomieniami?
Samo złożenie zawiadomienia nie oznacza automatycznie wszczęcia śledztwa ani postawienia komukolwiek zarzutów.
Prokuratura musi najpierw ocenić treść każdego pisma i ustalić, czy przedstawione informacje uzasadniają rozpoczęcie postępowania.
Może też zdecydować o przeprowadzeniu czynności sprawdzających.
Na razie nie wiadomo, czy nowe zawiadomienia zostaną połączone w jedno postępowanie, czy będą analizowane oddzielnie.
Nie ujawniono również, kogo konkretnie dotyczą.
Spór wokół TK przenosi się do prokuratury
Potwierdzenie wpływu kilku zawiadomień oznacza, że konflikt wokół Trybunału zaczyna mieć kolejny wymiar.
Dotychczas spór koncentrował się przede wszystkim na tym, kto ma prawo kierować Trybunałem, jakie decyzje są skuteczne oraz kto może wejść do budynku i wykonywać obowiązki.
Teraz część tych wydarzeń będzie analizowana także przez prokuraturę.
Na tym etapie wiadomo jedynie, że wpłynęło kilka zawiadomień i że pochodzą one od obu stron sporu. Prokuratura nie podała jeszcze szczegółów dotyczących osób, czynów ani ewentualnych dalszych decyzji procesowych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.