Rząd zatwierdził plan ewakuacji. Przy wyjeździe z miasta zadziała zasada 72 godzin. Szczegóły są tajne
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził 3 lipca 2026 roku nowy Krajowy Plan Ewakuacji, który po raz pierwszy spina wszystkie wojewódzkie procedury przemieszczania ludności w jeden centralny system koordynowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego. Dokument wprowadza sztywne reguły pierwszeństwa w transporcie zbiorowym, odgórny limit zabieranego bagażu oraz podział dróg wyjazdowych, jednak dokładne lokalizacje punktów docelowych zostały objęte klauzulą niejawności i zostaną ujawnione mieszkańcom dopiero w momencie ogłoszenia alarmu.
Tajny załącznik w MSWiA i interpelacja nr 18524. Co dokładnie zmienia decyzja z 3 lipca 2026 roku?
Oficjalne potwierdzenie przyjęcia strategicznego dokumentu znalazło się w odpowiedzi MSWiA na interpelację poselską nr 18524. Przyjęty system stanowi bezpośrednie wykonanie przepisów ustawy z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, na której realizację budżet państwa przeznacza co najmniej 0,3 proc. PKB rocznie. Dla aglomeracji warszawskiej, w której w godzinach szczytu przebywa jednocześnie nawet 2 500 000 ludzi, wdrożenie planu oznacza ścisłą reglamentację miejsc w autobusach i pociągach, ograniczenie ekwipunku do zapasów na 72 godziny oraz wyłączenie części kluczowych tras dla prywatnych samochodów.
Przygotowanie ogólnopolskiej procedury ewakuacyjnej spoczywało na Dyrektorze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który opracował dokument we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na bazie 16 wojewódzkich planów ewakuacji. Zatwierdzenie planu przez szefa MSWiA w dniu 3 lipca 2026 roku zamyka proces budowania tzw. kaskadowego systemu zarządzania kryzysowego. Dotychczas samorządy dysponowały lokalnymi procedurami, które często kończyły się na granicy danego powiatu lub województwa. Nowy dokument reguluje masowe przemieszczanie setek tysięcy obywateli pomiędzy różnymi regionami kraju, gdy skala zagrożenia przekracza możliwości jednego wojewody.
Sama informacja o podpisaniu dokumentu jest jawna i padła w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18524, jednak pełna treść Krajowego Planu Ewakuacji oraz wszystkich 16 planów wojewódzkich została objęta klauzulą niejawności. MSWiA utajniło szczegółowe mapy, wykazy tras przelotowych, listę mostów o znaczeniu obronnym, lokalizacje rezerwowych magazynów żywności oraz adresy szkół i hal sportowych wyznaczonych na punkty przyjęcia. Resort tłumaczy tę decyzję względami bezpieczeństwa państwa i ochrony infrastruktury krytycznej – publiczne ujawnienie tych danych mogłoby ułatwić działania dywersyjne lub wywołać paraliż komunikacyjny jeszcze przed formalnym wydaniem rozkazu o relokacji. Mieszkańcy konkretnych dzielnic poznają przypisane im punkty zbiórki oraz kierunki wyjazdu wyłącznie poprzez oficjalne komunikaty nadawane w chwili wystąpienia realnego niebezpieczeństwa.
Zgodnie z przepisami plany krajowe i wojewódzkie są zatwierdzane na okres 3 lat, czyli obecna wersja wyznacza ramy działania do 2029 roku. Prawo nakłada jednak na urzędników obowiązek ich natychmiastowej aktualizacji w każdym momencie, gdy zmienia się infrastruktura. Zamknięcie jednego mostu do remontu, rozbudowa linii kolejowej czy wyłączenie z użytkowania dużego obiektu użyteczności publicznej wymusza korektę tras ewakuacyjnych w trybie ciągłym.
|Poziom zarządzania
|Odpowiedzialny organ
|Kluczowe zadania w systemie ewakuacji
|Gmina i miasto (np. Warszawa)
|Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta
|Wyznaczenie lokalnych punktów ewidencyjno-załadowczych, spis osób niesamodzielnych, zabezpieczenie taboru miejskiego (autobusy, tramwaje, metro) i przekazanie danych wojewodzie.
|Województwo (16 regionów)
|Wojewoda oraz wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego
|Stworzenie wojewódzkiego planu ewakuacji, koordynacja transportu kolejowego i drogowego między powiatami, wskazanie miejsc zakwaterowania dla ludności z sąsiednich miast.
|Poziom operacyjny – krajowy
|Dyrektor RCB oraz Szef Sztabu Generalnego WP
|Zespolenie 16 planów wojewódzkich w jeden system, podział dróg pomiędzy ruch cywilny a kolumny Wojska Polskiego, koordynacja relokacji międzywojewódzkiej.
|Nadzór i zatwierdzenie
|Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
|Zatwierdzenie Krajowego Planu Ewakuacji (obecny podpisany 3 lipca 2026 roku) oraz uruchomienie rezerw państwowych i sił policyjnych.
3 stopnie ewakuacji w polskich przepisach. Kiedy do akcji wkracza wojsko?
Samo istnienie zatwierdzonego planu w szafach pancernych MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie oznacza ogłoszenia mobilizacji ani przymusowego wysiedlania mieszkańców. Uruchomienie procedury wymaga odrębnej decyzji administracyjnej, a polskie przepisy dzielą ewakuację na 3 odrębne stopnie w zależności od rodzaju i tempa narastania zagrożenia:
- Ewakuacja 1. stopnia: Zarządzana natychmiast po nagłym, nieprzewidzianym zdarzeniu. Dotyczy lokalnych kryzysów, takich jak rozszczelnienie cysterny z toksycznymi środkami przemysłowymi, wielkopowierzchniowy pożar, wybuch gazu, katastrofa budowlana czy odnalezienie niewybuchu z czasów drugiej wojny światowej. Polega na błyskawicznym wyprowadzeniu ludzi poza strefę bezpośredniego rażenia, zazwyczaj na odległość od kilkuset metrów do kilku kilometrów.
- Ewakuacja 2. stopnia: Planowa operacja wyprzedzająca, uruchamiana wtedy, gdy niebezpieczeństwo narasta stopniowo i można je przewidzieć z wyprzedzeniem od kilkunastu godzin do kilku dni. Typowym przykładem jest zbliżająca się fala wezbraniowa na Wiśle, ryzyko przerwania wałów przeciwpowodziowych lub długotrwała awaria sieci ciepłowniczej i energetycznej podczas silnych mrozów.
- Ewakuacja 3. stopnia: Najwyższy poziom operacji, zarządzany w przypadku podwyższenia gotowości obronnej państwa, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub wybuchu konfliktu zbrojnego. Prowadzona jest na masową skalę, obejmuje całe dzielnice lub miasta i wymaga ścisłej koordynacji z Wojskiem Polskim, aby ruch ludności cywilnej nie zablokował przemieszczania jednostek liniowych i sprzętu ciężkiego.
Wyjazd z Warszawy pod szczególnym nadzorem. 11 mostów i drogi zarezerwowane dla wojska
Największym wyzwaniem logistycznym w skali całego kraju jest aglomeracja warszawska. Według danych meldunkowych i statystycznych w stolicy mieszka na stałe ok. 1 860 000 osób, jednak po doliczeniu pracowników dojeżdżających codziennie z podwarszawskich gmin, studentów oraz cudzoziemców, w dni robocze w granicach miasta przebywa od 2 200 000 do 2 500 000 ludzi. Przemieszczenie nawet części tej populacji w krótkim czasie oznacza ogromne obciążenie dla układu komunikacyjnego podzielonego na 18 dzielnic.
Wąskim gardłem stolicy jest rzeka Wisła oraz dokładnie 11 mostów drogowych – od Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na północy po Most Południowy w ciągu trasy S2. W sytuacji ogłoszenia ewakuacji 3. stopnia kluczowe arterie wylotowe, takie jak drogi ekspresowe S2, S7, S8 oraz autostrada A2, pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony są naturalnymi korytarzami ucieczki dla mieszkańców, a z drugiej stanowią tzw. drogi o znaczeniu obronnym, wykorzystywane przez Wojsko Polskie, siły sojusznicze w ramach procedury HNS (Host Nation Support) oraz kolumny Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego.
Z tego powodu przepisy dopuszczają tzw. samoewakuację – czyli wyjazd własnym samochodem do rodziny lub domu na wsi – ale poddają ją surowej regulacji ruchu. Podczas operacji kryzysowej cywilne aplikacje nawigacyjne w smartfonach mogą pokazywać nieaktualne dane. Policja oraz Żandarmeria Wojskowa mają prawo całkowicie zamknąć wybrane wjazdy na trasy szybkiego ruchu dla aut prywatnych, rezerwując pasy wyłącznie dla kolumn autobusów miejskich oraz transportu wojskowego. Kierowca, który zignoruje polecenia patroli i spróbuje ominąć zator skrótem przez drogę techniczną, może zostać zatrzymany lub skierowany na przymusowy objazd.
120 specjalnych autobusów Solaris w Warszawie. 480 miejsc na noszach i priorytet w transporcie
Osoby nieposiadające własnego auta oraz grupy szczególnie wrażliwe mają zapewniony transport organizowany przez samorząd. Warszawa już w grudniu 2025 roku podpisała umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18 o długości 18 metrów, które zostały zaprojektowane jako pojazdy podwójnego przeznaczenia. Na co dzień obsługują regularne linie Zarządu Transportu Miejskiego, ale w sytuacji kryzysowej przekształcają się w mobilne punkty ewakuacji medycznej.
Każdy z 120 zamówionych autobusów wyposażono w fabryczne systemy mocowań pozwalające na bezpieczny montaż 4 kompletów noszy dostarczonych bezpośrednio przez producenta. Prosty rachunek pokazuje, że cała ta pula pojazdów daje miastu możliwość jednoczesnego przetransportowania 480 pacjentów leżących, którzy nie są w stanie podróżować na zwykłych fotelach. Dostawy tych specjalistycznych przegubowców rozłożono na drugą połowę 2026 roku oraz cały 2027 rok. Stanowią one uzupełnienie całej floty Miejskich Zakładów Autobusowych, liczącej ok. 1 400 autobusów, a także pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i 2 linii metra, które posłużą do szybkiego dowozu mieszkańców na dworce kolejowe.
Przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie ludności wyznaczają ścisłą kolejność wsiadania do podstawionych pojazdów. Pierwszeństwo w transporcie publicznym mają:
- Dzieci oraz kobiety w ciąży,
- Pacjenci szpitali, hospicjów oraz podopieczni całodobowych domów pomocy społecznej (DPS),
- Osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy o ograniczonej zdolności poruszania się.
Zasady nakazują służbom organizowanie przejazdów w taki sposób, aby nie rozdzielać rodzin oraz zapewnić osobom niesamodzielnym podróż w tym samym pojeździe co ich bezpośredni opiekunowie.
|Parametr ewakuacyjny
|Wartość / Liczba w przepisach i planach
|Znaczenie praktyczne dla mieszkańca
|Limit zapasów i bagażu
|72 godziny (3 doby)
|Zakaz zabierania dużych walizek i sprzętu RTV/AGD do transportu zbiorowego; plecak powinien ważyć maksymalnie 20 – 25 kg.
|Flota medyczna MZA Warszawa
|120 autobusów (480 miejsc na noszach)
|Przegubowe pojazdy Solaris Urbino 18 przystosowane do wywozu obłożnie chorych ze szpitali i mieszkań prywatnych.
|Okres ważności planu
|3 lata (z bieżącą aktualizacją)
|Plan zatwierdzony 3 lipca 2026 roku obowiązuje do 2029 roku, przy stałej korekcie o remonty dróg i mostów.
|Finansowanie systemu w Polsce
|Min. 0,3 proc. PKB rocznie
|Środki z budżetu państwa na zakup autobusów, budowę schronów, systemy alarmowe i utrzymanie rezerw w gminach.
Limit bagażu na 72 godziny i ochrona opuszczonych mieszkań. Kto pilnuje dobytku?
Jednym z najbardziej rygorystycznych punktów procedury ewakuacyjnej jest ograniczenie ilości zabieranego mienia. W autobusach, pociągach ewakuacyjnych i na punktach zbiórki obowiązuje zasada 72 godzin. Oznacza to, że każdy mieszkaniec może zabrać ze sobą wyłącznie jeden podręczny bagaż zawierający rzeczy niezbędne do przetrwania przez 3 pierwsze doby poza domem (woda, żywność wysokokaloryczna, leki, dokumenty, odzież na zmianę). Waga takiego ekwipunku nie powinna przekraczać 10 – 15 proc. masy ciała, a w transporcie zorganizowanym przyjmuje się górny pułap ok. 20 – 25 kg na osobę dorosłą. Służby porządkowe mają prawo odmówić wpuszczenia do autobusu lub wagonu przedmiotów wielkogabarytowych, które zajęłyby miejsce przeznaczone dla kolejnych pasażerów.
Wielu właścicieli mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych obawia się o los pozostawionego majątku. Rozporządzenie regulujące zasady ewakuacji nakłada na władze obowiązek powołania specjalnych drużyn porządkowo-ochronnych. Po wyjeździe ludności opuszczone osiedla są patrolowane przez Policję, Straż Miejską, Żandarmerię Wojskową oraz pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Ich zadaniem jest blokowanie wjazdu osobom postronnym, zapobieganie kradzieżom i włamaniom oraz nadzór nad odłączoną infrastrukturą gazową i energetyczną. Przepisy nie gwarantują jednak postawienia funkcjonariusza pod drzwiami każdego lokalu z osobna, dlatego podstawowe zabezpieczenie drzwi, okien i zaworów spoczywa na właścicielu przed wyjściem z budynku.
W dużej aglomeracji dodatkowym utrudnieniem jest rozproszenie domowników w ciągu dnia. Gdy alarm zastaje rodziców w biurach na Woli czy Mokotowie, dziecko w szkole podstawowej, a niesamodzielnego seniora z balkonikiem w mieszkaniu na Pradze lub w Wawrze, próba zjechania się wszystkich do jednego punktu przed wyjazdem może zakończyć się utknięciem w korku. W takim scenariuszu szkoły i przedszkola realizują własne procedury ewakuacyjne pod nadzorem nauczycieli i straży miejskiej, a informację o seniorze wymagającym wyniesienia z mieszkania należy natychmiast zgłosić do dzielnicowego punktu kontaktowego lub pod numery alarmowe, podając dokładny adres, piętro oraz rodzaj schorzenia.
Jak przygotować plecak na 72 godziny i zabezpieczyć mieszkanie przed opuszczeniem strefy zagrożenia?
Zanim w telefonie pojawi się komunikat Alertu RCB lub zawyją syreny systemu ostrzegania, każde gospodarstwo domowe powinno wykonać 4 konkretne kroki opisane w rządowym Poradniku Bezpieczeństwa:
- Skompletuj plecak ewakuacyjny na 3 doby dla każdego domownika: Spakuj do jednej torby zapas leków przyjmowanych na stałe (najlepiej na 14 – 30 dni wraz z papierową listą dawkowania), minimum 3 litry wody na osobę, żywność niewymagającą gotowania (batony energetyczne, konserwy, suchary), latarkę, naładowany powerbank, małe radio na baterie do odbioru komunikatów lokalnych stacji, apteczkę, gotówkę w niskich nominałach oraz oryginały lub kopie dokumentów (dowody osobiste, akty własności mieszkań, polisy, odpisy aktów urodzenia) zabezpieczone w wodoodpornej koszulce.
- Spisz papierową listę telefonów i ustal 2 punkty spotkania rodziny: W razie przeciążenia sieci komórkowych lub rozładowania smartfona każdy członek rodziny – w tym dzieci w wieku szkolnym – musi mieć w kieszeni lub plecaku kartkę z zapisanymi numerami telefonów do bliskich. Ustalcie z góry 2 fizyczne miejsca zbiórki: pierwsze w bezpośrednim sąsiedztwie domu (np. przy konkretnym budynku szkoły), a drugie poza dzielnicą lub miastem (np. u rodziny w sąsiednim powiecie).
- Sprawdź procedurę w szkole dziecka i zgłoś osobę leżącą w urzędzie: Upewnij się u dyrekcji szkoły lub przedszkola, do którego punktu ewakuacyjnego zostanie przewiezione Twoje dziecko, jeśli ogłoszenie alarmu uniemożliwi Ci osobisty odbiór placówki w ciągu godziny. Jeżeli w Twoim mieszkaniu przebywa osoba obłożnie chora, poruszająca się na wózku lub wymagająca aparatury tlenowej, zgłoś ten fakt wcześniej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojej dzielnicy, aby adres trafił na listę priorytetowego transportu medycznego (np. z wykorzystaniem autobusów z noszami).
- Odłącz media w 3 minuty przed zamknięciem drzwi: W momencie ogłoszenia nakazu ewakuacji zakręć główny zawór gazu oraz wody w mieszkaniu lub domu, wyłącz bezpieczniki prądu w skrzynce rozdzielczej (oprócz obwodów niezbędnych, jeśli nie ma nakazu pełnego odcięcia), zamknij szczelnie wszystkie okna oraz drzwi balkonowe i zabierz klucze. Nie czekaj na spakowanie cennych mebli czy sprzętu elektronicznego – przy ewakuacji 1. i 3. stopnia o bezpieczeństwie decyduje opuśczenie strefy w pierwszym rzucie transportowym.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.