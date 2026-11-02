Biedronka rusza z promocjami do 70% od 2 listopada. Drugi produkt znacznie taniej, ale są warunki

2 listopada 2026 12:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejne obniżki na początek listopada. Od poniedziałku 2 listopada klienci mogą kupić drugą mrożoną pizzę aż 70% taniej, skorzystać z rabatu 40% na drugie opakowanie paluszków rybnych oraz odebrać trzeci produkt gratis w ramach osobnej promocji. Oferty obowiązują do soboty 7 listopada, ale różnią się zasadami naliczania rabatów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka Biedronki obejmuje zarówno produkty do przygotowania szybkiego obiadu, jak i dodatki wykorzystywane w codziennym gotowaniu.

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Wśród przecenionych artykułów znalazły się mrożone pizze, paluszki rybne, sosy i przyprawy, a także ketchup w dużych opakowaniach.

Największy procentowy rabat wynosi 70%, jednak dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.

Druga pizza aż 70% taniej. Promocja na 2 popularne marki

Od 2 do 7 listopada Biedronka prowadzi promocję na mrożone pizze Guseppe i Suprema marki Dr. Oetker.

Przy zakupie 2 produktów drugi, tańszy jest o 70% tańszy.

Oznacza to, że klient płaci pełną cenę za droższy produkt, a za tańszy jedynie 30% jego standardowej ceny.

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Przykładowo, gdy 2 pizze kosztują po 15 zł, zamiast 30 zł klient zapłaci 19,50 zł.

To przykład ilustrujący sposób naliczania rabatu, a nie cena konkretnej pizzy z gazetki.

Biedronka informuje również o możliwości dowolnego mieszania produktów objętych tą akcją. Można więc wybierać różne warianty smakowe, nie ograniczając się do 2 identycznych opakowań.

Paluszki rybne. Drugie opakowanie 40% taniej

Kolejna promocja obejmuje wszystkie paluszki rybne objęte ofertą.

W gazetce pokazano między innymi produkty marek Frosta, Fisker, Marinero i Family Fish.

Od 2 do 7 listopada przy zakupie 2 opakowań drugi, tańszy produkt jest o 40% tańszy.

Jeżeli 2 wybrane opakowania kosztują po 10 zł, łączna cena po rabacie wyniesie 16 zł zamiast 20 zł.

Także tutaj jest to przykład obliczenia, a nie cena wskazana w gazetce.

Oferta pozwala na mieszanie różnych produktów objętych promocją.

Produkty Culineo w promocji 2+1 gratis

Biedronka przygotowała również ofertę na wszystkie produkty Culineo objęte akcją.

Od 2 do 7 listopada obowiązuje promocja 2+1 gratis.

Przy zakupie 3 produktów najtańszy zostanie naliczony bez dodatkowej opłaty.

Wśród artykułów pokazanych w gazetce znajdują się między innymi:

  • sosy do makaronów,
  • przeciery pomidorowe,
  • przyprawy,
  • sól,
  • ocet,
  • gotowe dodatki do potraw.

Produkty można dowolnie mieszać w ramach promocji.

Nie trzeba więc kupować 3 identycznych opakowań. Można wybrać różne artykuły Culineo, o ile są objęte akcją.

Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Ketchup Pudliszki za 7,99 zł. Trzeba kupić 2 opakowania

Osobna oferta dotyczy ketchupu Pudliszki w opakowaniach 990 g.

W gazetce pokazano warianty łagodny i pikantny.

Od 2 do 7 listopada cena wynosi 7,99 zł za opakowanie, ale pod warunkiem zakupu 2 sztuk.

Cena regularna wskazana w materiale promocyjnym to 12,99 zł.

Oznacza to oszczędność 5 zł na każdym opakowaniu i 10 zł przy zakupie 2 sztuk.

Łącznie za 2 opakowania klient zapłaci 15,98 zł, zamiast 25,98 zł według podanej ceny regularnej.

Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk na kartę Moja Biedronka.

Nie wszystkie promocje działają tak samo

Choć oferty obowiązują w tym samym terminie, sposób naliczania rabatów jest różny.

Produkty Promocja Warunek
Pizze Guseppe i Suprema Drugi 70% taniej Zakup 2 produktów
Paluszki rybne Drugi 40% taniej Zakup 2 produktów
Produkty Culineo 2+1 gratis Zakup 3 produktów
Ketchup Pudliszki 990 g 7,99 zł za sztukę Zakup 2 opakowań z kartą lub aplikacją

W przypadku pizzy i paluszków rybnych rabat obejmuje tańszy produkt. Przy artykułach Culineo najtańszy z 3 produktów jest gratis.

Dlatego przed zakupami warto sprawdzić ceny wybranych artykułów i porównać faktyczną oszczędność.

Jak skorzystać z promocji Biedronki do 7 listopada?

Aby zapłacić mniej, należy pamiętać o kilku zasadach.

  1. Wybierz produkty objęte właściwą promocją. Pizze, paluszki rybne i artykuły Culineo należą do odrębnych akcji, więc nie można automatycznie łączyć ich w jeden zestaw promocyjny.
  2. Sprawdź liczbę wymaganych opakowań. Przy pizzy, paluszkach rybnych i ketchupie trzeba kupić co najmniej 2 produkty. Przy Culineo należy wybrać 3 artykuły, aby otrzymać najtańszy gratis.
  3. Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka tam, gdzie jest wymagana. Dotyczy to w szczególności promocji na produkty Culineo i ketchup Pudliszki.
  4. Sprawdź ograniczenia ilościowe. Przy ketchupie obowiązuje limit 4 sztuk dziennie na kartę. Szczegóły pozostałych promocji należy zweryfikować na etykietach sklepowych lub w regulaminie.
  5. Zrób zakupy do 7 listopada. Wszystkie opisane oferty obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
  6. Skontroluj paragon. Upewnij się, że rabat został naliczony na odpowiedni produkt i zgodnie z warunkami promocji.

Nowa oferta Biedronki może zainteresować osoby szukające oszczędności na codziennych zakupach. Najwyższa obniżka wynosi 70%, ale dotyczy wyłącznie drugiego, tańszego produktu w promocji na mrożone pizze.

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