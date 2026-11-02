Biedronka rusza z promocjami do 70% od 2 listopada. Drugi produkt znacznie taniej, ale są warunki
Biedronka przygotowała kolejne obniżki na początek listopada. Od poniedziałku 2 listopada klienci mogą kupić drugą mrożoną pizzę aż 70% taniej, skorzystać z rabatu 40% na drugie opakowanie paluszków rybnych oraz odebrać trzeci produkt gratis w ramach osobnej promocji. Oferty obowiązują do soboty 7 listopada, ale różnią się zasadami naliczania rabatów.
Nowa gazetka Biedronki obejmuje zarówno produkty do przygotowania szybkiego obiadu, jak i dodatki wykorzystywane w codziennym gotowaniu.
Wśród przecenionych artykułów znalazły się mrożone pizze, paluszki rybne, sosy i przyprawy, a także ketchup w dużych opakowaniach.
Największy procentowy rabat wynosi 70%, jednak dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.
Druga pizza aż 70% taniej. Promocja na 2 popularne marki
Od 2 do 7 listopada Biedronka prowadzi promocję na mrożone pizze Guseppe i Suprema marki Dr. Oetker.
Przy zakupie 2 produktów drugi, tańszy jest o 70% tańszy.
Oznacza to, że klient płaci pełną cenę za droższy produkt, a za tańszy jedynie 30% jego standardowej ceny.
Przykładowo, gdy 2 pizze kosztują po 15 zł, zamiast 30 zł klient zapłaci 19,50 zł.
To przykład ilustrujący sposób naliczania rabatu, a nie cena konkretnej pizzy z gazetki.
Biedronka informuje również o możliwości dowolnego mieszania produktów objętych tą akcją. Można więc wybierać różne warianty smakowe, nie ograniczając się do 2 identycznych opakowań.
Paluszki rybne. Drugie opakowanie 40% taniej
Kolejna promocja obejmuje wszystkie paluszki rybne objęte ofertą.
W gazetce pokazano między innymi produkty marek Frosta, Fisker, Marinero i Family Fish.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie 2 opakowań drugi, tańszy produkt jest o 40% tańszy.
Jeżeli 2 wybrane opakowania kosztują po 10 zł, łączna cena po rabacie wyniesie 16 zł zamiast 20 zł.
Także tutaj jest to przykład obliczenia, a nie cena wskazana w gazetce.
Oferta pozwala na mieszanie różnych produktów objętych promocją.
Produkty Culineo w promocji 2+1 gratis
Biedronka przygotowała również ofertę na wszystkie produkty Culineo objęte akcją.
Od 2 do 7 listopada obowiązuje promocja 2+1 gratis.
Przy zakupie 3 produktów najtańszy zostanie naliczony bez dodatkowej opłaty.
Wśród artykułów pokazanych w gazetce znajdują się między innymi:
- sosy do makaronów,
- przeciery pomidorowe,
- przyprawy,
- sól,
- ocet,
- gotowe dodatki do potraw.
Produkty można dowolnie mieszać w ramach promocji.
Nie trzeba więc kupować 3 identycznych opakowań. Można wybrać różne artykuły Culineo, o ile są objęte akcją.
Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Ketchup Pudliszki za 7,99 zł. Trzeba kupić 2 opakowania
Osobna oferta dotyczy ketchupu Pudliszki w opakowaniach 990 g.
W gazetce pokazano warianty łagodny i pikantny.
Od 2 do 7 listopada cena wynosi 7,99 zł za opakowanie, ale pod warunkiem zakupu 2 sztuk.
Cena regularna wskazana w materiale promocyjnym to 12,99 zł.
Oznacza to oszczędność 5 zł na każdym opakowaniu i 10 zł przy zakupie 2 sztuk.
Łącznie za 2 opakowania klient zapłaci 15,98 zł, zamiast 25,98 zł według podanej ceny regularnej.
Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Nie wszystkie promocje działają tak samo
Choć oferty obowiązują w tym samym terminie, sposób naliczania rabatów jest różny.
|Produkty
|Promocja
|Warunek
|Pizze Guseppe i Suprema
|Drugi 70% taniej
|Zakup 2 produktów
|Paluszki rybne
|Drugi 40% taniej
|Zakup 2 produktów
|Produkty Culineo
|2+1 gratis
|Zakup 3 produktów
|Ketchup Pudliszki 990 g
|7,99 zł za sztukę
|Zakup 2 opakowań z kartą lub aplikacją
W przypadku pizzy i paluszków rybnych rabat obejmuje tańszy produkt. Przy artykułach Culineo najtańszy z 3 produktów jest gratis.
Dlatego przed zakupami warto sprawdzić ceny wybranych artykułów i porównać faktyczną oszczędność.
Jak skorzystać z promocji Biedronki do 7 listopada?
Aby zapłacić mniej, należy pamiętać o kilku zasadach.
- Wybierz produkty objęte właściwą promocją. Pizze, paluszki rybne i artykuły Culineo należą do odrębnych akcji, więc nie można automatycznie łączyć ich w jeden zestaw promocyjny.
- Sprawdź liczbę wymaganych opakowań. Przy pizzy, paluszkach rybnych i ketchupie trzeba kupić co najmniej 2 produkty. Przy Culineo należy wybrać 3 artykuły, aby otrzymać najtańszy gratis.
- Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka tam, gdzie jest wymagana. Dotyczy to w szczególności promocji na produkty Culineo i ketchup Pudliszki.
- Sprawdź ograniczenia ilościowe. Przy ketchupie obowiązuje limit 4 sztuk dziennie na kartę. Szczegóły pozostałych promocji należy zweryfikować na etykietach sklepowych lub w regulaminie.
- Zrób zakupy do 7 listopada. Wszystkie opisane oferty obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
- Skontroluj paragon. Upewnij się, że rabat został naliczony na odpowiedni produkt i zgodnie z warunkami promocji.
Nowa oferta Biedronki może zainteresować osoby szukające oszczędności na codziennych zakupach. Najwyższa obniżka wynosi 70%, ale dotyczy wyłącznie drugiego, tańszego produktu w promocji na mrożone pizze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.