Akcja ratunkowa, lądowanie śmigłowca LPR. Dwóch nastolatków potrąconych na przejściu dla pieszych niedaleko Warszawy

22 maja 2026 10:16 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W czwartek wieczorem na ulicy Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim samochód osobowy potrącił dwóch nastolatków. Obaj poszkodowani byli przytomni i trafili do szpitala.

Fot. Warszawa w Pigułce
Fot. Warszawa w Pigułce

Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej – dwa z PSP Nowy Dwór Mazowiecki i jeden z OSP Nowy Dwór Mazowiecki – oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ustalono, że poszkodowani mają 17 i 19 lat. W chwili zdarzenia najprawdopodobniej przechodzili przez przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 630.

Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jeden z poszkodowanych został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR, drugi karetką. Droga była zablokowana na czas akcji służb.

