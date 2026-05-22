Akcja ratunkowa, lądowanie śmigłowca LPR. Dwóch nastolatków potrąconych na przejściu dla pieszych niedaleko Warszawy
W czwartek wieczorem na ulicy Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim samochód osobowy potrącił dwóch nastolatków. Obaj poszkodowani byli przytomni i trafili do szpitala.
Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej – dwa z PSP Nowy Dwór Mazowiecki i jeden z OSP Nowy Dwór Mazowiecki – oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ustalono, że poszkodowani mają 17 i 19 lat. W chwili zdarzenia najprawdopodobniej przechodzili przez przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 630.
Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jeden z poszkodowanych został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR, drugi karetką. Droga była zablokowana na czas akcji służb.
