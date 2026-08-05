Akcja ratunkowa pod Warszawą zakończona tragicznie. Zginął 55-letni mężczyzna
Do zdarzenia doszło w Bugu w pobliżu miejscowości Kuligów w powiecie wołomińskim. 55-letni mężczyzna wszedł do wody i zniknął pod powierzchnią, o czym służby powiadomili jego znajomi.
Mazowsze ma najgorszy bilans utonięć w kraju w tym sezonie
Służby zareagowały szybko – na miejsce skierowano łódź, którą odnaleziono mężczyznę i przekazano go ratownikom medycznym. Mimo prowadzonej reanimacji poszkodowanego nie udało się uratować.
Zdarzenie w Kuligowie wpisuje się w smutną statystykę, która od wiosny systematycznie się pogarsza. Z danych mazowieckich komend policji, cytowanych przez TVP Info, wynika, że w pierwszej połowie 2026 roku to właśnie województwo mazowieckie odnotowało najwyższą liczbę utonięć spośród wszystkich regionów Polski. W skali całego kraju, według Raportu Dobowego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia do końca lipca utonęło już ponad 130 osób, a zdecydowaną większość ofiar – podobnie jak w Kuligowie – stanowią dorośli mężczyźni. Policja w komunikatach dotyczących bezpieczeństwa nad wodą wielokrotnie podkreślała, że najbardziej niebezpieczne pozostają miejsca niestrzeżone: rzeki o silnym nurcie, stare stawy i tak zwane dzikie plaże, które z brzegu wydają się spokojne, a pod powierzchnią kryją nagłe uskoki dna, silne prądy i wiry.
Bug od lat ma opinię rzeki z wyjątkowo silnymi wirami
Sam Bug wśród ratowników i mieszkańców nadbużańskich miejscowości ma ugruntowaną opinię rzeki wymagającej szczególnej ostrożności – jego nieuregulowane, dzikie koryto z ruchomym dnem sprzyja powstawaniu silnych wirów i nagłych, trudnych do przewidzenia zmian głębokości, zwłaszcza w miejscach, gdzie nurt ociera się o skarpy lub przełamuje się na piaszczystych łachach. Jak tłumaczył w rozmowie z PAP Marcin Zawadzki z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, rzeki – w odróżnieniu od jezior czy kąpielisk – mają swoje typowe, powtarzające się zagrożenia: silny nurt, zmienny charakter dna i podwodne przeszkody, których nie da się zidentyfikować bez wejścia do wody.
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