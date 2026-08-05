Tragedia nad Bugiem. Nie żyje mężczyzna. Mimo długiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować

5 sierpnia 2026 22:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 5 sierpnia, nad rzeką Bug w miejscowości Kuligów. Służby ratunkowe zostały wezwane po zgłoszeniu, że pod wodą znajduje się człowiek. Mimo długiej akcji poszukiwawczej i podjętej resuscytacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

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Poszukiwana Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Poszukiwana Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Alarm przed południem

Zgłoszenie wpłynęło o godz. 11:53. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratownicze, które rozpoczęły poszukiwania osoby znajdującej się pod wodą.

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Po blisko godzinie działań, o godz. 12:40, mężczyzna został wydobyty z rzeki.

Ratownicy walczyli o jego życie

Po wyciągnięciu poszkodowanego na brzeg ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie mężczyzna został przekazany pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.

W akcji uczestniczyło kilka służb

W działaniach ratowniczych brały udział:

  • ratownicy z OSP Ratownictwo Wodne Ślężany,
  • strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
  • ratownicy Legionowskiego WOPR.

Akcja prowadzona była zarówno na wodzie, jak i na brzegu.

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Trwa wyjaśnianie okoliczności

Na miejscu pracują służby, które będą wyjaśniały, jak doszło do tragedii. Na razie nie podano informacji dotyczących wieku mężczyzny ani okoliczności, w jakich znalazł się pod wodą.

Apel o ostrożność

To kolejna tragiczna ofiara utonięcia w tym sezonie letnim. Ratownicy przypominają, aby korzystać wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk, nie przeceniać swoich umiejętności pływackich i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Nawet spokojnie wyglądająca rzeka może być bardzo niebezpieczna ze względu na silny nurt, zmienne dno i głębokie miejsca.

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