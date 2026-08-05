Nie żyje ponad 160 osób, a to dopiero połowa wakacji. Policja publikuje codziennie tragiczne komunikaty

5 sierpnia 2026 21:49 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Każdego lata na stronie policja.pl pojawia się to samo, ponure narzędzie – interaktywna mapa Polski usiana punktami, z których każdy oznacza czyjąś śmierć na drodze. W tym roku, w ósmej już edycji akcji „Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2026”, licznik zdążył urosnąć do poziomu, który daje do myślenia nawet tym, którzy widzieli już poprzednie edycje tej mapy.

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Taśma policyjna. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Taśma policyjna. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Od początku wakacji, nie licząc ostatniej doby, na polskich drogach doszło do 133 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do kolejnych dwóch. Łącznie z 22 przypadkami, w których poszkodowany zmarł już po wypadku, w okresie do 30 dni od zdarzenia, licznik na mapie pokazuje 157 zarejestrowanych pozycji. Warto podkreślić, że mapa liczy wypadki, a nie samą liczbę ofiar – w jednym zdarzeniu może zginąć więcej niż jedna osoba, więc rzeczywista liczba zabitych bywa wyższa niż liczba wypadków.

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Rok temu tegoroczne wakacje zamknęły się bilansem 315 ofiar

Skalę tegorocznych liczb najłatwiej ocenić w zestawieniu z poprzednim sezonem. W całych wakacjach 2025 roku na polskich drogach zginęło 315 osób – o 60 mniej niż rok wcześniej, w 2024 roku, ale wciąż bardzo dużo jak na kilka letnich miesięcy. Największą grupę ofiar stanowili wtedy kierowcy samochodów osobowych – 120 spośród wszystkich zabitych. Czy tegoroczny bilans, przy obecnym tempie 135 wypadków w niespełna sześć tygodni wakacji, zamknie się wyżej czy niżej od zeszłorocznego, pokaże dopiero koniec sierpnia – dane z map z kolejnych lat pokazują, że tempo przybywania wypadków nie jest równomierne i potrafi przyspieszać w szczycie sezonu urlopowego oraz w długie weekendy.

Pojedyncze weekendy potrafią zaważyć na całym bilansie w sposób nieproporcjonalny do ich długości. Już pierwszy wakacyjny weekend tego roku, od 26 do 28 czerwca, przyniósł na Mazowszu 17 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 19 zostało rannych – w tym samym czasie policjanci zatrzymali na Mazowszu aż 31 nietrzeźwych kierowców, zanim zdążyli spowodować kolejne tragedie. Wcześniej, jeszcze przed wakacjami, równie tragiczny w skutkach bywał niejeden zwykły weekend – w połowie maja na mazowieckich drogach w ciągu dwóch dni doszło do 16 wypadków z dwiema ofiarami śmiertelnymi i 23 rannymi. Liczby te pokazują, że problem nie jest wyłącznie wakacyjny, ale to właśnie okres urlopowy, z większym natężeniem ruchu i dłuższymi trasami pokonywanymi przez zmęczonych kierowców, systematycznie go pogłębia.

20 tysięcy ekranów w kraju ma nie pozwolić zapomnieć o liczbach

Mapa nie jest wyłącznie narzędziem statystycznym umieszczonym gdzieś w zakamarkach strony policji – w tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, do akcji włączyła się firma Screen Network, która wyświetla ją na ponad 20 tys. ekranów reklamowych w całym kraju, między innymi przy głównych ciągach komunikacyjnych, na dworcach, stacjach paliw i w centrach handlowych. Zamysł jest prosty – kierowca stojący na stacji benzynowej czy czekający na pociąg ma zobaczyć nie tylko suchą liczbę, ale wizualizację pokazującą, gdzie i jak często dochodzi do tragedii, zanim sam wsiądzie za kierownicę.

Policja w komunikatach towarzyszących mapie przypomina, że za każdym punktem stoi konkretna, ludzka historia, a nie abstrakcyjna statystyka – i że przyczyną bywają rzeczy pozornie błahe: chwila brawury, zignorowanie ograniczenia prędkości, zlekceważenie własnego zmęczenia czy senności za kierownicą. Instytut Transportu Samochodowego, komentujący tegoroczną edycję akcji, ujmuje to jednym zdaniem: wakacje to czas odpoczynku, ale na drodze nie ma wakacji od ostrożności. Mapa, mimo że dosadna w przekazie, ma właśnie o tym przypominać każdego dnia aż do końca sezonu urlopowego.

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