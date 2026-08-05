Nowe wsparcie dla seniorów 65+. Rząd pokazał szczegóły bonu senioralnego
Rząd przygotowuje nowe wsparcie dla osób po 65. roku życia. Opublikowano projekt rozporządzenia dotyczącego Programu Bonu Senioralnego, który ma pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, ale zapewni dostęp do konkretnych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu państwa.
Program ma ruszać stopniowo, a na jego realizację w latach 2026-2028 przeznaczono łącznie miliard złotych.
Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce
Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że bon senioralny będzie miał formę świadczenia niepieniężnego. Oznacza to, że senior nie otrzyma pieniędzy na konto, lecz będzie mógł skorzystać z usług mających pomóc w codziennym życiu.
Wsparcie ma mieć charakter doraźny i będzie mogło być przyznawane maksymalnie na okres dwóch tygodni.
Jaką pomoc będzie można otrzymać?
Program przewiduje szeroki zakres usług dostosowanych do potrzeb seniorów. Pomoc może obejmować między innymi:
- przygotowywanie posiłków,
- pomoc w ubieraniu się,
- utrzymanie porządku w mieszkaniu,
- wsparcie przy przyjmowaniu leków,
- monitorowanie stanu zdrowia,
- pomoc w poruszaniu się,
- organizację kontaktu z lekarzami,
- wsparcie w załatwianiu spraw domowych,
- pomoc w utrzymaniu aktywności społecznej i fizycznej.
Zakres pomocy będzie ustalany indywidualnie.
O wszystkim zdecyduje gmina
Warunkiem otrzymania wsparcia będzie podpisanie umowy z gminą.
To właśnie gmina, po ocenie potrzeb seniora, określi wymiar i zakres świadczonej pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. trudności związane z poruszaniem się, codziennym funkcjonowaniem, przyjmowaniem leków czy utrzymywaniem kontaktów społecznych.
Kto będzie mógł skorzystać?
Projekt zakłada, że bon senioralny będzie dostępny dla osób, które:
- ukończyły 65 lat,
- są obywatelami Polski lub państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii,
- spełniają kryterium dochodowe.
Średni miesięczny dochód nie będzie mógł przekraczać 3410 zł.
Miliard złotych na program
Program będzie finansowany z budżetu państwa.
Na jego realizację przewidziano:
- 100 mln zł w 2026 roku,
- 400 mln zł w 2027 roku,
- 500 mln zł w 2028 roku.
Środki będą przekazywane gminom przez wojewodów w formie dotacji celowych.
Nie wszystkie gminy ruszą od razu
Program będzie wdrażany etapami.
Pierwszeństwo w otrzymaniu środków mają uzyskać gminy:
- które dotąd nie świadczyły publicznych usług opiekuńczych,
- świadczące takie usługi dla niewielkiej liczby mieszkańców,
- z prognozowanym szybkim wzrostem liczby seniorów.
Rząd podkreśla, że bon senioralny nie zastąpi obecnie funkcjonujących usług opiekuńczych, lecz ma je uzupełniać.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz ukończone 65 lat lub opiekujesz się starszym członkiem rodziny, warto śledzić dalsze informacje dotyczące programu. Po wejściu w życie rozporządzenia to gminy będą informować o zasadach ubiegania się o bon senioralny i sposobie składania wniosków. Program może ułatwić dostęp do codziennej pomocy osobom, które potrzebują wsparcia w zwykłych czynnościach, ale nie wymagają całodobowej opieki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.