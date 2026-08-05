Burze uderzają w Polskę. Front zbliża się do kolejnych regionów. Sprawdź, gdzie jest teraz najgroźniej

5 sierpnia 2026 21:42 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Po rekordowo gorącym dniu pogoda gwałtownie się zmienia. Nad Polskę wkroczył aktywny front burzowy, a kolejne komórki burzowe rozwijają się zarówno w kraju, jak i tuż za zachodnią oraz południową granicą. Synoptycy ostrzegają, że wieczór i noc mogą przynieść bardzo niebezpieczne zjawiska.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Burze już są nad Polską

Pierwsze silniejsze burze pojawiły się na Dolnym Śląsku. Wyładowania atmosferyczne odnotowano również na Pomorzu i w województwie opolskim. Jednocześnie nad Czechami oraz Niemcami rozwijają się kolejne, bardzo aktywne komórki burzowe, które przemieszczają się w kierunku Polski.

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Meteorolodzy wskazują, że z każdą godziną liczba burz będzie rosła, a najbardziej aktywna strefa ma rozciągać się od południowego zachodu aż po północno-wschodnią część kraju.

Możliwe superkomórki i bardzo silne wyładowania

Największym zagrożeniem będą liczne wyładowania atmosferyczne. Miejscami prognozowane są również:

  • ulewne opady deszczu,
  • grad,
  • porywy wiatru dochodzące nawet do 100 km/h,
  • lokalnie rozwój superkomórek burzowych.

Takie burze mogą powodować podtopienia ulic, łamanie gałęzi, uszkodzenia dachów oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej.

IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami II stopnia znaczny obszar Polski.

Alerty obowiązują dla województw:

Zobacz również:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • dolnośląskiego,

oraz części województw:

  • mazowieckiego,
  • łódzkiego,
  • podlaskiego,
  • opolskiego,
  • wielkopolskiego.

Na tych terenach prognozowane są opady deszczu od 35 do 45 mm, porywy wiatru do 100 km/h oraz lokalne opady gradu.

Ostrzeżenia I stopnia obowiązują natomiast m.in. w województwie lubuskim oraz na części Wielkopolski.

Wieczór i noc mogą być bardzo niespokojne

Prognozy wskazują, że najbardziej dynamiczna sytuacja dopiero przed nami. W godzinach wieczornych i nocnych burze mogą obejmować kolejne regiony kraju, przemieszczając się z południowego zachodu w kierunku centrum i północnego wschodu Polski.

Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas przechodzenia burz.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli mieszkasz na obszarze objętym ostrzeżeniami, zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach, unikaj parkowania samochodów pod drzewami oraz śledź bieżące komunikaty IMGW i radar burz. W czasie silnych wyładowań najlepiej pozostać w budynku i ograniczyć podróże do niezbędnego minimum.

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