Burze uderzają w Polskę. Front zbliża się do kolejnych regionów. Sprawdź, gdzie jest teraz najgroźniej
Po rekordowo gorącym dniu pogoda gwałtownie się zmienia. Nad Polskę wkroczył aktywny front burzowy, a kolejne komórki burzowe rozwijają się zarówno w kraju, jak i tuż za zachodnią oraz południową granicą. Synoptycy ostrzegają, że wieczór i noc mogą przynieść bardzo niebezpieczne zjawiska.
Burze już są nad Polską
Pierwsze silniejsze burze pojawiły się na Dolnym Śląsku. Wyładowania atmosferyczne odnotowano również na Pomorzu i w województwie opolskim. Jednocześnie nad Czechami oraz Niemcami rozwijają się kolejne, bardzo aktywne komórki burzowe, które przemieszczają się w kierunku Polski.
Meteorolodzy wskazują, że z każdą godziną liczba burz będzie rosła, a najbardziej aktywna strefa ma rozciągać się od południowego zachodu aż po północno-wschodnią część kraju.
Możliwe superkomórki i bardzo silne wyładowania
Największym zagrożeniem będą liczne wyładowania atmosferyczne. Miejscami prognozowane są również:
- ulewne opady deszczu,
- grad,
- porywy wiatru dochodzące nawet do 100 km/h,
- lokalnie rozwój superkomórek burzowych.
Takie burze mogą powodować podtopienia ulic, łamanie gałęzi, uszkodzenia dachów oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej.
IMGW wydał ostrzeżenia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami II stopnia znaczny obszar Polski.
Alerty obowiązują dla województw:
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- dolnośląskiego,
oraz części województw:
- mazowieckiego,
- łódzkiego,
- podlaskiego,
- opolskiego,
- wielkopolskiego.
Na tych terenach prognozowane są opady deszczu od 35 do 45 mm, porywy wiatru do 100 km/h oraz lokalne opady gradu.
Ostrzeżenia I stopnia obowiązują natomiast m.in. w województwie lubuskim oraz na części Wielkopolski.
Wieczór i noc mogą być bardzo niespokojne
Prognozy wskazują, że najbardziej dynamiczna sytuacja dopiero przed nami. W godzinach wieczornych i nocnych burze mogą obejmować kolejne regiony kraju, przemieszczając się z południowego zachodu w kierunku centrum i północnego wschodu Polski.
Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas przechodzenia burz.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz na obszarze objętym ostrzeżeniami, zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach, unikaj parkowania samochodów pod drzewami oraz śledź bieżące komunikaty IMGW i radar burz. W czasie silnych wyładowań najlepiej pozostać w budynku i ograniczyć podróże do niezbędnego minimum.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.