Akcja służb na moście Siekierkowskim. Osoba miała wpaść do wody
Na Moście Siekierkowskim trwa akcja służb po zgłoszeniu, że osoba wpadła do Wisły. Na razie poszukiwania nie przynoszą skutku.
Zgłoszenie do służb wpłynęło przed godziną 18. Według zgłaszającego nieznana osoba miała wpaść do rzeki.
Obecnie na miejscu znajduje się sześć zastępów straży pożarnej i łódź policji rzecznej.
Służby badają przyczyny oraz okoliczności tego zdarzenia. Na razie żadnej osoby nie znaleziono.
