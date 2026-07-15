Alarm bombowy w urzędzie na Mazowszu. Ewakuowano pracowników, na miejsce wezwano pirotechników

15 lipca 2026 17:35 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niepokojące zgłoszenie postawiło na nogi służby w miejscowości Mordy na Mazowszu. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego ewakuowano pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Budynek został zamknięty, a teren zabezpieczyła policja.

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Napis pilne obrazujący wydarzenia z ważne i z ostatniej chwili | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Alarm wywołała wiadomość elektroniczna, która trafiła do jednej z instytucji mieszczących się w tym samym budynku co urząd. W związku z potencjalnym zagrożeniem natychmiast podjęto decyzję o ewakuacji osób przebywających w obiekcie.

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Na miejscu rozpoczęli działania funkcjonariusze policji. Do sprawdzenia budynku skierowano również specjalistyczną grupę pirotechniczną. Do czasu zakończenia akcji urząd pozostawał nieczynny, a służby apelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do budynku i stosowali się do wydawanych poleceń.

Władze miasta podkreślały, że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym w okolicy urzędu.

Fałszywy alarm. Budynek został sprawdzony

Około godziny 13:30 zakończyły się działania służb. Policjanci wraz z pirotechnikami dokładnie sprawdzili cały budynek i nie znaleźli żadnych materiałów wybuchowych ani innych zagrożeń.

Po zakończeniu kontroli pracownicy mogli wrócić do swoich obowiązków. Jak się okazało, informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego była fałszywa i nie potwierdziła się.

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