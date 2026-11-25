Alarm na Lotnisku Chopina w Warszawie. Problemy zgłosił samolot ze 190 pasażerami na pokładzie
Ogromna mobilizacja służb ratunkowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Warszawa w Pigułce, kapitan samolotu lecącego z Teneryfy zgłosił podejrzenie problemów z podwoziem. Na pokładzie maszyny znajdowało się około 190 pasażerów. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego.
Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Warszawę w Pigułce wynika, że w związku ze zgłoszeniem kapitana maszyny zmobilizowano około 15 zastępów straży pożarnej. Na lotnisko skierowano również liczne karetki pogotowia ratunkowego.
Służby przygotowywały się na ewentualność awaryjnego lądowania samolotu pasażerskiego, na którego pokładzie znajdowało się około 190 osób.
Samolot z Teneryfy na pasie startowym. Inne maszyny krążą nad Warszawą
Według pojawiających się doniesień samolot z Teneryfy znalazł się na pasie startowym Lotniska Chopina, a inne maszyny krążyły w tym czasie nad lotniskiem.
Nie ma jeszcze oficjalnych informacji dotyczących ewentualnych utrudnień w ruchu lotniczym.
Nieoficjalnie: podejrzenie awarii mogło się nie potwierdzić
Jak nieoficjalnie ustaliła Warszawa w Pigułce, zgłoszone przez kapitana problemy z podwoziem mogły się ostatecznie nie potwierdzić. Służby musiały jednak pozostawać w gotowości na wypadek wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.