Mogą wejść do twojego mieszkania, nawet jeśli nie wyrazisz zgody. Wystarczy jedna sytuacja. Policja może asystować przy otwarciu drzwi
Własne mieszkanie kojarzy się z prywatnością i prawem do decydowania o tym, kogo wpuszczamy do środka. Istnieją jednak sytuacje, w których właściciel lokalu nie może skutecznie odmówić dostępu do nieruchomości. Jeżeli w mieszkaniu dojdzie do awarii powodującej szkody lub bezpośrednio grożącej ich powstaniem, przepisy przewidują możliwość wejścia do środka nawet pod nieobecność mieszkańca lub wbrew jego woli. W określonych przypadkach przy otwarciu drzwi może asystować policja, a nawet straż pożarna.
Zamkniesz drzwi i nie wpuścisz pracownika spółdzielni? To może nie wystarczyć
Pęknięta rura, uszkodzony zawór, nieszczelna instalacja wodna czy awaria ogrzewania mogą w krótkim czasie doprowadzić do zalania kilku mieszkań znajdujących się na niższych kondygnacjach.
Sytuacja staje się szczególnie problematyczna, gdy osoba zajmująca lokal, w którym znajduje się źródło awarii, odmawia wpuszczenia hydraulika lub pracownika administracji.
Wbrew przekonaniu części właścicieli mieszkań prawo własności nie daje w takich okolicznościach nieograniczonego prawa do odmowy udostępnienia lokalu.
Polskie przepisy przewidują szczególną procedurę postępowania w przypadku awarii zagrażających mieniu.
Spółdzielnia może wejść do mieszkania bez twojej zgody. Przepisy mówią o tym wprost
Podstawą prawną jest art. 6¹ ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, której tekst jednolity opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2026 roku pod pozycją 889.
Przepis przewiduje obowiązek natychmiastowego udostępnienia mieszkania, jeżeli doszło do awarii powodującej szkody lub stwarzającej bezpośrednie zagrożenie ich powstaniem.
Jeżeli mieszkaniec odmawia otwarcia drzwi albo nie ma go w domu, przedstawiciele spółdzielni mogą wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji. W razie konieczności w interwencji może uczestniczyć również straż pożarna.
Nie trzeba wówczas czekać na powrót mieszkańca z pracy, urlopu czy zagranicznego wyjazdu.
ELI+1
Mogą otworzyć mieszkanie nawet w środku nocy
Przepisy dotyczące usuwania awarii nie przewidują ograniczenia godzinowego. Oznacza to, że jeżeli do poważnego zalania dojdzie o drugiej w nocy, administracja nie musi czekać do rozpoczęcia pracy biura spółdzielni.
Decydujące znaczenie ma charakter zagrożenia oraz konieczność podjęcia natychmiastowej interwencji.
Może chodzić między innymi o:
-
pęknięcie rury wodociągowej,
-
gwałtowny wyciek z instalacji centralnego ogrzewania,
-
zalewanie mieszkań na niższych kondygnacjach,
-
podejrzenie niebezpiecznego wycieku gazu,
-
awarię instalacji stwarzającą bezpośrednie zagrożenie pożarowe.
W zależności od rodzaju zagrożenia interwencję mogą prowadzić właściwe służby ratunkowe na podstawie odrębnych przepisów.
Wyjechałeś na wakacje? Po powrocie możesz zastać wymieniony zamek
Szczególnie trudna sytuacja pojawia się wtedy, gdy źródło awarii znajduje się w mieszkaniu, którego właściciel wyjechał na kilka dni lub tygodni.
Jeżeli konieczne będzie awaryjne otwarcie drzwi, spółdzielnia ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć nieruchomość oraz znajdujące się w niej rzeczy.
Art. 6¹ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje również obowiązek sporządzenia protokołu, jeżeli lokal otwarto pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej.
W praktyce zabezpieczenie mieszkania może wymagać naprawy lub wymiany uszkodzonego zamka.
Administracja nie może po zakończeniu interwencji pozostawić mieszkania otwartego i niezabezpieczonego.
Masz mieszkanie kupione za gotówkę? Akt notarialny nie zwalnia z obowiązków
Podobne obowiązki dotyczą właścicieli lokali znajdujących się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali właściciel musi umożliwić dostęp do mieszkania, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia remontu, konserwacji lub usunięcia awarii dotyczącej nieruchomości wspólnej.
Dotyczy to między innymi pionów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz innych wspólnych instalacji przebiegających wewnątrz prywatnych mieszkań.
Należy jednak pamiętać, że przepis ten nakłada obowiązek udostępnienia lokalu, ale sam w sobie nie daje zarządowi wspólnoty identycznych uprawnień do przymusowego otwierania drzwi jak ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia konieczna może być interwencja odpowiednich służb.
ELI
Wynajmujesz mieszkanie? Właściciel również może wejść bez twojej zgody
Przepisy przewidują podobną procedurę w przypadku mieszkań wynajmowanych.
Art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi, że w sytuacji awaryjnej najemca musi niezwłocznie udostępnić lokal. Jeżeli odmawia lub jest nieobecny, właściciel może wejść do mieszkania w asyście policji lub straży miejskiej. W razie potrzeby może uczestniczyć w tym również straż pożarna.
Nie oznacza to jednak, że właściciel wynajmowanego mieszkania może odwiedzać najemcę bez zapowiedzi, kontrolować jego rzeczy czy wchodzić do środka pod dowolnym pretekstem.
Uprawnienie dotyczy konkretnych sytuacji określonych przez ustawodawcę.
ELI
Nie wpuściłeś hydraulika? Konsekwencje finansowe mogą sięgać dziesiątek tysięcy złotych
Odmowa udostępnienia mieszkania w czasie awarii może doprowadzić do zwiększenia rozmiarów szkód.
Jeżeli woda przez kolejne godziny przedostaje się do mieszkań sąsiadów, zniszczeniu mogą ulec podłogi, zabudowa kuchenna, meble, sprzęt elektroniczny, instalacje elektryczne oraz elementy konstrukcyjne budynku.
Osoba, która bezpodstawnie uniemożliwiała usunięcie awarii, może ponosić odpowiedzialność finansową za szkody powstałe wskutek jej zachowania.
Podstawę dochodzenia odszkodowania mogą stanowić między innymi art. 415 i 361 Kodeksu cywilnego. Konieczne jest jednak wykazanie przesłanek odpowiedzialności, w tym związku pomiędzy zachowaniem mieszkańca a powstałą szkodą.
Nie istnieje automatyczna kara finansowa za każdą odmowę otwarcia drzwi.
Jeden wyciek może kosztować fortunę
Przykładowe koszty związane z poważnym zalaniem kilku mieszkań mogą wyglądać następująco:
|Rodzaj szkody lub wydatku
|Przykładowy koszt
|Awaryjne otwarcie i zabezpieczenie drzwi
|800 zł
|Usunięcie awarii hydraulicznej
|1500 zł
|Osuszanie mieszkań
|5000 zł
|Naprawa podłóg i ścian
|15 000 zł
|Zniszczone meble i wyposażenie
|12 000 zł
|Łącznie
|34 300 zł
Są to kwoty przykładowe, obrazujące potencjalną skalę szkód, a nie ustawowe stawki czy obowiązkowe opłaty nakładane przez administrację.
W zależności od okoliczności odpowiedzialność może ponosić mieszkaniec, właściciel lokalu, zarządca nieruchomości lub inny podmiot odpowiedzialny za stan uszkodzonej instalacji.
Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze sąsiadowi, ale może upomnieć się o ich zwrot
Poszkodowany sąsiad może zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. Wypłata odszkodowania nie musi jednak oznaczać zakończenia sprawy dla osoby odpowiedzialnej za zalanie.
Na podstawie art. 828 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel może w określonych przypadkach dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za szkodę.
Jest to tak zwany regres ubezpieczeniowy.
Dlatego ignorowanie informacji o awarii, telefonów od administracji oraz próśb o udostępnienie mieszkania może mieć poważne konsekwencje finansowe.
Czy spółdzielnia może wejść do mieszkania pod pretekstem zwykłej kontroli?
Uprawnienia związane z usuwaniem awarii nie oznaczają, że administracja otrzymuje nieograniczony dostęp do prywatnych mieszkań.
Zwykłe przeglądy techniczne, kontrole instalacji czy planowane prace remontowe podlegają innym zasadom. Co do zasady wymagają wcześniejszego uzgodnienia terminu.
Nie można traktować nieobecności mieszkańca podczas rutynowego przeglądu jako automatycznej podstawy do siłowego otwarcia jego mieszkania.
Istotą procedury awaryjnej jest konieczność zapobieżenia szkodzie lub ograniczenia jej rozmiarów.
Sąsiad zalewa mieszkanie i nie otwiera drzwi. Co robić?
W pierwszej kolejności należy skontaktować się z pogotowiem technicznym spółdzielni lub zarządcą budynku. Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub poważne zagrożenie mienia, należy wezwać odpowiednie służby za pośrednictwem numeru alarmowego 112.
Warto również udokumentować rozmiary zalania, wykonać zdjęcia uszkodzeń oraz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi.
Nie należy natomiast samodzielnie wyważać drzwi sąsiada. Decyzja o awaryjnym otwarciu mieszkania powinna zostać podjęta przez uprawnione podmioty.
Warszawiacy, czy zdarzyło się wam, że sąsiad zalewał mieszkanie i odmawiał wpuszczenia pracowników administracji? Czy wasza spółdzielnia musiała otwierać lokal w asyście policji lub straży pożarnej? Czekamy na wiadomości od mieszkańców stołecznych osiedli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.