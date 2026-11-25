Nie korzystasz z windy w bloku? Czy musisz płacić za jej zużycie?
Właściciele mieszkań na parterze często zastanawiają się, dlaczego każdego miesiąca muszą płacić za utrzymanie windy, skoro nie korzystają z niej ani razu. Szczególne wątpliwości mają osoby posiadające mieszkania z ogródkami, tarasami lub niezależnym wejściem. Polskie przepisy mogą jednak zaskoczyć wielu mieszkańców bloków. Sam fakt niekorzystania z windy nie zwalnia automatycznie z ponoszenia kosztów jej utrzymania. Istnieją jednak sytuacje, w których sposób naliczania opłat można zakwestionować.
Podstawą prawną naliczania opłat za windę we wspólnotach mieszkaniowych jest ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, której aktualny tekst jednolity opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2026 roku pod pozycją 232.
Zgodnie z art. 12 i 13 ustawy właściciele mieszkań są zobowiązani do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Z kolei art. 14 wprost wymienia opłaty za windę wśród kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.
Przepisy nie uzależniają tego obowiązku od piętra, na którym znajduje się mieszkanie, ani od częstotliwości korzystania z urządzenia.
Oznacza to, że osoba mieszkająca na parterze może być zobowiązana do ponoszenia kosztów utrzymania windy, nawet jeżeli przez kilkanaście lat ani razu do niej nie wsiadła.
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Szczególnie interesująca jest sytuacja właścicieli mieszkań na parterach nowoczesnych apartamentowców. Niektóre lokale posiadają niezależne wejścia, przestronne tarasy oraz ogródki przeznaczone do wyłącznego korzystania przez mieszkańców.
Ich właściciele mogą praktycznie nie korzystać z klatki schodowej ani windy. Mimo to pozostają współwłaścicielami nieruchomości wspólnej.
Podobnie jak mieszkańcy ostatniego piętra partycypują w kosztach utrzymania fundamentów czy instalacji znajdujących się w piwnicy, mieszkańcy parteru co do zasady uczestniczą w kosztach utrzymania urządzeń znajdujących się w pozostałych częściach budynku.
Sytuacja może wymagać indywidualnej oceny, jeżeli lokal znajduje się w odrębnej nieruchomości lub w części kompleksu mieszkaniowego, która nie jest wyposażona w windę.
Sąd zabrał głos w sprawie mieszkańców parteru
W orzeczeniu o sygnaturze I ACa 1216/17 sąd wskazał, że właściciel lokalu ma obowiązek uczestniczyć w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej również wtedy, gdy nie korzysta z określonych urządzeń przeznaczonych dla współwłaścicieli.
W uzasadnieniu odniesiono się bezpośrednio do przykładu windy oraz mieszkania położonego na parterze.
Sąd dopuścił możliwość indywidualnego uregulowania sposobu obciążania właściciela kosztami na podstawie odpowiedniej uchwały wspólnoty. Jednocześnie zaznaczył, że mieszkaniec nie może samodzielnie zdecydować o zaprzestaniu regulowania tej części opłat.
Orzecznictwo nie jest jednak całkowicie jednolite w kwestii dopuszczalności różnicowania takich należności.
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W niektórych spółdzielniach mieszkańcy parteru mogą płacić mniej
Nieco inaczej może wyglądać sytuacja w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Podstawą naliczania opłat jest wówczas między innymi art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz obowiązujące w danej spółdzielni zasady rozliczania kosztów eksploatacji.
W zależności od przyjętego regulaminu mieszkańcy parteru mogą być zwolnieni z części kosztów eksploatacji windy lub ponosić niższe opłaty.
Takie rozwiązanie nie musi jednak obejmować kosztów remontu, modernizacji lub wymiany urządzenia, które mogą być finansowane ze wspólnego funduszu remontowego.
Dlatego warto dokładnie sprawdzić, czy opłata widniejąca na miesięcznym rachunku dotyczy bieżącego użytkowania windy, jej konserwacji czy kosztów inwestycyjnych.
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Nawet stosunkowo niewielka miesięczna należność może stanowić znaczący wydatek w perspektywie wielu lat.
|Miesięczna opłata za windę
|Roczny koszt
|Koszt przez 10 lat
|20 zł
|240 zł
|2400 zł
|35 zł
|420 zł
|4200 zł
|50 zł
|600 zł
|6000 zł
|80 zł
|960 zł
|9600 zł
|100 zł
|1200 zł
|12 000 zł
Przykładowo osoba płacąca 50 zł miesięcznie przez dziesięć lat wyda na ten cel 6000 zł, nawet jeżeli nie korzysta z urządzenia.
Przedstawione kwoty mają charakter ilustracyjny. Nie istnieje jedna ogólnopolska stawka za utrzymanie windy, obowiązująca we wszystkich budynkach mieszkalnych.
Winda nie działa przez kilka miesięcy. Czy nadal trzeba za nią płacić?
Kolejne wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy urządzenie przez dłuższy czas pozostaje niesprawne.
Mieszkańcy powinni wówczas ustalić, jakie wydatki faktycznie ponosi administracja. Niedziałająca winda może nadal generować koszty związane z naprawami, przygotowaniem modernizacji czy obowiązującymi umowami serwisowymi.
Sama awaria nie oznacza automatycznego wygaśnięcia obowiązku uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej.
Jeżeli jednak administracja pobiera pieniądze na pokrycie wydatków, których w rzeczywistości nie ponosi, mieszkaniec może domagać się wyjaśnienia sposobu rozliczenia należności.
Spółdzielnia ma obowiązek pokazać, za co płacisz
Zgodnie z art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprawniony mieszkaniec może zażądać przedstawienia kalkulacji wysokości naliczanych opłat.
W przypadku kosztów związanych z windą warto wystąpić o informacje dotyczące:
-
podstawy prawnej naliczania opłaty mieszkańcom parteru;
-
obowiązującego regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji;
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kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenie;
-
kosztów konserwacji, przeglądów i obsługi serwisowej;
-
zasad finansowania remontów i wymiany windy;
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ewentualnych zwolnień przewidzianych dla mieszkańców najniższych kondygnacji.
Szczególne znaczenie ma ustalenie, czy spółdzielnia prawidłowo stosuje własny regulamin i czy mieszkańcy nie są obciążani tym samym wydatkiem dwukrotnie.
Wspólnota podjęła niekorzystną uchwałę? Masz sześć tygodni
Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych mogą kwestionować uchwały dotyczące sposobu rozliczania kosztów nieruchomości wspólnej.
Art. 25 ustawy o własności lokali przewiduje możliwość zaskarżenia uchwały między innymi wtedy, gdy jest ona niezgodna z prawem, narusza interes właściciela lub zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością.
Termin na wniesienie powództwa wynosi sześć tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu albo od powiadomienia właściciela o uchwale przyjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Samo niezadowolenie z konieczności płacenia za windę nie gwarantuje jednak wygrania sprawy przed sądem.
Nie przestawaj samodzielnie płacić. Możesz narazić się na dodatkowe koszty
Osoby przekonane, że niesłusznie obciążono je kosztami utrzymania windy, nie powinny samodzielnie pomniejszać miesięcznych przelewów na rzecz administracji.
Takie działanie może doprowadzić do powstania zadłużenia, naliczania odsetek oraz skierowania sprawy na drogę sądową.
Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest złożenie pisemnego wniosku o przedstawienie kalkulacji należności, a następnie ustalenie, czy istnieją podstawy do zakwestionowania opłaty.
Warszawiacy, sprawdźcie swoje miesięczne rachunki
Na warszawskich osiedlach powstaje wiele mieszkań parterowych wyposażonych w prywatne ogródki i tarasy. Jednocześnie tysiące mieszkańców starszych budynków spółdzielczych ponoszą koszty utrzymania wind, mimo że korzystają wyłącznie ze schodów lub mieszkają na najniższej kondygnacji.
Warto pamiętać, że zasady rozliczeń nie muszą być identyczne we wszystkich budynkach.
Warszawiacy, mieszkacie na parterze? Czy wasza spółdzielnia pobiera opłaty za windę? Ile wynosi miesięczna należność, mimo że nie korzystacie z urządzenia? Czekamy na wiadomości od naszych czytelników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.