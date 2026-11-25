Masz mieszkanie własnościowe w bloku? Sprawdź tę pozycję na rachunku ze spółdzielni. Możesz płacić za coś, czego już nie powinieneś
Właściciele mieszkań w blokach każdego miesiąca otrzymują rozliczenia zawierające szereg opłat. Wśród nich mogą znajdować się należności związane z gruntem, użytkowaniem wieczystym lub przekształceniem go w prawo własności. Choć od reformy przekształceniowej minęło już niemal osiem lat, nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, za co właściwie płacą. W określonych przypadkach dalsze naliczanie opłaty może być pozbawione podstawy prawnej. Warto sprawdzić dokumenty, ponieważ nieuzasadnione należności mogą obciążać domowy budżet przez lata.
Masz własne mieszkanie, ale sytuacja gruntu może być zupełnie inna
Szczególnie skomplikowana sytuacja występuje na starszych warszawskich osiedlach spółdzielczych. Własność mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo do gruntu pod budynkiem to odrębne kwestie prawne.
Mieszkaniec może dysponować spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, podczas gdy sytuacja prawna gruntu pod blokiem pozostaje nieuregulowana.
Z tego względu nie można automatycznie zakładać, że wszystkie budynki spółdzielcze zostały objęte przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.
Od 2019 roku zmieniły się przepisy. Nie wszyscy powinni nadal płacić za użytkowanie wieczyste
1 stycznia 2019 roku weszła w życie reforma, na mocy której użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało co do zasady przekształcone w prawo własności.
Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste została zastąpiona opłatą przekształceniową. Nie oznaczało to jednak, że wszystkie należności związane z gruntem natychmiast zniknęły.
Zgodnie z ustawą opłata przekształceniowa jest standardowo wnoszona przez 20 lat. Istnieje jednak możliwość wcześniejszej jednorazowej spłaty należności, również z wykorzystaniem przysługujących bonifikat.
Jeżeli nieruchomość została objęta przekształceniem w 2019 roku, standardowy dwudziestoletni okres płatności obejmuje lata 2019–2038.
Zapłaciłeś za przekształcenie? Sprawdź, czy spółdzielnia nadal pobiera pieniądze
Szczególną uwagę na swoje rozliczenia powinny zwrócić osoby, w przypadku których należność za przekształcenie została już całkowicie uregulowana.
Jeżeli zobowiązanie wygasło, dalsze pobieranie pieniędzy na pokrycie tej samej opłaty przekształceniowej może być nieuzasadnione.
Trzeba jednak ustalić, czy miesięczna pozycja na rachunku rzeczywiście dotyczy tego samego zobowiązania. Spółdzielnia może bowiem rozliczać inne koszty związane z nieruchomością, a także wcześniej poniesione wydatki, jeżeli posiada odpowiednią podstawę do ich naliczania.
Samo pojawienie się na rachunku pozycji nazwanej „opłata za grunt” nie jest jeszcze dowodem naruszenia prawa.
Nieuregulowane grunty pod warszawskimi blokami. To zupełnie inny problem
Na wielu starszych warszawskich osiedlach sytuacja prawna gruntów przez lata utrudniała mieszkańcom ustanowienie odrębnej własności lokali.
Jeżeli spółdzielnia nie posiadała prawa własności ani użytkowania wieczystego gruntu, reforma z 2019 roku nie mogła automatycznie przekształcić nieistniejącego prawa.
W takich przypadkach szczególnie ważne jest ustalenie, z jakiego tytułu spółdzielnia pobiera pieniądze od mieszkańców.
Opłata może dotyczyć rzeczywiście ponoszonych kosztów korzystania z gruntu, rozliczeń z jego właścicielem lub innych zobowiązań związanych z nieruchomością. Każda z tych należności powinna jednak posiadać odpowiednią podstawę prawną i finansową.
W tych przypadkach warto zakwestionować rachunek
Szczególną uwagę mieszkańców powinny zwrócić następujące sytuacje:
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spółdzielnia nadal pobiera opłatę przekształceniową, mimo całkowitego uregulowania zobowiązania i rozliczenia kosztów;
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jednocześnie naliczane są opłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie dotyczące tego samego gruntu i okresu, bez uzasadnienia;
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administracja nie potrafi przedstawić kalkulacji pobieranej należności;
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mieszkańcy zostali obciążeni kosztami niezwiązanymi z ich nieruchomością, bez odpowiedniej podstawy;
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spółdzielnia nie uwzględniła dokonanych wcześniej wpłat lub przysługujących rozliczeń;
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opłata została podwyższona bez wymaganego pisemnego uzasadnienia.
Art. 8a ustawy przekształceniowej przewiduje również, że opłaty za użytkowanie wieczyste wniesione za 2019 rok lub kolejne lata przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu podlegają zaliczeniu na poczet należności przekształceniowych.
Spółdzielnia musi przedstawić kalkulację. To ustawowe prawo mieszkańca
Niewielu właścicieli mieszkań zdaje sobie sprawę, że mogą domagać się szczegółowego wyjaśnienia wysokości naliczanych opłat.
Zgodnie z art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie uprawnionego mieszkańca przedstawić kalkulację wysokości opłat.
Prawo to przysługuje również właścicielom lokali oraz osobom posiadającym spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, które nie są członkami spółdzielni.
Warto wystąpić na piśmie o przedstawienie podstawy prawnej pobieranej należności, dokumentów potwierdzających status gruntu, wysokości zobowiązania oraz sposobu rozliczenia dotychczasowych wpłat.
Nawet niewielka miesięczna opłata może oznaczać tysiące złotych
Nieuzasadniona należność wynosząca kilkadziesiąt złotych miesięcznie może przez lata pozostawać niezauważona. Dopiero podsumowanie wszystkich wpłat pokazuje, jak duże znaczenie ma dla domowego budżetu.
|Miesięczna opłata
|Roczny koszt
|Koszt przez 5 lat
|30 zł
|360 zł
|1800 zł
|50 zł
|600 zł
|3000 zł
|80 zł
|960 zł
|4800 zł
|100 zł
|1200 zł
|6000 zł
|150 zł
|1800 zł
|9000 zł
Są to przykładowe wyliczenia pokazujące skalę wydatków, a nie rzeczywiste stawki obowiązujące w konkretnej spółdzielni.
Jeżeli okaże się, że pieniądze były pobierane bez podstawy prawnej, mieszkaniec może rozważyć dochodzenie ich zwrotu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących świadczenia nienależnego.
Możliwość odzyskania pieniędzy zależy jednak od indywidualnych okoliczności oraz przedawnienia roszczeń.
Sprawdź dział II i III księgi wieczystej
Osoby posiadające mieszkanie stanowiące odrębną własność mogą sprawdzić informacje dotyczące nieruchomości w elektronicznej księdze wieczystej.
W dziale II znajdują się informacje dotyczące prawa własności lub użytkowania wieczystego. W dziale III może znajdować się wpis dotyczący roszczenia o zapłatę opłaty przekształceniowej.
Po całkowitym uregulowaniu należności właściwy organ wydaje zaświadczenie, które stanowi podstawę wykreślenia roszczenia.
Warto również sprawdzić księgę wieczystą gruntu, ponieważ sama księga mieszkania nie zawsze pozwala rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości.
Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych jest bezpłatny za pośrednictwem oficjalnego serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Możesz zakwestionować podwyżkę. To spółdzielnia musi udowodnić jej zasadność
Art. 4 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia mieszkańcom kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.
Co szczególnie istotne, ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.
Nie oznacza to jednak, że wystarczy samodzielnie wykreślić kwestionowaną pozycję z miesięcznego rachunku i przestać ją regulować. Przed podjęciem takiej decyzji należy ustalić charakter należności oraz właściwą procedurę prawną.
W przeciwnym razie może powstać zadłużenie, od którego administracja zacznie naliczać odsetki.
Warszawiacy powinni zajrzeć do swoich rozliczeń
Problemy dotyczące gruntów pod budynkami spółdzielczymi mają w Warszawie szczególne znaczenie ze względu na skomplikowaną historię własności stołecznych nieruchomości.
Warto więc dokładnie przeanalizować miesięczne rozliczenie opłat, zamiast ograniczać się wyłącznie do sprawdzenia końcowej kwoty przelewu.
Jeżeli na rachunku od lat widnieje pozycja dotycząca użytkowania wieczystego, przekształcenia lub kosztów gruntu, mieszkaniec ma prawo wiedzieć, za co dokładnie płaci.
Warszawiacy, czy wasze spółdzielnie nadal pobierają opłaty za grunt lub przekształcenie użytkowania wieczystego? Czy otrzymaliście szczegółowe wyjaśnienie tych należności? Czekamy na wiadomości od naszych czytelników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.