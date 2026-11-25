Mężczyzna podpalił się przy Pałacu Prezydenckim. Wiemy co z jego stanem zdrowia
Poważne zdarzenie w centrum Warszawy. W środę, 25 listopada, przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego doszło do próby samospalenia. Poszkodowanym jest 22-letni mężczyzna, który w ciężkim stanie trafił do szpitala. Według najnowszych ustaleń doznał rozległych obrażeń zagrażających życiu. Jako pierwsi zareagowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy natychmiast ruszyli mu na pomoc.
Do zdarzenia doszło około godziny 17:05 na Krakowskim Przedmieściu, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, policjanci oraz strażacy.
22-latek podpalił się przed ministerstwem. Funkcjonariusze SOP ruszyli na pomoc
Zdarzenie miało miejsce przed siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w pobliżu skrzyżowania Krakowskiego Przedmieścia z ulicą Ossolińskich.
Sytuację zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy pełnili służbę w rejonie Pałacu Prezydenckiego.
Jak przekazał Radiu ZET płk SOP Bogusław Piórkowski, funkcjonariusze jako pierwsi podjęli interwencję, udzielili poszkodowanemu pomocy i zawiadomili służby ratunkowe.
Wkrótce na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który przejął opiekę nad mężczyzną.
Policjanci zabezpieczyli teren i rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
Nowe informacje o poszkodowanym. Jego stan jest bardzo ciężki
Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka potwierdziła w rozmowie z „Faktem”, że poszkodowany ma 22 lata.
Według przekazanych przez nią informacji przebieg zdarzenia został zarejestrowany przez monitoring miejski.
Pojawiły się również nowe ustalenia dotyczące stanu zdrowia młodego mężczyzny.
Jak poinformował „Fakt”, powołując się na jednego z ratowników medycznych uczestniczących w interwencji, 22-latek doznał rozległych oparzeń trzeciego stopnia oraz poważnych obrażeń dróg oddechowych.
Jego stan określono jako bardzo ciężki, a obrażenia zagrażają życiu.
Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej poszkodowany został przewieziony na oddział intensywnej opieki medycznej.
Policja ustala okoliczności zdarzenia
Podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji potwierdziła, że po godzinie 17 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia przed ministerstwem.
Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a policjanci rozpoczęli czynności wyjaśniające.
Na razie nie podano oficjalnie, co skłoniło 22-latka do takiego zachowania. Nie ma również potwierdzonych informacji wskazujących, że zdarzenie było związane z działalnością Ministerstwa Kultury lub Pałacu Prezydenckiego.
Służby będą wyjaśniać dokładny przebieg i okoliczności incydentu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.