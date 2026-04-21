Alarm na lotnisku Modlinie. Ewakuacja, pirotechnicy na miejscu
We wtorek 21 kwietnia po godzinie 21:00 na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim służby wszczęły procedurę alarmową po wykryciu bagażu pozostawionego bez opieki. Wszyscy pasażerowie i pracownicy zostali ewakuowani. W tej chwili trwa rozpoznanie minersko-pirotechniczne.
Monitoring, komunikat, ewakuacja
Personel lotniska jako pierwszy zareagował na podejrzany bagaż. Zgodnie ze standardową procedurą przez głośniki wezwano właściciela do odebrania rzeczy. Gdy nie było reakcji na wezwanie, zarządzono ewakuację terminala – zarówno pasażerów, jak i obsługi lotniska.
Na miejsce skierowano Grupę Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin, a także zastępy Straży Pożarnej i Policji. Wszyscy ewakuowani zostali wyprowadzeni w bezpieczne miejsce poza strefą potencjalnego zagrożenia. O godzinie publikacji tego artykułu rozpoznanie minersko-pirotechniczne jest w toku – służby nie podały jeszcze jego wyników.
Jak wygląda procedura po znalezieniu podejrzanego bagażu
Każde lotnisko w Polsce – w tym Modlin – jest objęte ścisłymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Pozostawiony bez nadzoru bagaż jest traktowany jako potencjalne zagrożenie do momentu wykluczenia niebezpieczeństwa. Schemat działania służb jest w każdym przypadku taki sam.
Pierwszym krokiem jest przywoływanie właściciela przez radiowęzeł lotniska – jeśli się nie zgłosi, wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa wokół bagażu i ewakuuje się wszystkie osoby z rejonu zagrożenia. Następnie wkraczają pirotechnicy ze specjalistycznym sprzętem. Funkcjonariusze wykonują rozpoznanie rentgenowskie bagażu.
Modlin to nie pierwsze lotnisko w Polsce z podobnym zdarzeniem – i nie pierwsze w tej lokalizacji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat port w Nowym Dworze Mazowieckim był kilkukrotnie ewakuowany z tego samego powodu: pozostawione plecaki, walizki bez właściciela, zapomniane torby przed terminalem. W każdym przypadku procedura jest identyczna.
Zapamiętaj te zasady przed każdym lotem
Bagaż pozostawiony bez opieki – nawet przez nieuwagę – może sparaliżować pracę lotniska na kilkadziesiąt minut lub dłużej, opóźnić loty i narazić innych pasażerów na stres i chaos. Przepisy są tu bezlitosne: właściciel zidentyfikowanego bagażu może zostać ukarany mandatem. W jednym z poprzednich incydentów na Modlinie obywatel Irlandii, który zapomniał własnych plecaków, zapłacił 500 zł mandatu karnego.
Kilka zasad, które warto zapamiętać na stałe:
- Nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru – nawet na chwilę, nawet gdy odchodzisz po kawę 10 metrów dalej. Na lotnisku liczy się każda minuta bez kontaktu wzrokowego z twoimi rzeczami.
- Nie pilnuj cudzego bagażu – jeśli nieznajomy prosi cię o „pilnowanie” walizki na chwilę, odmów i zgłoś to ochronie lotniska. To klasyczny schemat przemytu lub pozostawienia podejrzanego przedmiotu.
- Gdy widzisz bagaż bez właściciela – nie dotykaj go, nie otwieraj, nie próbuj sprawdzać zawartości. Natychmiast zgłoś to ochronie lub najbliższemu funkcjonariuszowi.
