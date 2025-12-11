Alarm w całej Warszawie. Oficjalny komunikat ratusza. Nie panikuj. Przygotuj się

11 grudnia 2025 15:37 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałku mieszkańcy Mazowsza usłyszą głośne sygnały syren alarmowych. To nie będzie realne zagrożenie. W dniach od 15 do 18 grudnia, w godzinach 8.00–15.00, na terenie całego województwa przeprowadzane będzie ćwiczenie pod nazwą „Syrena 25”. Według informacji przekazanych przez stołeczny ratusz syreny uruchomi się kilkukrotnie, aby sprawdzić sprawność systemu ostrzegania ludności.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się zmienia

W ramach ćwiczenia emitowany będzie ciągły, charakterystyczny dźwięk syren alarmowych, trwający około jednej minuty. Sygnały pojawią się zarówno jako ogłoszenie, jak i odwołanie alarmu. To standardowa procedura testowa, realizowana cyklicznie w całym kraju. Urzędnicy podkreślają, że wszystkie dźwięki w tym okresie będą miały charakter wyłącznie szkoleniowy.

Najważniejsze fakty

  • Termin: 15–18 grudnia 2025
  • Godziny: 8.00–15.00
  • Obszar: całe województwo mazowieckie
  • Cel: sprawdzenie działania systemu alarmowania i procedur reagowania
  • Syreny nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają żadnych działań

Organizatorzy proszą mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych kroków. Ćwiczenie ma umożliwić służbom ocenę systemu ostrzegania oraz jego gotowości do użycia w sytuacjach kryzysowych.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli mieszkasz na Mazowszu, możesz usłyszeć głośne sygnały alarmowe w najbliższych dniach. To normalne i zaplanowane działanie. Nie musisz wychodzić z domu ani reagować w jakikolwiek sposób. Warto jednak poinformować o ćwiczeniach bliskich, zwłaszcza osoby starsze lub wrażliwe na tego typu dźwięki, aby uniknąć niepotrzebnego niepokoju.

Syreny będą elementem ćwiczeń i nie stanowią realnego zagrożenia. Sprawdź, czy Twoja okolica znajduje się w zasięgu systemu alarmowania i przygotuj się na krótkotrwały hałas. Śledź także komunikaty lokalnych urzędów, bo podobne testy mogą pojawiać się częściej wraz z aktualizacją systemów bezpieczeństwa.

Chcesz, abym przygotował do tego także mocny tytuł alternatywny lub grafikę do Discover?

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl