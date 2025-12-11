Alarm w całej Warszawie. Oficjalny komunikat ratusza. Nie panikuj. Przygotuj się
Od poniedziałku mieszkańcy Mazowsza usłyszą głośne sygnały syren alarmowych. To nie będzie realne zagrożenie. W dniach od 15 do 18 grudnia, w godzinach 8.00–15.00, na terenie całego województwa przeprowadzane będzie ćwiczenie pod nazwą „Syrena 25”. Według informacji przekazanych przez stołeczny ratusz syreny uruchomi się kilkukrotnie, aby sprawdzić sprawność systemu ostrzegania ludności.
Co się zmienia
W ramach ćwiczenia emitowany będzie ciągły, charakterystyczny dźwięk syren alarmowych, trwający około jednej minuty. Sygnały pojawią się zarówno jako ogłoszenie, jak i odwołanie alarmu. To standardowa procedura testowa, realizowana cyklicznie w całym kraju. Urzędnicy podkreślają, że wszystkie dźwięki w tym okresie będą miały charakter wyłącznie szkoleniowy.
Najważniejsze fakty
- Termin: 15–18 grudnia 2025
- Godziny: 8.00–15.00
- Obszar: całe województwo mazowieckie
- Cel: sprawdzenie działania systemu alarmowania i procedur reagowania
- Syreny nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają żadnych działań
Organizatorzy proszą mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych kroków. Ćwiczenie ma umożliwić służbom ocenę systemu ostrzegania oraz jego gotowości do użycia w sytuacjach kryzysowych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz na Mazowszu, możesz usłyszeć głośne sygnały alarmowe w najbliższych dniach. To normalne i zaplanowane działanie. Nie musisz wychodzić z domu ani reagować w jakikolwiek sposób. Warto jednak poinformować o ćwiczeniach bliskich, zwłaszcza osoby starsze lub wrażliwe na tego typu dźwięki, aby uniknąć niepotrzebnego niepokoju.
Syreny będą elementem ćwiczeń i nie stanowią realnego zagrożenia. Sprawdź, czy Twoja okolica znajduje się w zasięgu systemu alarmowania i przygotuj się na krótkotrwały hałas. Śledź także komunikaty lokalnych urzędów, bo podobne testy mogą pojawiać się częściej wraz z aktualizacją systemów bezpieczeństwa.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.