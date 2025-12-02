Alarm w teatrze. W piwnicy odkryto ładunek wybuchowy, ewakuowano kilkadziesiąt osób
Wtorkowe popołudnie w Płocku zamieniło się w akcję służb, której nikt nie mógł przewidzieć. Podczas rutynowych prac porządkowych w piwnicy miejscowego teatru pracownicy natknęli się na przedmiot, który od razu wzbudził ich niepokój. Chwilę później potwierdzono to, czego wszyscy obawiali się najbardziej – w budynku znajdował się prawdziwy ładunek wybuchowy.
32 osoby musiały natychmiast opuścić budynek
Zgłoszenie o podejrzanych przedmiotach trafiło do policji około godziny 13. Służby zareagowały natychmiast, wysyłając na miejsce patrole oraz specjalistyczną grupę pirotechniczną. Teatr został w trybie pilnym opróżniony – łącznie ewakuowano 32 osoby, w tym pracowników i osoby przebywające w obiekcie. Teren wokół budynku zabezpieczono, a wszystkie wejścia odcięto od dostępu osób postronnych.
Pirotechnicy potwierdzili najgorszy scenariusz
Po wejściu do piwnicy policyjni specjaliści dokonali dokładnego sprawdzenia pomieszczeń. Ujawniono, że jeden z zabezpieczonych przedmiotów był w pełni sprawnym ładunkiem wybuchowym. W pobliżu znajdowały się również inne elementy o charakterze bojowym, które również zostały zabezpieczone.
Według informacji przekazanych przez policję, nie istniało bezpośrednie zagrożenie detonacją w czasie prowadzonych działań, ale sytuacja była na tyle poważna, że konieczne było zastosowanie pełnych procedur bezpieczeństwa.
Zaskakujące ustalenia. Przedmioty mogły leżeć tam miesiącami
Wstępne czynności dały zaskakujący, ale spójny obraz sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że materiały znalezione w piwnicy mogły znajdować się tam od wielu miesięcy. Według policji przedmioty prawdopodobnie należały do byłego pracownika teatru, który zmarł kilka miesięcy temu. Służby będą teraz sprawdzać okoliczności, w jakich ładunki znalazły się w budynku oraz czy mogły być wcześniej używane lub przygotowywane do użycia.
Co dalej? Służby zabezpieczyły teren i prowadzą śledztwo
Po usunięciu zagrożenia budynek został ponownie sprawdzony przez policję. Obiekt pozostaje pod nadzorem, a śledczy analizują wszystkie zabezpieczone przedmioty. Kluczowe będzie ustalenie, skąd pochodził ładunek i jaki był jego cel.
Teatr wróci do normalnego funkcjonowania dopiero po pełnej decyzji służb. Mieszkańcy Płocka mogą spodziewać się kolejnych komunikatów policji, bo sprawa – mimo że opanowana – nadal budzi wiele pytań.
To jedno z najpoważniejszych zdarzeń ostatnich miesięcy w regionie, a odkrycie materiałów wybuchowych w tak uczęszczanym obiekcie pokazuje, jak ważne są czujność i procedury bezpieczeństwa podczas prac nawet pozornie rutynowych.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.