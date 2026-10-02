Aldi kończy weekend wielką falą promocji. Mięso, masło i 1+1 gratis
Sobota, 3 października, będzie ostatnim dniem części mocnych promocji w Aldi. Sieć przeceniła podstawowe produkty spożywcze, a do tego przygotowała kilka akcji 1+1 gratis. Wśród ofert wyróżniają się łopatka wieprzowa za 7,99 zł za kilogram, masło Łaciate za 3,49 zł oraz banany za 3,49 zł za kilogram. Na tym lista się nie kończy.
Kto planuje większe zakupy na weekend, powinien zwrócić uwagę na daty obowiązywania poszczególnych ofert. Część promocji związanych z gazetką 1–3 października kończy się właśnie w sobotę.
Łopatka wieprzowa za 7,99 zł za kilogram
Jedną z najmocniejszych cenowo ofert jest łopatka wieprzowa. Jej cena promocyjna wynosi:
7,99 zł/kg zamiast 13,49 zł/kg.
Oznacza to różnicę aż 5,50 zł na każdym kilogramie.
Przy zakupie 2 kg klient zapłaci 15,98 zł zamiast 26,98 zł. W kieszeni zostaje więc 11 zł.
To właśnie ta oferta może być jednym z powodów, dla których warto zaplanować zakupy jeszcze przed zakończeniem weekendowej akcji Aldi.
Masło Łaciate za 3,49 zł
Kolejna oferta dotyczy produktu, którego ceny są szczególnie uważnie obserwowane przez klientów.
Masło Łaciate 200 g można kupić za 3,49 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk.
Za dwie kostki trzeba więc zapłacić 6,98 zł.
W tym przypadku szczególnie ważny jest warunek dotyczący liczby produktów. Cena 3,49 zł obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań, dlatego warto zwrócić uwagę na oznaczenia przy półce.
Banany niemal o połowę taniej
Mocno spadła również cena bananów.
W weekendowej ofercie Aldi kosztują one 3,49 zł/kg zamiast 6,99 zł/kg. To dokładnie 3,50 zł różnicy na kilogramie.
Przy zakupie 2 kg rachunek wyniesie 6,98 zł zamiast 13,98 zł.
Tchibo Exclusive 1+1 gratis
Na osoby uzupełniające domowe zapasy czekają również promocje typu 1+1 gratis.
Jedna z nich obejmuje kawę Tchibo Exclusive 500 g. Przy spełnieniu warunków akcji klient bierze dwa opakowania, ale płaci tylko za jedno.
W przypadku produktów w tej samej cenie taki mechanizm oznacza efektywnie 50-procentową obniżkę ceny całego zestawu.
Foxy Tornado – drugie opakowanie gratis
Podobny mechanizm Aldi zastosowało przy produktach Foxy Tornado.
Także tutaj obowiązuje 1+1 gratis. To oferta szczególnie interesująca dla osób, które i tak planowały uzupełnienie zapasów artykułów gospodarstwa domowego.
Przy takich promocjach warto jednak przed zakupem sprawdzić dokładne warianty i gramatury objęte akcją.
Oliwa i papier również w akcji 1+1 gratis
Lista gratisów jest dłuższa. W aktualnej ofercie można znaleźć także grecką oliwę Lyttos w promocji 1+1 gratis oraz papier toaletowy Kokett 1+1 gratis.
W praktyce przy zakupie dwóch identycznych produktów klient płaci cenę jednego.
Przy produktach, które można przechowywać przez dłuższy czas, takie promocje mogą być okazją do zrobienia większych domowych zapasów.
Jest nawet 4+4 gratis
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy akcji są wkłady olejowe w promocji 4+4 gratis.
Mechanizm oznacza, że przy zakupie ośmiu produktów objętych promocją klient płaci za cztery.
To również odpowiada efektywnej obniżce o 50 proc. na cały zestaw, jeśli wszystkie produkty mają taką samą cenę.
Sobota jest ostatnim dniem części promocji
Najważniejsza informacja dla klientów jest jednak związana z terminem. Weekendowa gazetka Aldi obowiązuje od 1 do 3 października, dlatego sobota jest ostatnim dniem m.in. części opisanych ofert.
Wśród najmocniejszych propozycji znajdują się:
- łopatka wieprzowa – 7,99 zł/kg zamiast 13,49 zł/kg,
- masło Łaciate 200 g – 3,49 zł przy zakupie dwóch sztuk,
- banany – 3,49 zł/kg zamiast 6,99 zł/kg,
- Tchibo Exclusive 500 g – 1+1 gratis,
- Foxy Tornado – 1+1 gratis.
Do tego dochodzą kolejne akcje z dłuższej gazetki, w tym oliwa Lyttos i papier Kokett 1+1 gratis oraz wkłady olejowe 4+4 gratis.
Przed włożeniem produktów do koszyka warto sprawdzić oznaczenia przy półce oraz termin konkretnej akcji. Nie wszystkie promocje Aldi kończą się tego samego dnia, a część cen może być uzależniona od zakupu określonej liczby sztuk.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.